💣У гендиров на допросе спрашивают про основные средства, дебиторку и платежи контрагентам. Суммы надо знать наизусть

Адвокат Вячеслав Василевский собрал список вопросов, которые могут задать любому гендиру на допросе, если придется общаться с инспекторами. Спрашивают про другие организации и главбухов:

«Являетесь (являлись) ли Вы в настоящее время или являлись ранее генеральным директором, учредителем и/или главным бухгалтером в каких-либо иных организациях?»

«Кто в ООО __ вел в 2017-2019 гг. бухгалтерскую и налоговую отчетность, составлял и предоставлял налоговую отчетность в налоговые органы, выписывает и подписывает финансовые документы (счета, счет-фактуры, накладные и т.д.)?»

Но это еще ничего, дальше начинаются вопросы на засыпку:

«Располагает и располагало ли в 2017-2019 гг. ООО ___ какими-либо основными средствами (транспорт, имущество, здания, сооружения и др.) и нематериальными активами (лицензии, права и пр.)? Если „ДА“, опишите более подробно, какие это основные средства и нематериальные права? Где располагались указанные основные средства?»

«Имеется ли в настоящее время со стороны ООО дебиторская либо кредиторская задолженность перед ООО и ООО ? Если „да“, то назовите сумму задолженности?»

И как на экзамене:

«Знакома ли вам система Банк-клиент? Умеете ли Вы ею пользоваться? Каков Ваш пользовательский уровень?»

Еще спрашивают в подробностях про ЭЦП, провайдера для электронной отчетности и т.д. Или как вам такой вопрос:

«Назовите, какие суммы поступали на расчетный счет (счета) ООО в период 2017-2019 гг.? Назовите единовременную максимальную сумму перевода (платежа) в адрес контрагента?»

И вот что грозит гендиру, который не знает или попросту не помнит все эти суммы? Все, сразу под суд?

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