«Малый бизнес в России держится на личной силе, окружении и...морковке». Интервью «Клерка» с защитницей прав малого бизнеса Натальей Горячей

Имя Натальи Горячей и «Делаем бизнес вместе» так или иначе слышали почти все бухгалтеры и предприниматели в малом и среднем бизнесе. На «Клерке» многие подписаны на ее блог: Наталья давно и активно ведет свои каналы в интернете. Мы поговорили о трудностях в жизни бизнеса прямо сейчас, о том, почему они возникли и что с ними можно сделать. Впрочем, хватит спойлеров: скорее садитесь читать.

Давайте начнем с большого, даже немного абстрактного вопроса. Что принес малому бизнесу непростой 2022 год и с чем приходится теперь справляться?

– На то, как чувствует себя малый бизнес, геополитика не сильно влияет. Ввиду того, что он малый, он очень гибкий сам по себе. И проблемы с логистикой малый бизнес обходит, и проблемы с валютным контролем тоже можно решать, как и с поставщиками. Если есть какие-то внешние факторы, то МСП в отличие от крупного бизнеса быстрее приспосабливается, если нет каких-то явных чисто физических действий, которые влияют на его закрытие – как в ковидном 2020м, например. Гораздо сильнее на малый бизнес повлияло то, что приходит изнутри – то есть, инициативы тех, кто каким-то образом «заботится» о малом бизнесе. Из ключевых перемен 2022 года, принесенных в 2023 год – это снос спецрежимов для маленького ювелирного бизнеса, к которому много кто приложил руку, в том числе Минфин.

Вторая головная боль – это внедрение в России Единого налогового счета и платежа. Это повлияло на работу бизнеса уже с начала января. Но я, например, начала по этому поводу бить тревогу еще в конце 2021 года, когда первый законопроект в таком духе протащили в Госдуму.

Я скажу так: бизнес ждет от государства не поддержки, которая обычно доступна очень узкому кругу какому-то, а создания настоящей нормальной деловой среды, в которой можно жить и работать. Сейчас эта среда токсичная, а предприятия ждут, когда она перейдет в благоприятную сторону. Только тогда бизнес будет расти и приносить пользу людям и стране.

Какими, на Ваш взгляд, мотивами руководствовались те, кто принимал, например, идею о запрете спецрежимов для ювелиров?

– На мой взгляд, те, кто именно принимал закон, ничем не руководствовались. Я поспрашивала несколько депутатов, где они были, когда принимался закон. Но тут речь о тех, кто придумал и лоббировал этот закон. И это точно был не малый бизнес. Это были те, кто применяет только общую систему налогообложения. И вот их на ювелирном рынке 3%, кажется, от общего объема предпринимателей. Вот им и выгодно было занять пространство, которое освободят «малыши».

То есть крупному бизнесу действительно выгодно занять такой огромный процент рынка, провала никакого не будет?

– На общей системе может выжить либо большая сетка, либо розница, которой очень много. Посмотрите, как хорошо себя чувствуют большие сетки. Ритейлеры те же. Я довольно часто обращаю внимание, чем дышит малый бизнес в тех местах, куда я приезжаю или где живу. И вот как раз в рознице я вижу, что «малышей» довольно хорошо «съедают» «Магниты», «Пятерочки» и так далее. В ювелирном бизнесе структурно все очень похоже.

Есть тут какой-то региональный фактор?

– Я не изучала глубоко этот момент, тут наверное, лучше Наталья Васильевна Зубаревич расскажет. Но вот как я себе это представляю. Я люблю путешествовать на машине по нашей стране. И вот приезжаю, например, я в какой-нибудь Суздаль. Зачем мне там идти в условный «Соколов», магазин которого я могу найти в любом другом городе? Скорее я зайду за какими-нибудь сувениром в маленький магазинчик. Выводы делайте сами.

Ювелиры пытаются что-то делать...

– Да! Я вот не помню, где я была, когда Минфин открыл комментарии под своими постами в Телеграме, но помню, что я сразу позвала туда ювелиров: ребята, пишите, стучите, везде где можно! Не знаю я, как будет развиваться ситуация дальше. Я думаю, что какая-то часть ювелиров уйдет в тень, кто-то воспользуется правом не платить НДС при выручке до 2 миллионов, кто-то с ООО перейдет на ИП, потому что все равно налогов меньше. Но положительных каких-то моментов для делового климата это не создает.

Очень грустная у нас с Вами тема для разговора. Давайте попробуем поговорить о том, что с этими глобальными проблемами бизнес может попытаться сделать.

– Ну про ювелиров я немного знаю. Знаю, что питерская «Гильдия ювелиров России» много сделала для поддержки – они писали в Минфин, в правительство, президенту, везде где можно. Есть такое издание питерское «Свое дело плюс». Там много активничала Лилия Агаркова, организовано было немало мероприятий.

Что касается ЕНС и ЕНП, то во-первых, я пытаюсь писать о проблеме абсолютно везде. Пишу в соцсетях, пишу самой ФНС и Минфину письма. Во-вторых, несколько было попыток выйти на федеральные СМИ – отказали, но вот тематические СМИ эти темы подхватили. И что я думаю в итоге? Что результата никакого не будет. Надо смириться с этой «красотой» и жить с ней. Потому что я не помню ни одного случая за двадцать лет, когда бы такого рода инициатива была отменена.

Ужас состоит в том, что летом прошлого года с бизнесом обсуждали эту инициативу, и крупный бизнес ее раскритиковал. Но какая разница, что думает бизнес? Чиновники в этом смысле как та вредная свекровь – которая делает «как лучше» и не понимает, что только вредит. У бизнеса спрашивать никто не думает: чиновники спрашивают у чиновников.

Может, просто мы с ними на разных языках разговариваем? Вот сейчас приведут русский язык в норму, будем одними словами выражаться и найдем точки соприкосновения. Будем грамотными.

– Я даже не стану говорить на эту тему! Хотя нет, скажу. Вот пример ситуации. Около 500 откликов нам пришло на вакансию для обслуживания большой группы предприятий. Мы - аутсорсинг, поэтому нам очень нужно, чтобы бухгалтер хорошо писал. Мы дали им письменное задание с тестом и расчетами. Попросили отвечать так, чтобы было понятно предпринимателю. Из 500 кандидатов нормально на вопросы ответили 46 или 47 человек. Нормально, грамотно, чтоб кровь из глаз не лилась. Поэтому не надо никаких запретов иностранных слов! Сделайте так, чтобы у всех выпускников школ были безупречные четверки хотя бы.

Давайте попробуем перейти к финансовой грамотности предпринимателей. Что бы Вы про нее сказали?

– Я в конце прошлого года изучила методичку Минфина по финансовой грамотности для школьников, которую они выпустили. Просто факт: в этой методичке умудрились ЕНВД упомянуть. В 2022 году! Я тираду целую им в ответ выдала. Но понимаете, вот по таким материалам они школьников учить пытаются...

Я как-то с сыном разговаривала про финансовую грамотность, про то, как распоряжаться деньгами – и для простоты ему рассказала про морковку. Когда предприниматель говорит «я ничего не понимаю в учете, поэтому ты меня не грузи, а я пошел деньги зарабатывать» – я сразу представляю морковку сзади. Не поймите смысл этой ассоциации неправильно. Просто пока предприниматель не поймет хотя бы основы, пока он однажды не столкнется с тем, что вот эта морковка сзади его не долбанет, он не перестроит свою работу так, чтобы эта морковка была спереди. Я сама через это проходила за эти годы, столько вот таких «морковок» у меня было. И каждая чему-то учит.

Для того, чтобы стать осознанным предпринимателем, не нужны никакие действия со стороны правительства. Не нужно запихивать в предпринимателя никакие методички. До тех пор, пока предприниматель сам не осознает, что ему надо самому изучить бухгалтерский баланс, прежде чем его утвердить, он не будет двигаться дальше. Он может при этом зарабатывать большие деньги, не зная основ финансового, управленческого учета, но скорее не благодаря, а вопреки этому незнанию.

Чем больше предприниматель вкладывает в системы учета – товаров, себестоимости и так далее, тем быстрее он растет. И правительственные программы здесь совершенно ни при чем. Я как-то опубликовала пост с литературой, которую надо читать начинающим предпринимателям, так мне один написал: если б я все это прочитал, я бы бизнес не стал начинать.

Давайте несколько коротких вопросов с короткими ответами. Три кита, на которых стоит малый бизнес в России сейчас?

– Личная сила, окружение. И морковка, про которую я говорила.

Три кита, на которых Вы бы посоветовали держаться бухгалтеру в 2023 году.

– Стальные нервы. Надо как-то практиковать за пределами работы какого-то рода отрешенность, способность не вовлекаться в эмоции от происходящего вокруг тебя. Второе – прокачивайте свои профессиональные навыки. Прежде всего за счет чтения, это полезно, как минимум, развивает грамотность. И третье – опираться на то, что не относится к профессии. На дом, на семью, на собачек / кошечек, на что угодно, что вырывает из этого рабочего круга.

И наконец, на чем держитесь Вы?

– Личный опыт, наработанный годами. Это семья. Это мое окружение, мое любимое дело. И это моя какая-то на грани сумасшествия наверно вера в то, что та точка, в которой мы сейчас живем... мы ее обязательно пройдем. Мы изменимся, сможем сделать мир лучше. И наверно еще жажда жизни, жажда лучшего для нескольких поколений вперед. Я очень люблю свое дело и думаю, что стала профессионалом в своей области. И я хочу, чтобы мои компетенции не ушли вместе со мной, а ими могли воспользоваться клиенты, сотрудники, следующие поколения. Может, даже чиновники.

В темные времена очень хочется находить свет.

– Везде, где можно светить, надо светить. Быть таким вот фонариком для близких, для коллег, для друзей.