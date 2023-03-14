Что считать уважительной причиной прогула

Уважительные причины прогула не названы в трудовом законодательстве. Руководитель компании должен сам решить, является ли причина прогула уважительной (письмо Роструда от 04.12.2020 № ПГ/56975-6-1).

Чтобы не создавать конфликт и не доводить до судебных разбирательств руководителю нужно опираться на здравую логику и ориентироваться на постановление Пленума ВС от 17.03.2004 № 2.

В нем говорится о том, причина прогула не может быть признана неуважительной, если работник не явился на работу по обстоятельствам, не зависящим от него самого.

Кроме того, руководитель, который планирует уволить работника за прогул, должен не только соблюдать процедуру, установленную ТК, но и иметь доказательства того, что отсутствие работникадля компании. Это понадобится, если конфликт дойдет до суда.

Перечень уважительных причин отсутствия на работе

В принципе, перечень уважительных причин отсутствия на работе довольно большой, вот основные:

Болезнь работника или его близкого родственника.

Карантин в детском саду.

Сдача кроки (по согласованию с руководителем).

Медосмотр (если он установлен по ТК).

Коммунальная авария.

ДТП.

Плохие климатические условия.

Участие в суде в качестве истца или ответчика.

Арест или задержание.

Явка в военкомат по повестке.

Отмены рейса при возвращении из поездки (отпуска).

Задержка выплаты заработной платы на 15 дней.

Небезопасные условия труда на рабочем месте.

Причины неявки на работу, которые можно считать уважительными

Уважительной причиной всегда считается. Если она подтверждена больничным, справкой из поликлиники или другой медорганизации, объявить отсутствие на работе прогулом нельзя.

Однако если больничного нет, это не всегда означает, что работнику можно засчитать прогул. Кроме справки работник может предъявить в свое оправдание выписку из медкарты, справку о вызове скорой помощи и т. п.

Уважительными медицинскими причинами отсутствия на работе считаются также:

травмы;

осуществление ЭКО;

карантин работника или его ребенка до 7 лет, посещающего детсад, другого нетрудоспособного члена семьи;

протезирование в стационаре по соответствующим показаниям.

Не менее уважительной причиной отсутствия на рабочем месте считается ст. 213 ТК ), если сотрудник проходил его не по своей инициативе и принес справку от врача.

Неявка на работу из-за медосмотра, который сотрудник проходит по своему желанию, не считается уважительной. Но, суды, в случае спора, часто встают на сторону работника.

– причина уважительная по согласованию с руководителем. Право работника стать донором предусмотрено законодательством РФ. В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра работник освобождается от работы на основании статьи 186 ТК . Более того, работодатель обязан не только освободить сотрудника от работы в день сдачи крови, но и предоставить ему дополнительный день отдыха с выплатой за эти дни среднего заработка. Сдача крови подтверждается справкой.

Работник может не выйти на работу, если у него дома произошла коммунальная авария. Такие причины суды считают уважительными. Например, определении 8-го кассационного суда общей юрисдикции от 09.06.2020 № 88-10036/2020.

Если работник попадет в ДТП и по этой причине не сможет быть на работе, это тоже стоит считать уважительной причиной. Если наказать работника, он сможет обжаловать это решение руководителя в суде, сославшись постановление Пленума ВС от 17.03.2004 № 2 . Где говориться, что основанием для увольнения будет неисполнение трудовых обязанностей по вине сотрудника.

То есть, если работник докажет, что отсутствовал по независящим от него обстоятельствам, а ДТП таковым и является, оснований для наказания и тем более увольнения нет.

Отдельная история с участие работника в судебных процессах. Руководитель не обязан отпускать работника в суд с сохранением за ним среднего заработка за время отсутствия. Но, работник вправе написать заявление на отпуск за счет, и при наличии у него повестки в суд, руководитель компании не вправе отказать. Но, даже если работник не явится на работу без предупреждения, и проведет рабочее время в суде, наказать его за прогул проблематично.

Если он был в суде в качестве ответчика или истца, суд посчитает это уважительной причиной отсутствия на рабочем месте. Например, определение Хабаровского краевого суда от 16.12.2011 по делу № 33-9086, определение Московского областного суда от 11.05.2010 по делу № 33-9048/2010.

Участие в судебном заседании для своей защиты – конституционное право гражданина (ст. 46 Конституции ).

Если же в суд работник пойдет, это не будет считаться неуважительной причиной отсутствия на работе. Представительство в гражданских процессах является добровольным. Например, апелляционное определение Мосгорсуда от 12.02.2018 № 33-5079/2018

Работник может не выйти на работу, если будет задержан или арестован. Административный арест, можно считать уважительной причиной отсутствия на работе, так как это не зависит от воли работника. Например, апелляционное определение Алтайского краевого суда от 11.12.2013 по делу № 33-9126/2013. Находящемуся под арестом или под стражей можно не выплачивать заработную плату, так как в этот период он не исполняет свои трудовые обязанности.

В случае, если работник отсутствует на работе из-за явки в военкомат по повестке, применяется ст. 170 ТК: руководитель компании обязан освободить работника от работы с сохранением за ним места работы (должности) на время исполнения им государственных или общественных обязанностей.

Если работник не сможет вернуться из поездки из-за отмены рейса и не выйдет на работу – это тоже будет считаться уважительной причиной. Правда, важно, чтобы он заранее уведомил работодателя о том, что не сможет выйти из отпуска в положенный день (определение ВС от 30.03.2012 № 69-В12-1).

У работника есть право не выйти на работу, если ему задержали выплату заработной платы более чем на 15 дней. Единственное, что он должен сделать, соблюдая статью 142 ТК, письменно известить работодателя о своем решении не выходить на работу.

Работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда. Если он этого не сделает, работник вправе приостановить работу, заранее уведомив работодателя о планируемом отсутствии (апелляционное определение Московского городского суда от 12.05.2022 по делу № 33-12520/2022).

Чем руководствоваться, решая по уважительной причине работник отсутствовал на работе или нет

Основной документ, который фигурирует во всех судебных процессах, выигранных работниками при доказательстве уважительной причины отсутствия на работе – это постановление Пленума ВС от 27.03.2004 № 2

В нем говориться, что должна быть установлена вина работника. Если работник докажет, что отсутствовал по независящим от него обстоятельствам, прогула и основания для увольнения нет.