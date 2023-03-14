Что считать уважительной причиной прогула

Уважительные причины прогула не названы в трудовом законодательстве. Руководитель компании должен сам решить, является ли причина прогула уважительной (письмо Роструда от 04.12.2020 № ПГ/56975-6-1).
Чтобы не создавать конфликт и не доводить до судебных разбирательств руководителю нужно опираться на здравую логику и ориентироваться на постановление Пленума ВС от 17.03.2004 № 2.
Перечень уважительных причин отсутствия на работеВ принципе, перечень уважительных причин отсутствия на работе довольно большой, вот основные:
- Болезнь работника или его близкого родственника.
- Карантин в детском саду.
- Сдача кроки (по согласованию с руководителем).
- Медосмотр (если он установлен по ТК).
- Коммунальная авария.
- ДТП.
- Плохие климатические условия.
- Участие в суде в качестве истца или ответчика.
- Арест или задержание.
- Явка в военкомат по повестке.
- Отмены рейса при возвращении из поездки (отпуска).
- Задержка выплаты заработной платы на 15 дней.
- Небезопасные условия труда на рабочем месте.
Причины неявки на работу, которые можно считать уважительнымиУважительной причиной всегда считается болезнь работника или его близкого родственника. Если она подтверждена больничным, справкой из поликлиники или другой медорганизации, объявить отсутствие на работе прогулом нельзя.
- травмы;
- осуществление ЭКО;
- карантин работника или его ребенка до 7 лет, посещающего детсад, другого нетрудоспособного члена семьи;
- протезирование в стационаре по соответствующим показаниям.
Работник может не выйти на работу, если у него дома произошла коммунальная авария. Такие причины суды считают уважительными. Например, определении 8-го кассационного суда общей юрисдикции от 09.06.2020 № 88-10036/2020.
Если работник попадет в ДТП и по этой причине не сможет быть на работе, это тоже стоит считать уважительной причиной. Если наказать работника, он сможет обжаловать это решение руководителя в суде, сославшись постановление Пленума ВС от 17.03.2004 № 2 . Где говориться, что основанием для увольнения будет неисполнение трудовых обязанностей по вине сотрудника.
Отдельная история с участие работника в судебных процессах. Руководитель не обязан отпускать работника в суд с сохранением за ним среднего заработка за время отсутствия. Но, работник вправе написать заявление на отпуск за счет, и при наличии у него повестки в суд, руководитель компании не вправе отказать. Но, даже если работник не явится на работу без предупреждения, и проведет рабочее время в суде, наказать его за прогул проблематично.
Если он был в суде в качестве ответчика или истца, суд посчитает это уважительной причиной отсутствия на рабочем месте. Например, определение Хабаровского краевого суда от 16.12.2011 по делу № 33-9086, определение Московского областного суда от 11.05.2010 по делу № 33-9048/2010.
Работник может не выйти на работу, если будет задержан или арестован. Административный арест, можно считать уважительной причиной отсутствия на работе, так как это не зависит от воли работника. Например, апелляционное определение Алтайского краевого суда от 11.12.2013 по делу № 33-9126/2013. Находящемуся под арестом или под стражей можно не выплачивать заработную плату, так как в этот период он не исполняет свои трудовые обязанности.
В случае, если работник отсутствует на работе из-за явки в военкомат по повестке, применяется ст. 170 ТК: руководитель компании обязан освободить работника от работы с сохранением за ним места работы (должности) на время исполнения им государственных или общественных обязанностей.
Если работник не сможет вернуться из поездки из-за отмены рейса и не выйдет на работу – это тоже будет считаться уважительной причиной. Правда, важно, чтобы он заранее уведомил работодателя о том, что не сможет выйти из отпуска в положенный день (определение ВС от 30.03.2012 № 69-В12-1).
У работника есть право не выйти на работу, если ему задержали выплату заработной платы более чем на 15 дней. Единственное, что он должен сделать, соблюдая статью 142 ТК, письменно известить работодателя о своем решении не выходить на работу.
Работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда. Если он этого не сделает, работник вправе приостановить работу, заранее уведомив работодателя о планируемом отсутствии (апелляционное определение Московского городского суда от 12.05.2022 по делу № 33-12520/2022).