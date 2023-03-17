Трудовые отношения

Отработка отпуска, полученного авансом при увольнении сотрудника

В день увольнения сотруднику выплачивается вся заработная плата, включая сумму за неиспользованные дни отпуска. Но как быть компании, в случае если возник долг сотрудника за отпуск, который уже использован на момент прекращения трудовых отношений?

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Отработка отпуска, полученного авансом при увольнении сотрудника
Иллюстрация: Isabella Fischer/unsplash

В статье рассказываем о том, как решается эта проблема на практике.

Должен ли работник возвращать долг за авансовый отпуск

В соответствии со ст. 115 ТК работнику предоставляется 28 календарных дней отдыха за отработанный год, если иная продолжительность не установлена другими нормативно-правовыми актами.

Право на первые дни отпуска появляется у сотрудника в рамках ст. 122 ТК через 6 месяцев работы, по согласованию с руководством компании дни отдыха предоставляются заранее, т.е. авансом.

В этом случае, если происходит увольнение работника организации по собственному желанию в соответствии с п. 3 ст. 77 и ст. 80 ТК, у сотрудника образуется «долг» за неотработанное время.

Нормой ст. 137 ТК предусмотрена возможность работодателя производить удержания из зарплаты за неотработанные дни отдыха, возникшие до окончания отчетного рабочего года.

Данная норма дублируется в Правилах предоставления очередных и дополнительных отпусков, утвержденных НКТ СССР от 30.04.1930 № 169.

В ст. 137 ТК утверждено право работодателя об удержаниях компенсации за «лишний» отпуск, но не обязанность. Решение принимает руководитель, исходя из конкретной ситуации по каждому работнику индивидуально.

Законом предусмотрены случаи, в которых сотрудник не возвращает долг за авансовый отпуск при увольнении.

П. 8 ч. 1 ст. 77 ТК:

  • отказ от перевода на другую работу по медицинским показаниям, подтвержденным заключением или справкой медицинского учреждения в порядке, предусмотренном приказом Минздрава от 14.09.2020 № 972н;

  • отсутствие работы у работодателя, которая могла бы быть предоставлена сотруднику по медицинским показаниям.

Ст. 81 ТК:

  • ликвидация юридического лица или прекращение деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (п. 1);

  • сокращение штата сотрудников компании или ИП (п. 2);

  • для главбуха, руководителя и его замов в случае изменения собственника имущества компании (п. 4).

Ст. 83 ТК:

  • призыв на военную службу, за исключением призыва по мобилизационным мероприятиям или несения альтернативной гражданской службы по направлению Минобороны (п. 1);

  • восстановление на работе по решению суда или органов трудовой инспекции труда (п. 2);

  • признание по медицинским показаниям невозможности осуществления трудовых функций (п. 5);

  • в результате смерти, признания по решению суда умершим или безвестно отсутствующим работника или работодателя (п. 6);

  • наступление чрезвычайных обстоятельств, которые делают невозможными исполнение трудовых обязанностей (военные действия, катастрофа, стихийные бедствия или иные обстоятельства, признаваемые в качестве таковых, подтвержденные актом органа власти) (п. 7);

  • призыв по мобилизации единственного учредителя (участника) юрлица, если полномочия исполнительного органа компании не возложены на другое лицо (п. 7).

Можно ли обязать работника отработать долг

В соответствии со ст. 80 ТК в случае увольнения по собственному желанию работник прекращает трудовые отношения по истечении 2-недельного срока, предусмотренного на предупреждение о прекращении трудовых отношений.

Законных способов удержать работника на предприятии и заставить его отработать «долг» по неотработанным дням отпуска нет. Все незаконные действия работодателя сотрудник вправе обжаловать в трудовой инспекции или суде.

Как работодателю вернуть излишне выплаченные деньги за предоставленные дни отдыха или как отработать долг за дни отпуска работнику, не нарушив закон?

Во-первых, поговорите с работником – возможно, что он готов перенести свое увольнение. Для сведения: как составить соглашение об увольнении работника

Во-вторых, предложите сотруднику внести излишне выплаченные деньги в кассу предприятия. Если сотрудник согласен, то пишется заявление на имя руководителя:

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Шаблон заявления работника на внесение денег через кассу предприятия (отпуск авансом)

В-третьих, в случае превышения излишне уплаченной суммы за отпуск авансом 20% порога для удержания из окончательного расчета при увольнении, отказе работника о внесении в добровольном порядке суммы через кассу предприятия, отсутствия счетной ошибки на начисление денег, работодатель может обратиться в суд за взысканием в принудительном порядке.

В-четвертых, работодатель «прощает» переплату за отпуск.

Ограничение по размерам сумм удержаний из зарплаты установлено ст. 138 ТК, составляет 20 % от дохода работника, а в случаях, предусмотренных законом, – не более 50 %.

Пример

Рассчитаем сумму удержаний за отпуск авансом на следующем примере: Иванову И.И., который работает с 1 сентября 2021 г., предоставлены 25 календарных дней отдыха с 3 по 28 апреля 2022 года.

Среднедневной заработок для оплаты отпуска составил 1940 руб. 15 июня работник направил в кадровую службу предприятия заявление на увольнение по собственному желанию.

В соответствии со ст. 14, 80 ТК (работник уведомляет о расторжении трудового договора в срок не позднее чем за 2 недели) последний рабочий день – 29 июня 2022 года. Оклад работника – 38 000 руб. Количество месяцев работы – 10.

Определяем количество дней отпуска, предоставленных авансом.

Если отпуск по трудовому договору составляет 28 календарных дней, то за каждый отработанный месяц у работника возникает право на 2,33 дня отдыха (28 кал. дней / 12 месяцев).

Рассчитываем число неотработанных дней отдыха: 4,7 дн. (28 дн. – (2,33 дн. х 10 мес.)).

Сумма отпускных за дни авансом: 9 118 руб. (1 940 руб. х 4,7 дн.).

Определяем сумму для удержаний: 38 000 × 13% (4 940 – НДФЛ) = 33 060.

По письму Минздравсоцразвития от 16.11.2011 № 22-2-4852 удержания из зарплаты производятся от суммы, оставшейся после уплаты налогов.

Максимальная удерживаемая сумма из заработной платы составляет (38 000 – 4 940) х 20 % = 6 612 руб.

Сумма превышения 9 118 – 6 612 = 2 506 рублей.

Таким образом, из заработной платы за июнь работодатель удержит 6612 руб., непокрытый остаток предлагается лицу внести через кассу, прощается или взыскивается через суд.

Трудовые отношения

Отработка отпуска, полученного авансом при увольнении сотрудника

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