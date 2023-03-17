Отработка отпуска, полученного авансом при увольнении сотрудника

В статье рассказываем о том, как решается эта проблема на практике.

Должен ли работник возвращать долг за авансовый отпуск

В соответствии со ст. 115 ТК работнику предоставляется 28 календарных дней отдыха за отработанный год, если иная продолжительность не установлена другими нормативно-правовыми актами.

Право на первые дни отпуска появляется у сотрудника в рамках ст. 122 ТК через 6 месяцев работы, по согласованию с руководством компании дни отдыха предоставляются заранее, т.е. авансом.

В этом случае, если происходит увольнение работника организации по собственному желанию в соответствии с п. 3 ст. 77 и ст. 80 ТК, у сотрудника образуется «долг» за неотработанное время.

Нормой ст. 137 ТК предусмотрена возможность работодателя производить удержания из зарплаты за неотработанные дни отдыха, возникшие до окончания отчетного рабочего года.

Данная норма дублируется в Правилах предоставления очередных и дополнительных отпусков, утвержденных НКТ СССР от 30.04.1930 № 169.

В ст. 137 ТК утверждено право работодателя об удержаниях компенсации за «лишний» отпуск, но не обязанность. Решение принимает руководитель, исходя из конкретной ситуации по каждому работнику индивидуально.

Законом предусмотрены случаи, в которых сотрудник не возвращает долг за авансовый отпуск при увольнении.

П. 8 ч. 1 ст. 77 ТК:

отказ от перевода на другую работу по медицинским показаниям, подтвержденным заключением или справкой медицинского учреждения в порядке, предусмотренном приказом Минздрава от 14.09.2020 № 972н;

отсутствие работы у работодателя, которая могла бы быть предоставлена сотруднику по медицинским показаниям.

Ст. 81 ТК:

ликвидация юридического лица или прекращение деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (п. 1);

сокращение штата сотрудников компании или ИП (п. 2);

для главбуха, руководителя и его замов в случае изменения собственника имущества компании (п. 4).

Ст. 83 ТК:

призыв на военную службу, за исключением призыва по мобилизационным мероприятиям или несения альтернативной гражданской службы по направлению Минобороны (п. 1);

восстановление на работе по решению суда или органов трудовой инспекции труда (п. 2);

признание по медицинским показаниям невозможности осуществления трудовых функций (п. 5);

в результате смерти, признания по решению суда умершим или безвестно отсутствующим работника или работодателя (п. 6);

наступление чрезвычайных обстоятельств, которые делают невозможными исполнение трудовых обязанностей (военные действия, катастрофа, стихийные бедствия или иные обстоятельства, признаваемые в качестве таковых, подтвержденные актом органа власти) (п. 7);

призыв по мобилизации единственного учредителя (участника) юрлица, если полномочия исполнительного органа компании не возложены на другое лицо (п. 7).

Можно ли обязать работника отработать долг

В соответствии со ст. 80 ТК в случае увольнения по собственному желанию работник прекращает трудовые отношения по истечении 2-недельного срока, предусмотренного на предупреждение о прекращении трудовых отношений.

Законных способов удержать работника на предприятии и заставить его отработать «долг» по неотработанным дням отпуска нет. Все незаконные действия работодателя сотрудник вправе обжаловать в трудовой инспекции или суде.

Как работодателю вернуть излишне выплаченные деньги за предоставленные дни отдыха или как отработать долг за дни отпуска работнику, не нарушив закон?

Во-первых, поговорите с работником – возможно, что он готов перенести свое увольнение. Для сведения: как составить соглашение об увольнении работника

Во-вторых, предложите сотруднику внести излишне выплаченные деньги в кассу предприятия. Если сотрудник согласен, то пишется заявление на имя руководителя:

Шаблон заявления работника на внесение денег через кассу предприятия (отпуск авансом)

В-третьих, в случае превышения излишне уплаченной суммы за отпуск авансом 20% порога для удержания из окончательного расчета при увольнении, отказе работника о внесении в добровольном порядке суммы через кассу предприятия, отсутствия счетной ошибки на начисление денег, работодатель может обратиться в суд за взысканием в принудительном порядке.

В-четвертых, работодатель «прощает» переплату за отпуск.

Ограничение по размерам сумм удержаний из зарплаты установлено ст. 138 ТК, составляет 20 % от дохода работника, а в случаях, предусмотренных законом, – не более 50 %.

Пример

Рассчитаем сумму удержаний за отпуск авансом на следующем примере: Иванову И.И., который работает с 1 сентября 2021 г., предоставлены 25 календарных дней отдыха с 3 по 28 апреля 2022 года.

Среднедневной заработок для оплаты отпуска составил 1940 руб. 15 июня работник направил в кадровую службу предприятия заявление на увольнение по собственному желанию.

В соответствии со ст. 14, 80 ТК (работник уведомляет о расторжении трудового договора в срок не позднее чем за 2 недели) последний рабочий день – 29 июня 2022 года. Оклад работника – 38 000 руб. Количество месяцев работы – 10.

Определяем количество дней отпуска, предоставленных авансом.

Если отпуск по трудовому договору составляет 28 календарных дней, то за каждый отработанный месяц у работника возникает право на 2,33 дня отдыха (28 кал. дней / 12 месяцев).

Рассчитываем число неотработанных дней отдыха: 4,7 дн. (28 дн. – (2,33 дн. х 10 мес.)).

Сумма отпускных за дни авансом: 9 118 руб. (1 940 руб. х 4,7 дн.).

Определяем сумму для удержаний: 38 000 × 13% (4 940 – НДФЛ) = 33 060.

По письму Минздравсоцразвития от 16.11.2011 № 22-2-4852 удержания из зарплаты производятся от суммы, оставшейся после уплаты налогов.

Максимальная удерживаемая сумма из заработной платы составляет (38 000 – 4 940) х 20 % = 6 612 руб.

Сумма превышения 9 118 – 6 612 = 2 506 рублей.

Таким образом, из заработной платы за июнь работодатель удержит 6612 руб., непокрытый остаток предлагается лицу внести через кассу, прощается или взыскивается через суд.