У трудинспекции появится больше причин для проверки

Очередное ведомство предложило подкорректировать индикаторы риска.

На этот раз Минтруда уточнил показатели, которые должны использовать трудинспекторы во время принятия решения о внеплановых проверках.

Общественное обсуждение закончилось 17 марта, но дата вступления в силу изменений еще не определена.

Новые индикаторы риска

Представители Минтруда утвердили список новых показателей риска для инспекторов труда.

ГИТ будут применять их, чтобы определить необходимость в проведении той или иной проверки. При этом прежние индикаторы останутся без изменений.

Текущие параметры отражены в приказе № 838н:

если суд зачтет заявление о банкротстве компании, среднесписочный штат которой равен либо больше 50 сотрудников, включая совместителей;

проведение двух и более ревизий на протяжении последнего полугода в одинаковых местах с аналогичными идентификаторами.

Но согласно проекту изменений, власти дополнят список еще 3 индикаторами:

В текущем году произошло больше 2 несчастных случаев с легкими последствиями . Количество таких ситуаций при этом все равно увеличилось более чем на 20% по сравнению с ушедшим годом.

В информационной системе нет результатов СОУТ у работодателя , который зарегистрирован в ЕГРЮЛ или ЕГРИП более 1 года назад. Причем владелец организации должен быть страхователем в СФР и сообщать о 50 и более застрахованных сотрудников.

После последней спецоценки прошло больше 5 лет.

Зачем работодателям регистрироваться в личном кабинете Минтруда с 1 марта 2023 года узнаете из разбора.

В то же время причиной внеплановых проверок по-прежнему является поступление жалоб о нарушениях прав сотрудников.

Эти жалобы должны быть отправлены в качестве заявлений в государственную инспекцию труда. Сообщить о подобных проступках может не только сотрудник, но и руководитель компании.

17 марта 2023 года вступит в силу приказ Роструда № 19, согласно которому инспекторы труда должны использовать новые формы проверочных листов.

Права ревизоров ГИТ

Чтобы ИТ не злоупотребляли полномочиями, вспомним об их обязанностях во время проверок. Список их прав перечислен в ст. 357 ТК:

если у ревизоров есть законные основания, то им разрешено беспрепятственно и в любое время прийти с проверкой, предъявив удостоверения унифицированного формата;

запрашивать и безвозмездно получать аудио-, видеоинформацию и необходимые документы;

брать пробы для проведения анализов и экспертиз;

расследовать производственные травмы и несчастные случаи в соответствии с положениями ст. 229.2 ТК;

составлять акты, протоколы, впоследствии направляя результаты проверок в инстанции;

выдавать предписания и т. п.

Также инспекторы труда находятся под постоянной защитой государства в процессе проведения любых проверок.

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