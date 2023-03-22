«Ночной бухгалтер». ФНС не хочет уменьшать налоги на взносы по платежкам-уведомлениям, требует заявление

Взносы – это мем

Мы уже столько писали про взносы ИП, что и не сосчитать. Буквально недавно рассказали про три способа уменьшить налоги на фиксированные взносы. Да и многие эксперты, даже сама ФНС писали – если отправлять платежки со статусом 02, то заявление не требуется!

И все равно ИП жалуются, что им отказывают в зачете. Так и хочется спросить у инспекций:

Можно будет вернуть больше НДФЛ

Появился новый законопроект. Он изменит правила по получению имущественного вычета в отношении профентов по ипотеке.

Сейчас этот вычет в сумме 3 млн можно применить только к одному объекту недвижимости. Зачастую весь вычет налогоплательщики не выбирают. Поэтому НК изменят и применять вычет по процентам можно будет к нескольким объектам.

Чтобы купить квартиру, даже в ипотеку (или особенно в ипотеку?) нужно хорошо зарабатывать.

А мы тут как раз выпустили статью про индексацию зарплат в 2023 году. Узнаете – кому проиндексируют зарплату в 2023 году, топ самых интересных вопросов про индексацию, какой штраф заплатит ваш начальник, если не повысит вам зарплату. Заходите почитать >>

Запятая спать не дает

Грубейшую и непростительную ошибку обнаружили депутаты в Налоговом кодексе. Лишнюю запятую, спрятанную в 207 статье НК! Это их так расстроило, что для исправления ошибки создали законопроект.

Наши читатели полностью согласны с этим и поддерживают начинание:

Швейцария уже не та

Швейцарский банк UBS массово проводит проверку своих российских клиентов. Необходимо предоставить банку копию паспорта или вида на жительство до 5 мая, чтобы подтвердить статус пребывания в Швейцарии.

Если документы не будут представлены банк обещает «заблокировать вышеупомянутые банковские отношения», чтобы это не значило.

Отпуск минус выходные

Иногда сотрудники просят разбить им отпуск, исключив из него выходные дни. Например, отдохнуть в четверг и пятницу, понедельник и вторник, а субботу и воскресенье в число дней отпуска не включать.

Роструд напомнил некоторые правила: одна из частей отпуска должна быть не менее 14 дней, разбивать отпуск на части можно по соглашению сторон, одного желания сотрудника мало – нужно договориться с работодателем.

Если работник постоянно достают вас вопросами и заваливают заявлениями – пора перейти на КЭДО. Это электронный кадровый документооборот.

Можно обмениваться документами и получать любые заявления в электронном виде. В общем – ЭДО для интравертов ;) О том, что нового произошло в этом году в КЭДО и как изменилась работа с документами, вы узнаете из бесплатного вебинара, который пройдет 30 марта.

Не забудьте задать свои вопросы спикерам в чате – они ответят на них в конце вебинара!

Ваша без счетов в швейцарском банке редакция