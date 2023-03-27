Увольнение главного бухгалтера по собственному желанию в 2023 году

Как уволить главного бухгалтера

Учитывая тот факт, что главный бухгалтер является одним из первых по значимости лиц в организации, его увольнение может доставить немало проблем руководству. Прежде всего, это связано с поиском нового работника на вакантное место и с передачей дел.

Однако, если сотрудник фирмы, занимающий должность главного бухгалтера, решил уволиться по собственному желанию, организация должна предпринять те же действия, что и при расторжении трудовых договоров прочих работников.

Основанием для увольнения в этом случае служит заявление главного бухгалтера. После чего он должен отработать двухнедельный срок, пока организация ищет ему замену.

Факт расторжения трудового договора подтверждается изданным приказом, с которым главного бухгалтера знакомят под расписку. Увольняемому работнику выдают все необходимые документы.

Окончательный расчет необходимо произвести в соответствии с положениями ст. 140 ТК – в день увольнения либо при предъявлении требования о расчете, если в день увольнения сотрудник отсутствовал на рабочем месте.

Выплачивается ему и компенсация за неиспользованный отпуск. Если же отпуск был отгулян заранее, выплаченную ранее сумму после перерасчета удерживают в пределах 20% от суммы к выплате (ст. 138 ТК).

Но всегда ли увольнение главбуха осуществляется по его желанию?

Законом предусмотрено также и вынужденное увольнение главного бухгалтера при наличии следующих обстоятельств:

смена собственника предприятия (п. 4 ст. 81 ТК);

принятие главным бухгалтером решения, в результате которого организации был причинен ущерб (п. 9 ст. 81 ТК).

В первом случае увольнение возможно, если произошла полная смена собственника имущества, например, при передаче учреждения в государственную или муниципальную собственность, а также при приватизации.

Решение об увольнении должно быть принято не позднее 3-месячного срока после вступления в права нового владельца.

По истечении этого периода уволить главного бухгалтера на основании п. 4 ст. 81 ТК уже нельзя.

Также новый собственник вправе принять решение о сохранении руководящей должности за уже работающим лицом.

Если всё же будет решено уволить действующего главного бухгалтера в соответствии с п. 4 ст. 81 ТК, необходимо уведомить его об этом письменно заранее.

Помимо компенсации за неиспользованный отпуск собственник обязан выплатить и компенсацию в размере не ниже среднего 3-месячного заработка увольняемого лица за счет собственных средств (ст. 181 ТК).

Что касается увольнения на основании п. 9 ст. 81 ТК, то оно обязательно должно быть обоснованным. То есть руководителю следует быть готовым представить неопровержимые доказательства о неверно принятом главбухом решении, повлекшим за собой ущерб для предприятия.

Полный список документов, которые нужно выдать сотруднику при увольнении, найдете здесь.

Передача дел при увольнении главного бухгалтера

Главный бухгалтер в силу специфики своей деятельности не является рядовым работником. При его увольнении могут возникнуть некоторые трудности. Прежде всего, они связаны с передачей дел и документации.

Законодательно процесс передачи дел главбухом при увольнении нигде не регламентирован.

Однако во избежание дополнительных трудностей в будущем необходимость выполнения этих действий следует закрепить в локальных актах организации.

В них могут быть зафиксированы: обязанность по передаче дел, сроки и ответственное лицо за прием дел.

Передачу дел допустимо провести не только с привлечением нового главного бухгалтера. В роли принимающего может выступить сам руководитель либо другое ответственное лицо, указанное в локальном нормативном акте.

Процесс передачи дел можно совершить поэтапно с выполнением следующих действий:

оформление приказа о приеме-передаче дел;

проверка имущества и состояния отчетности, наличия документов;

составление описи по приемке-передаче;

непосредственная передача дел.

По окончании данной процедуры следует составить акт приемки-передачи, который отразит реальное наличие документов и состояние отчетности.

Ответственность главного бухгалтера после увольнения

Главный бухгалтер несет определенную долю ответственности при приеме на работу, как и прочие сотрудники.

Однако применительно к профессии данного рода уровень должностных обязательств перед работодателем может оказаться выше по сравнению с требованиями к прочим работникам.

К главбуху, помимо материальной ответственности, применимы также административная и уголовная:

Материальная ответственность предполагает сохранность имущества и доступных активов, в том числе и денежных средств (п. 2 ст. 243 ТК). Административная ответственность затрагивает области начисления налогов и ведения учета в целом. КоАП предусмотрена ответственность для должностных лиц, к числу которых относится и главный бухгалтер, в случае совершения противоправных деяний в области финансов. Штраф до нескольких тысяч рублей налагается в соответствии с положениями ст. 15.1–15.9, ст. 15.11 КоАП за непредставление данных в контролирующие органы, искажение сведений в отчетности, занижение налоговых сумм к уплате и прочие нарушения. Уголовной ответственности подвергаются должностные лица при совершении правонарушений в особо крупных размерах. Наказанием могут быть штрафы до нескольких тысяч рублей, принудительные работы и даже лишение свободы (ст. 199 и 199.1 УК).

Иногда бухгалтер вправе снять с себя ответственность по отношению к ведению бухучета и предоставлению информации.

При появлении разногласий по этому вопросу с руководством организации главбух отражает спорные сведения в учете только по письменному распоряжению руководителя, который в этом случае и несет единоличную ответственность за достоверность данных бухучета.

Главный бухгалтер несет ответственность перед работодателем и в течение некоторого времени после увольнения.

При обнаружении ошибок при проверке деятельности уволенного сотрудника организация вправе требовать наказания виновных лиц в течение 1 года со дня обнаружения ущерба, в том числе после расторжения трудового договора (ст. 392 ТК).

Итоги

Как правило, главный бухгалтер – это второй по значимости человек в организации после руководителя.

Во многом финансовое благополучие фирмы зависит именно от его действий, знаний и опыта в сфере ведения учета.

Увольнение лица, занимающего эту должность, сопряжено с некоторыми трудностями, которые включают в себя поиски нового компетентного сотрудника, проверку текущего положения фирмы и передачу полномочий.

В то же время главный бухгалтер несет бремя более высокой ответственности перед руководством за свою работу.