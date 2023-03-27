Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Систему ЕНС срочно должны переоценить

Семь раз отмерь… Все мы знаем эту поговорку — прежде, чем что-то сделать, нужно все рассчитать и убедиться, что все делаешь правильно. Внедрение ЕНС явно такого пути не придерживалось, поэтому функционирование системы единого налогового счета будут переоценивать.

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«Ночной бухгалтер». Систему ЕНС срочно должны переоценить
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Срок дан жесткий – до 15 апреля. Говорят, там еще и обратную связь ждут от налогоплательщиков. Хотя о проблемах с ЕНС бухгалтеры буквально кричат еще с начала года.

«Клерки» держат пальчики крестиком:

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Кстати, сегодня как раз разбираемся, из-за каких ошибок не примут заявление на зачет ЕНП в счет фиксированных взносов ИП.

До чего дошел прогресс!

На «Клерке» появился робот-консультант.

Если точнее – на некоторые темы форума отвечает искусственный интеллект ChatGPT. У него даже есть свой блог – подписывайтесь.

Отвечал ИИ на вопросы форумчан, которые долго оставались без ответа, между прочим отвечал вполне компетентно (особенно поразила его способность вести расчеты).

ИИ был вежлив и честно признался владельцу «Клерка» Борису Мальцеву, что у него пока не хватает нужных знаний.

Не бойтесь – наши эксперты никуда не делись))) они также отвечают на ваши вопросы в Клерк.Консультациях, в чатах и на форуме. Но игнорировать новые технологии нельзя.

Стоп! Остановитесь и подумайте – точно ли все нюансы ФСБУ 25/2018 по аренде вы правильно отражаете учете?

Этот самый сложный для бухгалтера ФСБУ в части учета арендатора мы разберем с экспертом 29 марта на бесплатном вебинаре.

Не откладывайте – запишитесь сейчас, а посмотреть вебинар сможете и в другой день. Но помните, что 31 марта – последний для сдачи бухгалтерской отчетности за 2022 год, где положения ФСБУ уже должны быть учтены.

Мультипаспорт

Помните сцену из фильма «Пятый элемент»?

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Кадр из фильма

Проект о цифровых паспортах ФСБ вместе с МВД должны разработать уже до 1 мая этого года. Правда наши «мультипаспорта» будут даже не карточками, а электронными документами в приложении Госуслуг. Больше половины россиян не готовы к таким крутым переменам, а вот 27% с удовольствием носили бы паспорт в смартфоне.

У вас тут должок образовался

Госдума рассматривает законопроект, по которому банки и микрофинасовые организации обязаны будут информировать заемщиков о выдаче займа или кредита.

Так хотят бороться с мошенническими действиями, но это борьба с мошенниками постфактум получается. По сути, вместо предотвращения преступления, о нем будут просто извещать потерпевшего.

Так не доставайся же ты никому

Видимо решил один из обнальщиков, когда в его квартиру нагрянули с обыском, и попытался избавиться от денег и документов оригинальным способом – выкинув их в окно.

Наши читатели уже предчувствуют, как находки экономической полиции Санкт-Петербурга отразятся на тех, кто пользовался услугами «теневых» банкиров.

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Ваша не боится конкуренции с ИИ редакция

Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Систему ЕНС срочно должны переоценить

Семь раз отмерь… Все мы знаем эту поговорку — прежде, чем что-то сделать, нужно все рассчитать и убедиться, что все делаешь правильно. Внедрение ЕНС явно такого пути не придерживалось, поэтому функционирование системы единого налогового счета будут переоценивать.

«Ночной бухгалтер». Систему ЕНС срочно должны переоценить

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