Госуслуги сообщат, если на ваше имя взяли кредит

В Госдуму внесли законопроект, по которому банки и микрофинансовые организации будут сообщать заемщикам о взятом кредите или микрозайме. Об этом пишет «ТАСС».

Около 7 млн клиентов находили в своих кредитных историях займы, оформленные без их участия.

«Мошенники оставляют левые номера, а люди узнают о просроченных кредитах, когда коллекторы выбивают дверь. Мы внесли законопроект, чтобы обязать банки и МФО сразу отправлять людям уведомление о взятом на них кредите через „Госуслуги“», – сообщил Алексей Нечаев, руководитель фракции «Новые люди».

Злоумышленники могут оформить в банке кредит пользуясь паспортными данными, которые утекли в сеть.

Микрофинансовые компании предоставляют онлайн-займы без личного присутствия клиента, по номеру телефона и паспортным данным.

В этой схеме сложно узнать, кто на самом деле занял денежные средства.

Авторы законопроекта считают, что оповещение поможет банкам и МФО лучше бороться с мошенниками и не давать кредиты без согласия реального заемщика.