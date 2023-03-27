Мошенничество

Госуслуги сообщат, если на ваше имя взяли кредит

Система оповещения поможет кредитным и микрофинансовым организациям лучше бороться с мошенниками.

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В Госдуму внесли законопроект, по которому банки и микрофинансовые организации будут сообщать заемщикам о взятом кредите или микрозайме. Об этом пишет «ТАСС».

Около 7 млн клиентов находили в своих кредитных историях займы, оформленные без их участия.

«Мошенники оставляют левые номера, а люди узнают о просроченных кредитах, когда коллекторы выбивают дверь. Мы внесли законопроект, чтобы обязать банки и МФО сразу отправлять людям уведомление о взятом на них кредите через „Госуслуги“», – сообщил Алексей Нечаев, руководитель фракции «Новые люди».

Злоумышленники могут оформить в банке кредит пользуясь паспортными данными, которые утекли в сеть.

Микрофинансовые компании предоставляют онлайн-займы без личного присутствия клиента, по номеру телефона и паспортным данным.

В этой схеме сложно узнать, кто на самом деле занял денежные средства.

Авторы законопроекта считают, что оповещение поможет банкам и МФО лучше бороться с мошенниками и не давать кредиты без согласия реального заемщика.

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