ЕНП (единый налоговый платеж)

Какие проблемы могут быть у бизнеса из-за сальдо ЕНС

Раньше налоговые долги были чреваты пенями, взысканием и блокировкой счета. В этом году отрицательно сальдо ЕНС может принести гораздо больше проблем. Все из-за того, что невозможно распоряжаться своими деньгами по своему усмотрению. Мы сделали обзор на эту тему.

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Какие проблемы могут быть у бизнеса из-за сальдо ЕНС
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Не уменьшить налог на взносы

Для ИП на УСН и ПСН важно обозначить факт уплаты фиксированных взносов, чтобы на них можно было уменьшить налог.

Но проблема в том, что срок начисления этих взносов – 9 января 2024 года (из-за того, что 31.12.2023 – выходной день), а значение имеет факт уплаты именно до окончания каждого квартала.

Чтобы доказать этот факт, можно платить взносы на КБК ЕНП и подавать заявления о зачете. А можно платить взносы сразу на нужные КБК и не подавать заявление.

В этом случае взносы зарезервируют до момента их начисления. То есть, весь год они будут числиться в резерве.

Но оба эти способа сработают только в одном случае – если на ЕНС положительное сальдо.

Как только образуется долг, взносы снимают с резерва. А если долг был до момента их уплаты, то они изначально не будут зарезервированы.

То есть, уплаченные взносы будут считаться неуплаченными со всеми вытекающими (невозможностью уменьшить на них налог).

Мы рассказывали историю ИП, который из-за большого долга по налогу за личное авто не может теперь уменьшат налог на взносы.

Вывод:

✅ В 2022 году ИП мог иметь долги по каким-то налогам, но это не мешало ему уменьшать налоги на уплаченные взносы.

❎ В 2023 году такое не пройдет. Долг по любому налогу = невозможность уменьшить налог на взносы.

Не оформить новый патент

Чтобы оформить патент, ИП не должен иметь долгов за предыдущий патент.

Но если у ИП есть долги по каким-то налогам, то перечисленный налог по ПСН пойдет на гашение этих долгов.

А наличие долга за старый патент – это причина для отказа в новом патенте.

Такие истории уже есть.

В итоге ИП не сможет применять ПСН. Если у него есть еще УСН, то можно работать на упрощенке. Но если на УСН он ранее не переходил, то остается только общий режим, а это может быть крайне невыгодно. В этом случае дальнейший бизнес окажется под вопросом.

Можно не получать патенты часто, а оформить один на весь год. Но это тоже чревато проблемами – в случае превышения дохода ИП слетит с патента задним числом. Поэтому ИП проявляют осторожность и оформляют патенты на более короткие периоды.

Вывод:

✅ В 2022 году ИП мог иметь долги по каким-то налогам, но это не мешало ему получить новый патент, если нет долга по ПСН.

❎ В 2023 году такое не пройдет. Долг по любому налогу = невозможность получить патент и продолжить работу на ПСН.

Штраф за уточненку

Чтобы за сдачу уточненной декларации не оштрафовали, надо предварительно уплатить доначисленный по ней налог и пени.

Раньше бухгалтер отправлял платежки на эти два платежа и спокойно сдавал уточненку. Бухгалтер был спокоен: штрафа не будет.

Теперь согласно п. 4 ст. 81 НК РФ компания освобождается от штрафа за сдачу уточненки, если на момент ее сдачи на ЕНС имеется положительное сальдо, которого хватит на доплату налога и пеней по нему.

Если сальдо отрицательное, то доплата налога не спасет. Эти деньги просто уйдут в старые долги. Налог по уточненке будет не уплачен и за ее сдачу оштрафуют на 20%.

Вывод:

✅ В 2022 году можно было иметь долги по налогам, но это не мешало уплатить конкретный налог и пени, и сдать уточненку без штрафа.

❎ В 2023 году такое не пройдет. Долг по любому налогу = невозможность избежать штрафа за сдачу уточненки.

Штраф за НДФЛ

Норма НК РФ о штрафе в случае неуплаты НДФЛ как была, так и осталось после перехода на систему ЕНС.

Если за неуплату других налогов, компания рискует только начислением пеней, то за НДФЛ грозит еще и штраф.

Поэтому многие старались в первую очередь перечислить именно НДФЛ, если денег на все налоги не хватает.

В этом году уплаченный НДФЛ уйдет на гашение долгов, а НДФЛ будет считаться неуплаченным. И за это предусмотрен штраф.

Кстати, от переброски уплаченного НДФЛ на другие налоги страдает не только бизнес, но и бюджет. Местные бюджеты не видят денег, они идут мимо них в федеральный бюджет в счет НДС.

Поэтому власти сейчас призадумались, не вывести ли вообще НДФЛ из состава ЕНП. Причина планируемых преобразований – проблемы у бюджетов. Но эти поправки помогут, в том числе, и бизнесу избежать штрафов за неуплату уплаченного НДФЛ.

Вывод:

✅ В 2022 году можно было иметь долги по налогам, но вовремя платить НДФЛ, чтобы не было штрафа.

❎ В 2023 году такое не пройдет. Долг по любому налогу = невозможность избежать штрафа за неуплату НДФЛ.

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