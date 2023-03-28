Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Роструд дает фантастические ответы по расчету зарплаты. Бухгалтеры против

Скандал начался с публикации на портале «Онлайнинспекция.рф» ответа за вопрос. Роструд дал понять, что если бухгалтер неверно рассчитал зарплату за первую месяца и переплатил сотруднику, то при перечислении второй части зарплаты удержать излишек нельзя.

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«Ночной бухгалтер». Роструд дает фантастические ответы по расчету зарплаты. Бухгалтеры против
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Теряя тапки

Бегут бухгалтеры (нет) следовать указаниям Роструда. В комментариях просто ураган возмущения:

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Игра в угадайку

Примерно так оценивают эксперты текущие новости по ЕНС. Трудно предсказать, чем закончатся обсуждения явно назревших проблем новой системы.

«Возможно, введение моратория на работу института ЕНС было бы идеальным способом доработать систему. Решатся ли на это коллеги – большой вопрос. Ведь, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное», – так считает Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.

А пока решается бухгалтерская судьба, можно облегчить работу хотя бы с текучкой. Например, подключив ЭДО с конрагентами. В этой статье мы доказали, что ЭДО – это удобно и просто.

P.S. Там еще скидка 50% на подключение, не забудьте забрать.

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Перед ВНП не забудьте прибраться

Вы не представляете, сколько интересного находят инспекторы при выезной налоговой проверке. Предметом любопытства может стать содержание компьтера или записной книжки директора.

Есть уже судебные прецеденты, когда записи в них стали причиной для обвинений в дроблении или сокрытии доходов.

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Прописывайся правильно

Чтобы продать квартиру раньше 5-летнего срока, установленного НК и не платить НДФЛ, надо быть зарегистрированным в том регионе, где местный закон дает такую возможность.

А вот сама квартира может находиться в любом другом месте. В новости мы дали ссылку на полезную таблицу с «льготными» регионами – забирайте.

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