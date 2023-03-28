🙅 Роструд: нельзя недоплачивать зарплату за вторую половину месяца при переплате аванса

Ситуацию разобрали на портале «Онлайнинспекция.рф».

Роструд утверждает, что скорректировать оплату в зарплату за вторую половину месяца можно, только если расчет – в пользу работника.

Производить удержания из зарплаты за вторую половину месяца из-за неверно выплаченной зарплаты за первую половину месяца неправомерно.

Если работник заболел, но это не учли при закрытии зарплаты за первую половину месяца, то эту переплату, нельзя удержать при выходе работника на работу в другом месяце.

Роструд напомнил, что в ТК РФ нет никакого аванса, есть зарплата за первую половину месяца. И ее надо начислять по факту.

Переплата – это не нарушение. А вот уменьшать зарплату за вторую половину месяца на эту переплату – нарушение.

Кстати, опрос на нашем сайте показывает, что расчет аванса по факту делают 55% бухгалтеров.

Остальные считают зарплату за первую половину месяца или в процентах, или в фиксированной сумме.