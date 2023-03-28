НДФЛ

Для НДФЛ с продажи квартиры важна прописка продавца, а не адрес квартиры

В разных регионах действует разный минимальный срок владения недвижимостью для целей НДФЛ.

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В общем случае минимальный срок владения – 5 лет. Но у регионов есть право снижать его.

Некоторые регионы таким правом воспользовались (но далеко не все). Перечень смотрите в нашей таблице.

При этом собственник может быть зарегистрирован в одном регионе, а продаваемая квартира находиться в другом регионе.

ФНС в письме от 06.02.2023 № БС-19-11/23@ пояснила, что в этом случае надо ориентироваться на нормативные акты, принятые в регионе, где прописан собственник.

Неважно, какой срок владения принят в регионе, где находится квартира. Важно, какой срок владения по месту прописки собственника.

Кстати, сейчас регионы могут уменьшать только общий срок в 5 лет. А есть еще срок 3 года (для приватизации, дарения, наследства, ренты). Его уменьшать сейчас нельзя. Но хотят внести поправки в НК, чтобы регионы могли уменьшать и этот трехлетний срок.

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