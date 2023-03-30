Как оплатить сотруднику отъезд и возвращение из командировки в ночное время выходного дня

Разберем, как произвести расчеты с сотрудником за часы нахождения в пути в командировку либо из нее в выходной или праздничный день.

Выходной или праздничный день

Нормы ст. 153 ТК устанавливают двойную оплату (либо одинарную, но с предоставлением отгула) за привлечение сотрудниковк работе в выходной или праздничный день.

Часть 3 данной статьи уточняет, что оплачиваются только фактически отработанные часы во временном промежутке между 0 и 24 часами.

Минтруд в своих письмах № 14-2/В-921 от 13.10.2017 и № 14-1/ООГ-1100 от 21.02.2020 изложил свою позицию, основанную в том числе на судебной практике, касающуюся отъезда/прибытия из командировки.

Так, в указанных письмах сообщается, что дни отправления и возвращения командированного сотрудника, которые совпадают с выходными или праздниками, попадают по действие ст. 153 ТК, а значит часы, проведенные в пути, должны оплачиваться в двойном размере.

Кроме того, в этих разъяснениях Минтруд ссылается на постановление КС от 28.06.2018 № 26-П, которое расшифровывает «состав» оплаты: в нее должна включаться не только окладная часть, но и все стимулирующие и компенсационные выплаты, полагающиеся сотруднику.

Приведем пример: сотрудник возвращается из командировки поездом, отправление которого по времени, указанному в билете, в пятницу в 20.00, а прибытие в город проживания в 15 часов следующего дня.

Исходя из интервала от 0 до 24 часов, установленного ст. 153 ТК, время в пути составляет 15 часов, а значит именно они оплачиваются в двойном размере.

Добавим, что в локальном нормативном акте, например в «Положении о командировке» нужно закрепить понятие «времени в пути».

Так, в интересах сотрудников можно прописать, что к нему добавляется временной интервал, затраченный на путь к вокзалу или аэропорту.

Если этот момент не прописан в ЛНА, при возникновении спорной ситуации работник может подать в суд, и тот встанет на его сторону.

Ночное время

Федеральным «Положением об особенностях направления работников в служебные командировки», а также другими законодательными актами вопрос оплаты ночного времени, проведенного в пути командированным сотрудником, не урегулирован. Однако это не повод не учитывать при расчетах ст. 154 ТК.

Согласно данной статье оплатить ночные часы работы необходимо в размере не менее установленных минимальных значений.

Постановление № 554 разъясняет, что ночные часы – это интервал времени с 22 до 06 часов утра, и оплатить их следует не менее чем с 20%увеличением относительно оклада работника.

По сути своей ст. 153 и 154 ТК перекликаются по смыслу, а значит до появления судебной практики или разъяснительных писем Минтруда в отношении повышенной оплаты ночных часов пути в/из командировки – рукой подать.

Таким образом во избежание спорных ситуаций, судебных разбирательств и лишней нервотрепки, рекомендуем ночные часы отправления/возвращения сотрудника из командировки оплачивать согласно154 ТК.

Конкретные размеры повышающих коэффициентов необходимо прописать в локальном акте.

Для понимания возьмем пример, приведенный в предыдущем разделе.

Мы уже выяснили, что часы нахождения сотрудника в поезде с 0 до 15 часов субботы оплачиваются в двойном размере.

Если применить статью 154 ТК, то кроме указанной суммы, промежуток времени с 22 часов пятницы до 6 часов утра субботы следует оплатить как минимум с 20% увеличением относительно оклада.

Табель учета рабочего времени

Минтруд в письме № 14-2-291 от 14.02.2013 дал рекомендации организациям, которые в учете применяют формы табелей Т-12 и Т-13, по отражению отъезда/возвращения сотрудника из командировки в выходной или праздничный день.

В данном случае в табеле необходимо проставить код отсутствия через дробь: буквенный код К/РВ или цифровой 06/03.

В учете бюджетников и казенников используется форма табеля 0504421. Код в дни отъезда/возвращения сотрудника из командировки проставляется также через дробь, но содержит буквы «К» и «РП».