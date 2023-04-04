Сокращенное рабочее время: кому, как установить и оплатить

При установлении такого режима следует помнить об особенностях оплаты труда таким работникам. Ведь при уменьшении часов работы зарплата данных сотрудников не должна снижаться. Разберем, кому необходимо установить сокращенное рабочее время, как это сделать и оплатить, а также чем отличается неполное рабочее время от сокращенного.

Кому устанавливается сокращенное рабочее время

В соответствии с трудовым законодательством нормальная продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю.

Для специальных категорий работников ТК и ряд других законов предусматривают право на сокращение рабочего времени. К таким работникам относятся:

Несовершеннолетние. Лица, занятые на работах с вредными или опасными условиями труда III и IV степени. Инвалиды I и II группы. Женщины, работающие в сельской местности. Педагогические работники. Медицинские сотрудники. Женщины, работающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Лица, занятые на работах с химическим оружием. Женщины, проходящие службу в федеральной противопожарной службе в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными условиями. Иные работники, указанные в ч. 5 ст. 92 ТК.

Условия сокращенного рабочего времени

Сокращенное рабочее время устанавливают только для тех работников, которые определены федеральными законами.

Продолжительность работы для каждой категории отличается, так:

Продолжительность рабочей недели для лиц младше 16 лет не может быть больше 24 часов, а для работников в возрасте от 16 до 18 лет – 35 часов.

Если несовершеннолетний работает и учится одновременно, то продолжительность его работы не должна превышать 12 часов в неделю – для лиц до 16 лет и 17,5 часа – для лиц от 16 до 18 лет. Исключением является период летних каникул.

Каждый работодатель обязан проводить специальную оценку труда. По ее результатам присваивается класс, а для вредных условий также степень условий труда.

Лицам, занятым на работах с опасными или вредными условиями труда III и IV степени, устанавливается не более 36 часов работы в неделю. Отраслевым (межотраслевым) соглашением или коллективным договором рабочее время таких сотрудников может быть увеличено, но не более 40 часов в неделю. Однако для этого необходимо письменное согласие работника.

Для инвалидов I и II группы продолжительность работы должна составлять не более 35 часов в неделю .

Женщинам, работающим в сельской местности, необходимо уменьшить рабочую неделю до 36 часов. Сделать это нужно вне зависимости от трудовой функции работницы. При наличии оснований для большего сокращения продолжительности работы нужно следовать им.

Например, женщине, работающей в сельском населенном пункте и являющейся инвалидом I группы, рабочую неделю необходимо сократить до 35 часов.

Педагогические работники должны трудиться не более 36 часов в неделю. Конкретная продолжительность работы зависит от должности или специальности. Их перечень установлен приказом Минобрнауки от 22.12.2014 № 1601.

Так, рабочее время учителя-логопеда составляет 20 часов в неделю, инструктора по физической культуре – 30 часов, а для учителей иностранного языка дошкольных образовательных организаций установлена норма 18 часов в неделю.

Для медицинских сотрудников рабочее время должно составлять не более 39 часов в неделю. Конкретная продолжительность их работы, как и для педагогических работников, зависит от должностей и специальностей, перечень которых утвержден постановлением Правительства от 14.02.2003 № 101.

Например, медицинским работникам, участвующим в оказании психиатрической помощи, устанавливается не более 36 часов в неделю, а врачам-стоматологам – 33 часа.

Женщинам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, рабочая неделя сокращается до 36 часов.

Также есть иные категории работников, которым полагается сокращенное рабочее время. Они установлены специальными законами.

Например, женщины, проходящие службу в федеральной противопожарной службе в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными условиями, должны работать не более 36 часов в неделю. Такое право установлено законом от 23.05.2016 № 141-ФЗ.

Некоторым сотрудникам по их желанию рабочая неделя может быть сокращена на 7 часов.

К ним относятся лица, обучающиеся заочно по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры. Период сокращения – до 10 учебных месяцев перед началом прохождения государственной итоговой аттестации.

Для отдельных сотрудников предусмотрена сокращенная продолжительность ежедневной работы, которая не должна превышать:

для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 15 лет – 4 часов, от 15 до 16 лет – 5 часов, от 16 до 18 лет – 7 часов.

В данную категорию также относятся лица, получающие общее или среднее профессиональное образование и работающие в период каникул.

Лица в возрасте от 14 до 16 лет, совмещающие учебу с работой, не должны работать более 2,5 часа в день, а в возрасте от 16 до 18 лет – более 4 часов.

для инвалидов согласно медицинскому заключению.

для «вредных» работников при 36-часовой рабочей неделе – 8 часов, при 30-часовой рабочей неделе и менее – 6 часов.

Есть ситуации, когда рабочее время подлежит сокращению вне зависимости от категории работников, например, перед нерабочими праздничными днями.

Продолжительность смены, которая непосредственно предшествует праздничному дню, сокращается на 1 час. В некоторых организациях из-за особенностей производства такое сокращение невозможно, поэтому сотрудник может взять дополнительное время отдыха или получить оплату как за сверхурочную работу.

При 6-дневной рабочей неделе продолжительность рабочего времени накануне выходных дней должна составлять не более 5 часов. Продолжительность работы в ночное время также сокращается на 1 час без последующей отработки (ч. 1 ст. 96 ТК).

Длительность смены не подлежит уменьшению:

для работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени ;

для лиц, принятых специально для работы в ночное время. В трудовых договорах с данными сотрудниками должно содержаться условие о ночном режиме работы.

Установление сокращенного рабочего времени

Если сотрудник устраивается на работу и уже имеет право на сокращенное рабочее время, в трудовой договор с ним нужно включить условие о данном режиме работы.

В нем нужно расписать продолжительность рабочей смены или недели, период работы в таком режиме, условия об оплате.

Если в отношении конкретного работника нет требования о сокращенной продолжительности рабочей смены, распределить часы работы работодатель может по своему усмотрению.

Например, можно сделать один короткий рабочий день в неделю, а можно равномерно сократить продолжительность всех рабочих дней.

Пример

Организация находится в сельской местности. Сотруднице установлена 36-часовая рабочая неделя. Работодатель может установить следующие варианты графика работы:

Продолжительность ежедневной работы в понедельник – 8 часов, со вторника по пятницу – 7 часов. Также возможен вариант, когда ежедневная работа в течение 5 рабочих дней будет составлять 7 часов 12 минут.

Продолжительность работы с понедельника по четверг – 8 часов, в пятницу – 4 часа.

Если в правилах внутреннего трудового распорядка организации описан сокращенный режим работы, в трудовом договоре можно сделать лишь ссылку на внутренний документ.

Право на сокращенный режим может возникнуть в процессе работы. Чтобы его установить, необходимо оформить дополнительное соглашение к трудовому договору и издать приказ об изменении режима работы.

Приказ составляется в произвольной форме. В нем нужно указать основания для сокращения рабочей недели, ее продолжительность, дату, с которой у работника произойдут изменения, и при необходимости их срок.

Попросите работника написать заявление. В нем можно указать причины, по которым сотруднику уменьшается рабочее время, и приложить подтверждающие документы.

Например, работник, получивший инвалидность, должен представить работодателю медицинское заключение.

Если в организации график работы оформлен в виде самостоятельного документа, в него также необходимо внести изменения.

Оплата сокращенного рабочего времени

Работникам, которым законом установлена сокращенная продолжительность работы, труд оплачивается как за полное рабочее время. Однако это касается не всех.

Исключением являются сотрудники до 18 лет. Труд таких работников оплачивается за фактически выполненную ими работу.

В то же время работодатель может устанавливать им доплату за счет собственных средств. Оплата в полном размере может быть также установлена отраслевым соглашением.

Например, в отношении несовершеннолетних работников жилищно-коммунального хозяйства оплата труда установлена аналогичная оплате работникам при полной продолжительности ежедневной работы.

Еще одним исключением являются работники, обучающиеся заочно по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры.

Напомним, что таким лицам по их желанию рабочая неделя может быть сокращена на 7 часов.

За время освобождения от работы им выплачивается 50% среднего заработка по основному месту работы, но не ниже минимального размера оплаты труда.

Если сотрудникам, занятым на работах с вредными (III и IV степени) или опасными условиями труда, отраслевым соглашением или коллективным договором установлено увеличение продолжительности рабочего времени, им полагается денежная компенсация. Порядок, размер и условия ее выплаты устанавливаются данными документами.

Порядок расчета оплаты работодатель может закрепить в положении об оплате труда.

Если сотрудник получает оклад, то за отработанное работником время его нужно выплатить в полном размере. При сдельной оплате труда и работникам с тарифной ставкой производится доплата до полной нормы.

Пример

Сотруднику установлена 36-часовая рабочая неделя с тарифной ставкой 600 рублей в час. В апреле 2023 года работник должен отработать 144 часа.

Нормальная продолжительность рабочего времени в данном месяце составляет 160 часов. Таким образом, доплата этому сотруднику составит 9 600 рублей (160 – 144) х 600).

Работодателю не следует забывать об ответственности за нарушения, связанные с оплатой работы при сокращенной продолжительности рабочего времени.

Если при данном режиме оплата будет произведена пропорционально отработанному времени, работодателя могут привлечь к административной ответственности по ч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП.

За первичное правонарушение должностное лицо могут оштрафовать до 20 тыс. рублей, а организацию – до 50 тыс. рублей.

Если нарушение совершено повторно, ответственность возрастет: для должностных лиц – штраф до 30 тыс. рублей или дисквалификация на срок до трех лет. Организацию могут оштрафовать до 100 тыс. рублей.

Если в коллективном договоре предусмотрены доплаты несовершеннолетним работникам, то за нарушение такого условия возможна ответственность по ст. 5.31 КоАП – штраф до 5 тыс. рублей.

Сокращенное и неполное рабочее время

При установлении сокращенного или неполного рабочего времени сотрудники трудятся менее 40 часов в неделю. Однако между двумя этими режимами есть существенное отличие.

Установить сокращенное рабочее время – это обязанность работодателя, предусмотренная законодательством в отношении специальных категорий работников.

Сократить время нужно на то количество часов, которое указано в законе. При этом оплата за отработанное время производится в полном объеме.

Неполное рабочее время работодатель может установить любому сотруднику, в том числе работнику, которому установлен сокращенный режим работы.

Это можно сделать по инициативе сотрудника или по соглашению сторон. В некоторых случаях инициатором может быть работодатель.

Есть категория лиц, которым нельзя отказать в установлении неполного рабочего времени. К ним относятся:

беременные;

работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком;

один из родителей с ребенком до 14 лет (с ребенком-инвалидом – до 18 лет);

работник, который ухаживает за больным членом семьи по медицинскому заключению.

Оплачивать работу в режиме неполного рабочего времени необходимо только за фактически отработанное время.

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