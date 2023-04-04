Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Средний заработок для больничных ограничили

Установлен максимум СДЗ для выплат по больничным листам. Исключение из расчета некоторых периодов приводит к завышению суммы среднего заработка. Это увеличивало выплаты, в том числе за счет СФР, поэтому правила решили подправить.

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«Ночной бухгалтер». Средний заработок для больничных ограничили
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Исключительный случай

Из периода для расчета больничного, по изменившимся недавно правилам, нужно «выкидывать» время, приходящееся на службу по мобилизации. Раньше так можно было делать только с выплатами декретных.

Мы на примере разобрали, как теперь изменятся выплаты по нетрудоспособности, ведь новый порядок расчета уже начал действовать.

И снова в бой

Бухгалтеры не успели выдохнуть после сдачи годовых отчетов, как пора браться за 1 квартал. Напомним, что с 2023 года многое в отчетности изменилось и, например, декларацию по НДС за первый квратал нужно сдать по новой форме.

НДС, кстати, один из тех налогов, которые очень интересуют налоговиков. По нему же часто проводят комиссии, куда настойчиво приглашают налогоплательщиков. Поводом может стать работа с недобросовестным контрагентом, нетипичная сделка, заниженная налоговая база и многое другое.

Важно на таких добровольно-принудительных встречах не терять голову. Как подготовиться к разговору с комиссией, грамотно защитить свои права, как далеко распространяются права инспекторов – об этом вы узнаете на бесплатном вебинаре 19 апреля Налоговые комиссии: как подготовиться, что говорить, как себя вести?

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Где твоя кнопка?

Не все бухгалтеры разобрались, как заполнить автоматически 2 раздел отчета ЕФС-1. Этот раздел – бывшая форма 4-ФСС. На форуме пожаловались, что заветной кнопки нет даже в облачной версии 1С:Фреш. Правда, смуту быстро развеяли коллеги:

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Вместо бланка – обманка

Коварные хакеры с помощью компьтерных вирусов проникают в компьютеры директоров, юристов и бухгалтеров. Схема простая – вы заходите на какой-то сайт и скачиваете бланк или шаблон документа, но вместо него на вашем компьтере запускается вирусный файл. Он считывает важную информацию, например, пароли для входа в банк.

В прошлом мошенники уже нанесли таким образом ущерб на 2 млрд рублей и вот опять активизировались. Будьте осторожны! Скачивайте документы только на проверенных ресурсах, таких, как «Клерк» ;)

Кстати, о бланках. За первый квартал придется сдать не только обновленную декларацию по НДС, но и новый отчет 6-НДФЛ.

Как его правильно заполнить, как показать в отчете зарплату декабря, выплаченную в январе, какие периоды указывать и как объяснять налоговикам расхождения в контрольных соотношениях – расскажем на бесплатном вебинаре 10 апреля.

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Только рублями!

Минтруд объяснил работодателю, что устанавливать зарплату в долларах в трудовом договоре – нельзя. Это противоречит закону. Даже если выплачивать ее будут в рублях. Наши читатели тут же решили обсудить другие перспективы:

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Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Средний заработок для больничных ограничили

Установлен максимум СДЗ для выплат по больничным листам. Исключение из расчета некоторых периодов приводит к завышению суммы среднего заработка. Это увеличивало выплаты, в том числе за счет СФР, поэтому правила решили подправить.

«Ночной бухгалтер». Средний заработок для больничных ограничили

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