«Ночной бухгалтер». Уплату налогов хотят перенести на 25 число

Никогда не было и вот...

Шел апрель 2023 года, сальдо ЕНС по прежнему видят не все, с уведомлениями и заявлениями о зачете творится полная дичь, а тут еще и дату уплаты налогов решили поменять.

Нервы у бухгалтеров не железные и начинают потихоньку сдавать.

Сдавайся!

Программа в ФНС в очередной раз взбунтовалась и рассылает уведомления о несданных декларациях по налогу на имущество тем, кто их не сдает. Речь про имущество, которое облагается налогом по кадастровой стоимости.

Налоговики советуют отвечать что-то дежурное: «не сдаем, потому что потому». Правда, уведомления получили еще и те, кто добросовестно сдал декларацию.

Для одних отчеты отменили, для других добавили.

Напоминаем ИП, что в этом году им нужно подавать уведомления об авансовых платежах по УСН. Раньше их просто платили, а отчитывались предприниматели раз в год. Но есть случаи, когда подавать уведомление не требуется.

Для тех, кто хочет лучше разобраться в изменениях для предпринимателей, «Клерк» проводит 6 апреля в 11.00 бесплатный вебинар ИП в 2023 году: налоги, ЛК, фиксированные взносы. Успейте записаться!

Шашлыки vs Новый год

Еще один законопроект внесли депутаты в Госудуму. На это раз их взволновали майские праздники. Предлагают их удлинить (с 1 по 9 мая), а вот новогодние каникулы, наоборот, сократить.

Ездишь на Bentley? Плати больше налогов

И не только на Bentley, но и на Ferrari, Lamborghini и других дорогих авто.

Минпромторг опубликовал список автомобилей, владельцы которых заплатят повышенный налог. В списке несколько сотен моделей, найди свою «ласточку».

Ваша владеет авто только в Need for Speed редакция