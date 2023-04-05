Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Уплату налогов хотят перенести на 25 число

В Госдуму внесли законопроект, по которому уплата налогов переносится с 28 на 25 число. Виной всему кассовые разрывы в бюджете (да-да, они есть не только у бизнеса). Бухгалтеры считают, что такие риски можно было просчитать еще на этапе эксперимента и не менять правила на ходу.

Версия для печати
«Ночной бухгалтер». Уплату налогов хотят перенести на 25 число
Иллюстрация Вера Ревина / Клерк.ру

Никогда не было и вот...

Шел апрель 2023 года, сальдо ЕНС по прежнему видят не все, с уведомлениями и заявлениями о зачете творится полная дичь, а тут еще и дату уплаты налогов решили поменять.

Нервы у бухгалтеров не железные и начинают потихоньку сдавать.

НБ 05.04.png

Сдавайся!

Программа в ФНС в очередной раз взбунтовалась и рассылает уведомления о несданных декларациях по налогу на имущество тем, кто их не сдает. Речь про имущество, которое облагается налогом по кадастровой стоимости.

Налоговики советуют отвечать что-то дежурное: «не сдаем, потому что потому». Правда, уведомления получили еще и те, кто добросовестно сдал декларацию.

НБ 05.04-1.JPG

Для одних отчеты отменили, для других добавили.

Напоминаем ИП, что в этом году им нужно подавать уведомления об авансовых платежах по УСН. Раньше их просто платили, а отчитывались предприниматели раз в год. Но есть случаи, когда подавать уведомление не требуется.

Для тех, кто хочет лучше разобраться в изменениях для предпринимателей, «Клерк» проводит 6 апреля в 11.00 бесплатный вебинар ИП в 2023 году: налоги, ЛК, фиксированные взносы.

Успейте записаться!

Шашлыки vs Новый год

Еще один законопроект внесли депутаты в Госудуму. На это раз их взволновали майские праздники. Предлагают их удлинить (с 1 по 9 мая), а вот новогодние каникулы, наоборот, сократить.

НБ 05.04-2.jpg

Ездишь на Bentley? Плати больше налогов

И не только на Bentley, но и на Ferrari, Lamborghini и других дорогих авто.

Минпромторг опубликовал список автомобилей, владельцы которых заплатят повышенный налог. В списке несколько сотен моделей, найди свою «ласточку».

Ваша владеет авто только в Need for Speed редакция

Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Уплату налогов хотят перенести на 25 число

В Госдуму внесли законопроект, по которому уплата налогов переносится с 28 на 25 число. Виной всему кассовые разрывы в бюджете (да-да, они есть не только у бизнеса). Бухгалтеры считают, что такие риски можно было просчитать еще на этапе эксперимента и не менять правила на ходу.

«Ночной бухгалтер». Уплату налогов хотят перенести на 25 число

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Учет и налоги в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Особенности налогообложения в новых регионах в 2023 году

Конец 2022 года ознаменовался вхождением в состав РФ четырех новых субъектов: ЛНД, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Став частью России, эти регионы могут теперь применять нормы законодательства РФ, в том числе и в части ведения предпринимательской деятельности.

Особенности налогообложения в новых регионах в 2023 году

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Проверка контрагентов

🔥В поиске по сайту на «Клерке» теперь можно проверить контрагента. Огонь же!

Заходите в поиск и сразу увидите всю главную информацию о своем контрагенте. А если на «Клерке» про него что-то писали в статьях или новостях, еще и полезные факты в копилочку добавите.

Читать еще