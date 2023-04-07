Какие налоги должны платить блогеры в 2023 году

Обязаны ли блогеры платить налоги

Блогерская деятельность имеет весьма разнообразный характер. Это касается не только видов их деятельности, но также и источников дохода, которые возникают у них при такой деятельности.

Перечислим их основные виды доходов:

Размещение рекламы (рекламные интеграции) и ее трансляция.

Существует много видов сотрудничества в рамках таких отношений. Блогеры могут быть амбассадорами какого-либо бренда, выступать на мероприятии торгового знака, призывать к покупке товара, использовать визуальные образы и многое другое;

Продажа товаров и оказание услуг.

Они могут оказывать услуги и способствовать продвижению стороннего товара (услуги);

Донаты, то есть добровольные пожертвования, которые поступают от последователей блогера;

Участие в партнерских программах.

Блогер мотивирует слушателей переходить по определенным ссылкам того или иного бренда, использовать промокоды этой марки и так далее;

Монетизация – введение различных платных услуги при каком-либо проекте;

Доход от количества просмотров – различные площадки, на которых ведется деятельность, предусматривают такую опцию;

Платный доступ к закрытым каналам.

Для получения определенного контента иногда придется заплатить, иначе доступ к нему не предоставят;

Продажа своего мерча, то есть брендированной продукции, которую выпускает блогер под собственной маркой.

Несмотря на то что об обязанности уплачивать налоги блогерами в законе прямо не сказано, на них тем не менее распространяются нормы, устанавливающие требования уплаты для всех.

Об этом ранее высказывался Минфин в своем письме от 20.08.2018 № 03-04-05/58764. Оно коснулись конкретно доходов блогеров.

В этом письме департамент ссылается на пункт 1 ст. 3 НК, который устанавливает, что каждое лицо должно уплачивать налоги и сборы. А соответствующее законодательство основывается на всеобщности и равенстве налогообложения.

Более того, изначально эта обязанность налогоплательщиков была закреплена статьей 57 Конституции. Соответственно, данный порядок не предусматривает исключения и для блогеров. На них в одинаковой мере распространяются требования государства.

А статья 209 НК указывает, что объектом обложения считается доход, полученный плательщиком. Если обязанность лицом не исполняется, над выявлением этого факта работают налоговые органы.

Также иногда блогеры получают денежные средства, в том числе и от иностранных источников. Часто это бывают зарубежные интернет-площадки.

Следует уточнить, что при таких условиях лицо не освобождается от уплаты налога, так как в дело вступает 209 статья НК. Более того, закон обязывает уплатить сумму налога из выплат тех лиц, которые не являются налоговыми агентами блогера (п. 1 ст. 228 НК).

В данном случае иностранная организация таким агентом не является. Однако есть нюанс: если с государством, из которого поступает доход, заключен международный договор, то могут применяться нормы этого договора.

В частности, там может быть прописан порядок, который регулирует и налогообложение.

В приоритете будут нормы международного права над НК РФ. К тому же при уплате блогером налога за границей он не освобождается от уплаты в РФ, если иное не установлено международным договором.

В некоторых случаях организации, с которыми сотрудничают блогеры, могут взять на себя ответственность по уплате налога. Тогда самостоятельно делать уже ничего не нужно. И ответственность за это блогерам не грозит.

Однако такое бывает нечасто, так как успешные блогеры, как правило, не остаются в статусе физического лица, когда речь идет о деловых отношениях, и не заполняют декларации НДФЛ с каждой выплаты. Соответственно, и организации не являются налоговыми агентами при выплате им денежных средств.

Не исключено, что рано или поздно появятся новые нормы налогового законодательства, которые будут контролировать и эту сферу.

Нужно ли блогеру регистрировать ИП

Обязанности открывать ИП в этом случае закон также не предусматривает. При этом как один из способов легализации дохода регистрация ИП, конечно, тоже имеет место быть.

Чаще этот способ выбирают те, кто получает стабильный заработок. Причем, как правило, это вполне неплохой доход. Поэтому прежде чем принимать решение, нужно оценить, подойдет ли вам данный способ.

Есть и другие варианты. В данной деятельности, возможно, исполнить обязанность плательщика следующими способами:

налог на доходы физлиц (НДФЛ).

В этом случае блогер самостоятельно подает декларацию 3-НДФЛ и уплачивает налог 13% для резидентов. И 30%, если речь идет о нерезидентах.

Нужно учесть, что многие компании не любят работать с «физиками». Для них это невыгодно;

налог на профессиональный доход (НПД) или, говоря проще, оформление самозанятости. Но есть ограничение. В частности, лимит дохода самозанятого не может превышать 2,4 млн рублей в год.

Оформить НПД вы можете, даже если являетесь предпринимателем. Но в этом случае у вас не должно быть работников.

Ставка налога составит 4% с доходов, полученных от физических лиц, и 6%, если деньги поступили от организаций и других предпринимателей. Страховые взносы уплачивать не нужно.

Чтобы стать самозанятым, достаточно зайти в приложение«Мой налог», встать на учет и далее при каждой выплате формировать в нем чеки.

Какой режим налогообложения выбрать блогеру

Тут все зависит от вида деятельности блогера и его дохода.

Как правило, плательщики могут оказывать услуги и при этом не быть популярными, то есть они не будут получать дополнительного дохода от рекламы и продажи товаров.

А есть, наоборот, те, у кого основной источник дохода – это реклама и деньги с продаж. Также есть и те, кто одновременно зарабатывает и на том и на другом.

В первом случае проще будет встать на учет как самозанятый, так как доход при такой деятельности зачастую не превышает установленный лимит.

Что касается второго и третьего случая, то здесь нужен уже более серьезный подход.

Можно попробовать применять патентную систему налогообложения (ПСН). Но для этого нужно быть ИП и заниматься определенным видом деятельности.

Их можно посмотреть в части 6 классификатора видов предпринимательской деятельности, утвержденного приказом ФНС от 15.01.2013 № ММВ-7-3/9@.

Ограничение дохода не более 60 млн рублей в год. ПСН заменяет НДФЛ и НДС, нужно платить взносы за себя. А если есть сотрудники (не более 15 человек) то и за них. Имеются и другие особенности применения данной системы.

Однако наиболее распространенный и выгодный режим налогообложения для блогеров – это упрощенная система налогообложения (УСН).

В частности, УСН со ставкой 6% и объектом обложения «Доходы».

Блогерам с высоким уровнем заработка нужно учитывать нюансы при применении данного режима. В частности, доход за год не должен превышать установленных законом лимитов.

В 2023 году для того чтобы сохранить применение этого режима, доход не должен превышать 200 млн рублей за год или любой отчетный период.

А учитывая коэффициент-дефлятор (1, 257), конечный размер возможного дохода в 2023 году составит 251,4 млн рублей.

Если доход за указанный период будет больше установленного лимита, налогоплательщик переходит на общий режим (ОСН). Этот вариант для него куда менее выгодный.

Чтобы не потерять право на применение УСН 6%, если доход превышает лимит, некоторые идут на определенные риски. А конкретно, они начинают дробить свой бизнес.

Что это значит?

Полученные доходы распределяются между искусственно созданными номиналами. То есть оформляют фиктивные организации, предпринимателей и иных лиц.

Они фактически не осуществляют деятельности, а лишь имитируют ее. На самом деле их создают с целью отмывания доходов, полученных блогером. Контролирующие органы прекрасно знают о подобных схемах и называют их «дробление бизнеса».

Если контролирующие органы раскроют подобные схемы у блогера, ответственности ему не избежать. Впрочем, она может наступить и не только за это.

Подробнее о санкциях за дробление и другие нарушения читайте в следующем разделе.

Ответственность за неуплату налогов блогерами

Учитывая, что блогеры несут обязанность уплаты налогов наравне со всеми, и для них нет специальных правил, то и наказание они будут нести так же, как и другие налогоплательщики.

С учетом общих норм ответственности, установленных законом, мер ответственности, предусмотренных налоговым, административным и уголовным кодексами, более чем достаточно.

Остановимся на них подробнее.

Статья 116 НК: за ведение деятельности без постановки на учет возможен штраф в размере 10% от полученных доходов, но не менее 40 тыс. рублей.

Статья 122 НК «Неуплата (неполная уплата) налога»: 20 процентов от неуплаченной суммы; 40 процентов, если средства не уплатили умышленно. Статья. 14.1 КоАП «Предпринимательская деятельность без регистрации»: штраф от 500 до 2 тыс. рублей.



Кроме перечисленных видов ответственности, контролирующие органы могут еще доначислить налоги, например, если обнаружат дробление.

Если же на лицо собираются завести уголовное дело, санкции могут наступить по ст. 198 и 199 УК – за уклонение от уплаты налогов и сборов.

Минимальные и максимальные размеры наказания могут быть следующими:

Статья 198 УК: штраф от 100 до 500 тыс. рублей; штраф в размере ЗП (иного дохода) за период от 1 года до 3 лет; принудительные работы на срок до 1 года или 3 лет; арест до 6 месяцев; лишение свободы до 1 года или 3 лет.



Нарушитель может быть освобожден от уголовной ответственности, если:

впервые совершил преступление по данной статье;

полностью уплачены суммы недоимки и пени;

полностью уплачена сумма штрафа в порядке и размере, предусмотренном НК.

Также Уголовный кодекс предусматривает наказание по ст. 171 за незаконное предпринимательство.

Минимальные и максимальные размеры ответственности в зависимости от размера дохода могут быть следующими:

Статья 171 УК: штраф до 300 или 500 тыс. рублей; ЗП или иной доход за период до 2 или 3 лет; обязательные работы на срок до 480 часов; принудительные работы на срок до 5 лет; арест до 6 месяцев; лишение свободы до 5 лет со штрафом до 80 тыс. рублей или ЗП (другого дохода) за период до 6 месяцев. Или без него.



Способы снижения рисков претензий налоговых органов:

Действовать добросовестно.

То есть легализовать свой доход одним из перечисленных способов. А если произошел выход за лимит, переходить на иной режим налогообложения.

Налогов в этом случае вы будете платить больше, но с контролирующими органами будет проще;

Пытаться разделить бизнес.

Если у вас есть веские и законные причины для такого дробления, вы можете попробовать этот вариант. Потому что дробление не всегда является незаконным.

Главное, чтобы налоговая не смогла доказать, что целью дробления является именно оптимизация налогов. Но этот вариант однозначно повлечет споры с налоговиками.

При таком подходе вы сэкономите на налогах, но можете приобрести проблемы в виде штрафов, пени, доначислений. А также длительных судебных тяжб с органами и допрасходов, связанных с этими тяжбами;

Передать права третьим лицам.

При данном подходе вы разрешаете использовать свои права другим лицам, но при этом не за что не будете отвечать.

Главное – предусмотреть в договоре свой процент, который вы будете получать от этих лиц.