«Ночной бухгалтер». Справки 182н больше нет, зато есть проблемы из-за больничных у работников и бухгалтеров

Работников жалко

Так реагируют бухгалтеры в комментариях на новость о том, что сотрудники не могут получить полный расчет по больничным листам. Роструд говорит, что сведения за прошлые годы должен выдавать работодателю СФР. Работодатель отправляет сотрудников в СФР, а Соцфонд – к работодателю. Замкнутый круг какой-то.

Мнения в обсуждении разделились. Кто-то готов выдавать справки как и раньше, другие считают, что их могут в будущем не принять при проверке.

Годовая отчетность прошла, но это не значит, что сдавать отчеты и документы не надо. С ЭДО процесс сдачи отчетов и обмена документами можно упростить в два раза. Как с ним работать читайте в этой статье. Если, наконец, решили сделать свою жизнь счастливее – дадим скидку 50% на подключение. Читать про ЭДО и скидку Реклама:ООО «Бизнес легко», ИНН 9724022968

Стара как мир

Бухгалтеры штатные и аутсорсеры – это как кошка с собакой. Вечно ругаются и ищут, кто виноват в ошибках учета. Мнения разделились и у наших читателей. Рассказывают даже курьезные истории:

Нагрузка в аутсорсинге всегда большая, сделать ошибку, что-то пропустить, когда у тебя на обслуживании десятки компаний – это просто человеческий фактор. А как быть, если ошибки бухгалтера становятся поводом привлечения его к субсидиарной ответственности? А можно и вообще не совершать никаких промахов, но все равно попасть под «раздачу».

Как обезоопасить себя от рисков оказаться в суде и взыскания убытков, почему бухгалтера могут привлечь к субсидиарке – об этом и не только расскажут эксперты на бесплатном вебинаре 25 апреля.

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Продлить подпись, полученную в ФНС можно удаленно

Организации и ИП могут не приезжать в налоговую, чтобы перевыпустить электронную подпись. Намного проще подать заявку через личный кабинет на сайте.

Напомним, что руководители и ИП получают теперь электронную подпись, необходимую для сдачи отчетности, только в ФНС и у ее доверенных лиц.

Рубрика: слух дня

В СМИ пошла тревожная волна – пошли массовые проверки физлиц. Мы спросили экспертов – так ли это на самом деле. Оказалось, что слухи преувеличены, а поступающие запросы – это обычная практика. Подобные «акции» налоговики проводят постоянно, а особено в разгар отчетной кампании по 3-НДФЛ.

Ваша пятница, пора расслабиться редакция