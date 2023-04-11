Можно ли уволить находящегося на больничном работника

Возможно ли увольнение сотрудника во время больничного по инициативе работодателя

Можно ли уволить на больничном работника и на каком основании?

Всё зависит от того, чья это инициатива – сотрудника или фирмы.

В трудовом законодательстве отсутствуют нормы, позволяющие работодателю по своей инициативе уволить во время больничного штатного работника.

Единственными законными вариантами прекратить трудовые отношения с человеком, ушедшим на больничный, могут быть:

увольнение по соглашению сторон ;

расторжение трудового договора по заявлению работника, пожелавшего уволиться.

Определенная специфика характеризует правовые последствия принятия работодателем решения о сокращении персонала в ситуации, когда человек выходит на больничный. Изучим данный нюанс подробнее.

Могут ли уволить человека по сокращению при его нахождении на больничном

Действительно, можно ли уволить человека на больничном, если он так или иначе должен быть уволен по причине сокращения?

Увольнение в рамках сокращения – процедура, которая инициируется работодателем.

Сотрудник, если иное прямо не предписано законом, в общем случае не имеет возможности воспрепятствовать сокращению (но и преференции получает достаточные – в виде хорошего выходного пособия).

Однако одним из тех случаев, когда работник, попавший под сокращение, не может быть уволен, является его нахождение на больничном. До тех пор, пока он лечится, предприятие не имеет права сокращать его (то есть выводить должность, занимаемую работником, из штатного расписания) и, как следствие, увольнять.

Соответственно, до тех пор, пока сотрудник в штате, ему оплачивается больничный – в том объеме, как если бы он не подлежал сокращению.

Однако как только человек возвращается с больничного на работу, правовые последствия принятия работодателем решения о сокращении могут наступить. В этом случае играет роль момент открытия и закрытия больничного листа.

Открытие и закрытие больничного листа: на что они влияют при увольнении

Рассматривая взаимосвязь больничного и увольнения, следует принципиально разделять 2 правовых механизма (обязательства работодателя):

по сохранению сотрудника в штате при его нахождении на больничном;

оплате работнику больничного.

Реализация данных механизмов не всегда совпадает.

Дело в том, что сотрудник, уволившийся на том или ином основании (включая сокращение) и заболевший в течение 30 дней после увольнения, вправе претендовать на компенсацию больничного листа от бывшего работодателя. Правда, выплачивается она в меньшем размере.

Таким образом, человек, который заболел после сокращения, в течение 30 дней не будет числиться в штате, но получит оплату по больничному листу.

Однако если больничный открыт до расторжения трудового договора по сокращению (даже в последний день работы сотрудника), данное обстоятельство сразу продлевает действие трудового договора на длительность больничного листа.

Увольнение работника, находящегося на больничном, даже при сокращении штата невозможно.

При этом как только больничный закроют, наступят правовые последствия решения о сокращении. Вылечившийся работник должен будет пойти в службу кадров фирмы и уладить формальности, связанные с его увольнением.

Находясь на больничном, работник был уволен: правовые последствия

Что делать работнику, если, пока он был на больничном, работодатель его уволил? Могут ли уволить во время больничного листа человека, попавшего под сокращение?

При буквальном прочтении законодательства речь будет идти о прямом нарушении норм трудового права. Увольнение работника на больничном, как мы уже знаем, законом не допускается.

Первым делом сотруднику нужно обратиться в Трудинспекцию с документами, подтверждающими его нахождение на больничном на дату увольнения, а также документами, удостоверяющими факт увольнения.

Если для специалистов ведомства нарушение будет очевидно, они вынесут работодателю предписание о восстановлении работника в должности (с выплатой зарплаты за простой).

Важно! Предписания Трудинспекции обязательны для исполнения. Если фирма проигнорирует их (не выполнит в установленный срок), у ведомства появятся основания для внеплановой проверки ее деятельности.

Другой вариант, когда работодатель допустил увольнение сотрудника на больничном, – обращение в суд.

Его преимущество заключается прежде всего в возможности взыскать с работодателя моральный ущерб (не считая начислений по зарплате).

Рассмотрим, насколько крупной может быть соответствующая сумма, а также какова вероятность ее присуждения.

Увольнение в период нахождения сотрудника на больничном: судебная практика

Примечателен прецедент, отраженный в кассационном определении Мосгорсуда от 22.07.2010 № 33-22024/10.

Сотрудник, узнав о предстоящем сокращении, предпринял попытку уволиться по сокращению досрочно в порядке, предусмотренном ст. 180 ТК. Но работодатель всякий раз отказывался принять от него заявление о согласии на досрочное сокращение.

В один из дней (на тот момент 2-месячный срок с момента уведомления сотрудника о сокращении еще не прошел) работник заболел и ушел с работы примерно на 1,5 часа раньше из-за плохого самочувствия. Сразу обратился к доктору и оформил больничный.

Работодатель вместе с тем уволил его за прогул и не восстановил даже после того, как больничный был предоставлен.

Могут ли уволить работника, находящегося на больничном, за прогул, по мнению судов?

Данная процедура с высокой вероятностью будет признана незаконной. Суд по указанному спору постановил, что действия работодателя неправомерны, поскольку:

на момент увольнения человек находился на больничном;

не было никаких доказательств того, что сотрудник намеренно скрыл свою болезнь;

уход с работы на 1,5 часа раньше не считается прогулом.

В итоге с работодателя были взысканы:

сумма за вынужденный прогул уволенного сотрудника (более 399 000 руб.);

компенсация за моральный вред (5 000 руб.).

Могут ли уволить человека, находящегося на больничном, за несвоевременное представление листка нетрудоспособности работодателю?

Ответ на этот вопрос отражен в определении Мособлсуда от 25.01.2012 № 33-601/2012. Там также идет речь об увольнении сотрудника, находящегося на больничном.

Сотрудник попал под сокращение. Он был предупрежден за 2 месяца до этого, однако работодатель допустил ряд нарушений (обнаруживающихся при буквальном прочтении ТК):

не предложил работнику альтернативных вакансий;

не выдал работнику сразу после сокращения трудовую книжку;

уволил работника в период действия больничного.

В связи с данными обстоятельствами работник подал на компанию в суд, требуя восстановления на работе, компенсации за простой и моральный ущерб.

Суд первой инстанции, что примечательно, встал на сторону работодателя, поскольку:

вакансий работнику не было предложено по причине отсутствия таковых (это было подтверждено штатным расписанием фирмы);

работник, по мнению суда, использовал больничный лист, злоупотребив собственным правом, не проинформировав работодателя о том, что уходит на больничный (при его осведомленности о том, что в период действия больничного будет осуществлено сокращение).

Кроме того, судом было учтено, что после выхода с больничного работник не явился на работу, а уехал на месяц в другую местность, то есть сразу не предоставил листок нетрудоспособности.

Кассация оставила решение суда первой инстанции в силе.

Рассмотрим еще одно дело из Обзора, утвержденного Президиумом ВС от 09.12.2022. Истец была уволена по пп. а п. 6 ст. 81 ТК, то есть за прогулы.

Ситуация складывалась следующим образом:

11 и 12 февраля (вменяемые истцу дни прогулов) она отсутствовала на работе по причине плохого самочувствия, о чем работодатель был уведомлен в устной форме и дал устное согласие;

с 13 по 15 февраля она находилась на рабочем месте;

с 18 февраля по 4 марта она находилась на больничном, о чем 18 февраля уведомила работодателя. Впоследствии листок нетрудоспособности был предоставлен;

19 февраля (во время нахождения на больничном) работодатель затребовал у нее пояснения в письменной форме по поводу отсутствия на работе 11 и 12 февраля;

21 февраля пояснения ею были даны;

5 марта при выходе на работу истец получила приказ об увольнении.

По решению суда первой инстанции истец была восстановлена в должности:

работодателем нарушен порядок применения взыскания – увольнения. Это выразилось в нарушении права работника на предоставление в установленный законом срок объяснения по поводу нарушения;

суд указал, что не были учтены индивидуальные обстоятельства дела.

Аппеляция отменила решение первой инстанции, но Судебная коллегия с этим не согласилась, исходя из норм ст. 193 ТК:

до применения взыскания необходимо затребовать объяснения ;

взыскание применяется не позднее месяца с даты обнаружения нарушения, не считая времени болезни и отпуска.

Таким образом, то, могут ли уволить во время больничного штатного работника, далеко не во всех случаях определяется путем прямого прочтения трудового законодательства.

Итоги

Увольнение в период нахождения сотрудника на больничном возможно только при его личном согласии или инициативе. При открытом больничном увольнение сотрудника по сокращению невозможно.

Но если сотрудник злоупотребил правом на защиту от увольнения при сокращении в силу наличия больничного, работодатель может уволить его и доказать свою правоту в суде.

Таким образом, можно ли уволить во время больничного, во многих случаях определяется посредством детального толкования трудового законодательства.