Интернет-маркетолог на удаленке: реальность или утопия для бизнеса

Кто такой интернет-маркетолог

Интернет-маркетолог – специалист, занимающийся продвижением бизнеса в интернете и привлечением клиентов. Он может работать в штате или оказывать отдельные услуги.

В большинстве случаев маркетолог анализирует ЦА, разрабатывает стратегию продвижения, планирует действия в соответствии с ней, взаимодействует с подрядчиками, коллегами и следит за выполнением плана. Он решает управленческие задачи, контролирует работу команды.

Главная его функция – обеспечить рост продаж и клиентский поток.

Хороший интернет-маркетолог всегда понимает, какие проблемы есть у компании, и почему продажи не растут.

Но проблема в том, что владельцам бизнеса трудно оценить эффективность его работы. Многие не осознают, чем должен заниматься этот специалист. Ему нередко приписываются функции SMM-специалиста, таргетолога, аналитика.

Интернет-маркетолог обязан разбираться в этих областях деятельности, но все же его основная функция – управлять этими сферами.

Нередко случается так, что на компанию работает множество подрядчиков, каждый из которых решается отдельную задачу, например, настраивает таргетированную рекламу или оптимизирует сайт. Но их действия не согласованы, не подчинены единой стратегии, которую и должен задавать интернет-маркетолог.

Иногда у бизнеса нет средств, чтобы оплачивать услуги каждого специалиста в отдельности. Тогда маркетолог берет на себя более узкие функции.

Например, он может заняться написанием рекламных текстов вместо копирайтера или проводить работу с блогерами.

Обязанностей, которые были бы универсальными для всех интернет-маркетологов, не существует.

Они варьируются в зависимости от специфики компании, объема продаж, количества задействованных каналов продвижения, штата сотрудников и других факторов.

Правда, порой и сами руководители слабо представляют, чем занимается специалист в их фирме. Это порождает имитаторов бурной деятельности, которые акцентируются на процессе, а не на результате.

Чтобы успешно перевести интернет-маркетолога на удаленку и контролировать его работу, владельцу бизнеса важно понимать, что входит в компетенции этого сотрудника.

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Зона ответственности интернет-маркетолога

Интернет-маркетолог выстраивает свою работу на основе глубокого понимания проблем компании. Его обязанности включают:

Анализ конкурентов.

Специалист смотрит, какую рекламу они дают, какие проводят акции, скидки для привлечения клиентов, изучает их инструменты. Результатом анализа становится понимание, как можно выгодно отстроиться.

Анализ ЦА.

Позволяет понять, на кого нацелен бизнес заказчика, кто эти люди и какие их проблемы поможет решить продвигаемый продукт.

Также специалист находит наиболее эффективные каналы взаимодействия с ЦА.

Работа с инструментами для увеличения трафика.

Интернет-маркетолог обязан разбираться в способах привлечения клиентов, но он не должен знать их идеально.

Например, ему не нужно понимать тонкости настройки таргетированной рекламы. Для этого есть специалисты узкого профиля.

Но маркетологу необходимо вникать в суть процесса, чтобы контролировать подрядчиков.

Разработка стратегии продвижения, целеполагание, планирование.

После того как специалист провел анализ рынка и бизнеса заказчика, определил уникальность торгового предложения, он составляет план, ставит цели, которые должны быть достигнуты с помощью рекламных инструментов, сервисов, услуг подрядчиков.

Сюда же входит и составление бюджета рекламы.

Анализ эффективности рекламных каналов.

Детальный анализ ЦА позволяет определить площадки, где обитает целевая платежеспособная аудитория.

Конечно, не стоит полностью игнорировать источники, дающие мало трафика, но и «сливать» сюда основной бюджет точно не нужно.

Формирование воронки продаж.

Так называют заранее спланированный путь клиента от знакомства с компанией, брендом или продуктом до момента покупки. Составлением воронки как раз и занимается маркетолог.

Он обязан продумать каждый шаг и регулярно повышать его эффективность.

Сбор данных по рекламным каналам на базе счетчиков Яндекс метрики и другим показателям.

Чтобы продажи регулярно росли, интернет-маркетолог должен понимать, как работать с аналитическими инструментами. Необходимо проводить исследование трафика под разными срезами.

Например, запуская воронку продаж, можно отслеживать даже самые мелкие шаги пользователей: какие товары они положили в корзину, но не купили, сколько людей перешли в соцсети, подписались, оформили заказ.

Иными словами, необходимо понимание, какие они сделали микроконверсии. Благодаря аналитике можно экономно расходовать рекламный бюджет.

Если разбить путь клиента от момента, как он увидел рекламу до покупки на 7-10 показателей, и каждый увеличить хотя бы на 10%, то, благодаря сложному проценту, общий доход может сильно вырасти.

Разберем наглядно на примере: 1,1×1,1×1,1×1,1×1,1×1,1×1,1×1,1×1,1×1,1 = 2,59. То есть рост составил 159% благодаря увеличению десяти показателей на 10%. Если же какие-то из них увеличить на 20%, то доход вырастет еще сильнее.

Умение руководить командой. Наряду с аналитикой это одна из главных функций интернет-маркетолога.

Он не человек-оркестр, как многие часто воспринимают этого специалиста, и не может вникать во все процессы на 100%.

Для достижения результата ему надо уметь четко ставить задачи перед другими сотрудниками и отслеживать выполнение ТЗ по конкретным показателям, корректировать цели.

Обязанности интернет-маркетолога различаются в зависимости от фирмы, ее подхода к выстраиванию отношений с клиентами и сотрудниками. Но, какой бы ни была компания, эти сферы ответственности должны быть четко обозначены.

Маркетолог помогает бизнесу зарабатывать. А значит, без проблем находит работу и всегда претендует на хорошую зарплату. Освойте новую профессию и станьте востребованным специалистом.

Как контролировать интернет-маркетолога на удаленке

Если специалист работает удаленно, это выгодно компании. Фирмы часто заинтересованы в том, чтобы не брать в штат сотрудника, а нанимать интернет-маркетолога как подрядчика.

Тогда не нужно платить за него налог, у такого работника нет отпускных, больничных. Это существенная экономия бюджета.

Кроме того, внештатный маркетолог, нанимаемый для решения определенной задачи, нацелен на результат, у него больше мотивации делать свою работу хорошо.

Такой специалист не будет имитировать «бурную деятельность», чтобы доказать свою эффективность.

И тут возникает главная сложность для руководителя компании – инструменты контроля работы интернет-маркетолога.

Директору компании не обязательно понимать, что именно делает специалист, чем занимается.

Необходим результат, исчисляемый в конкретных показателях.

Именно они являются лучшим способом контроля профессиональной деятельности.

Что это могут быть за показатели

Для роста продаж и увеличения клиентского потока не важно, сколько интернет-маркетолог провел тестов, совещаний с сотрудниками, какие данные он анализировал.

Это лишь способы достижения поставленной цели, и владельцу бизнеса не стоит на них концентрироваться.

Необходимо отобрать показатели, непосредственно влияющие на размер прибыли или приближающие компанию к росту продаж.

Например, интернет-маркетолог может представить статистический отчет о том, сколько людей в течение месяца сделали предзаказ, на сколько выросло число подписчиков, какое количество из них удалось конвертировать в клиентов и другое.

Если разобрать работу специалиста на мелкие составляющие и отслеживать по ним числовые показатели, осуществлять контроль станет намного легче.

При приеме сотрудника на работу можно заранее прописать его обязанности и зону ответственности. Тогда человек будет изначально понимать, какой результат от него потребуют, и будет выстраивать свою деятельность, ставить цели в соответствии с этими аспектами.

Поскольку чаще всего с внештатными специалистами заключают договор, важно заранее обозначить все нюансы в документации.

Стоит ли брать интернет-маркетолога на удаленку

Работа в офисе постепенно уходит в прошлое. Нельзя сказать, что от нее отказалось большинство работодателей, но потребность экономить средства ведет к тому, что компании предпочитают нанимать сотрудников удаленно.

Если человек ответственно относится к своему делу, он будет дисциплинированным и пунктуальным, даже работая из дома. Нерадивым сотрудникам и офисная обстановка не поможет стать более эффективными.

Таким образом, если компания научится ставить четкие задачи и контролировать специалиста по результатам его деятельности, она остается в плюсе.

Сегодня существует много платформ, позволяющих отслеживать эффективность каждого сотрудника в режиме реального времени.

Отсутствие привязки к конкретной локации позволяет пользоваться услугами лучших специалистов из разных стран. В этом и заключается главный плюс удаленной работы, в том числе интернет-маркетолога.

И она может быть весьма успешной, если руководитель бизнеса научится грамотному и объективному контролю профессиональной деятельности своих подчиненных.