«Ночной бухгалтер». Налоговики просят два заявления для возврата средств с ЕНС

Секретные резервы

Вот такое пояснение ситуации с резервами мы нашли на странице сайта ФНС якутских налоговиков:

Зарезервированная сумма – это сумма денежных средств, зачтенных в счет исполнения предстоящей обязанности. Чтобы эта переплата не была учтена как ЕНП и не использовалась для погашения других налогов в 2023 году, формируются «искусственные» начисления по каждому авансу из представленного уведомления. Размер начисления равен сумме платежа. Аналогичная работа была проведена в отношении авансовых платежей, произведенных в 2022 году, по налогам, срок представления отчетности по которым по состоянию на 01.01.2023 не наступил. После подачи декларации или расчета эти начисления заменятся на фактические – из представленной отчетности. Если декларация не представлена в срок, такие суммы будут ожидать представления декларации в течение 10 дней. Потом «искусственные» начисления сторнируются и зарезервированные суммы вернутся в общее сальдо ЕНС.

А если начисления не вернулись? Или компания хочет свериться? Налогоплательщики говорят, что получить акт сверки через ЛК пока не удается, приходится лично обращаться в инспекцию, чтобы разобраться с такими суммами.

Или вот еще вариант предлагает читатель нашего телеграм-канала:

Вы слишком много тратите

После получения годовых деклараций по УСН налоговики стали придираться к компаниям и грозить выездными проверками.

Суть претензий – слишком высокие расходы. Одной из наших читательниц сообщили, что по распоряжению начальства инспекции ко всем, у кого доля расходов выше 83%, придут с выездной проверкой.

Но одно дело, когда налоговики что-то обещают на словах, другое дело, когда к вам приходит требование. Не реагировать на него нельзя – могут даже счет заблокировать, с другой стороны, они не всегда законны.

Разобраться с требованиями вам поможет эксперт на БЕСПЛАТНОМ вебинаре 21 апреля.

Узнаете:

Как понять, что требование правомерно.

Что будет, если не предоставлять документы по требованию.

На чью сторону встают суды.

Какие типичные ошибки совершают при ответе.

Примеры ответов на требования ФНС.

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Скорбалл – это что за покемон?

Это баллы, которые банки будут присваивать своим клиентам. Они помогу оценить финансовое состояние и платежеспособность того, кто хочет получить кредит. Этими данными банки будут обмениваться между собой.

Соответствующий проект ждет одобрения ЦБ. В пилотном проекте будут участвовать Тинькофф, Экспобанк и Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР).

Справка, да не та

С отменой справок 182н у работников и и работодателей появилась проблема – как подтверждать доход для больничного. Мы уже рассказывали, что все выбирали разные враинты:

Все таки выдавать справку (но не ясно, а примут ли ее, например, проверяющие из СФР, когда решат проинспектировать выплаты).

Отправлять работника в СФР, чтобы он взял нужные данные.

Самим пытаться запросить сведения в Фонде.

Ничего не делать, платить исходя из имеющихся данных, пусть работник сам разбирается.

Роструд объяснил, что есть еще вариант – выдавать справки в свободном формате, ведь так положено по закону. Работнику обязаны выдать справку о зарплате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах по его запросу в течение 3-х дней.

Мифы о самозанятых, в которые многие верят Часть руководителей боится нанимать исполнителей: налоговые проверки, подмена трудовых отношений, сложно найти ответственных людей. Однако все не так страшно, как вы думаете. Мы написали статью, где раскрыли все мифы о работе с самозанятыми. И сделали бесплатный гайд, как безопасно работать с исполнителями. Получить гайд бесплатно Реклама: ООО «НАЙМИКС», ИНН 5047217640, erid:LjN8JwGyZ

Матрешки вернутся

Матрешки – это вовсе не забавные куколки, которые вкладываются друг в друга, а группа компаний, где одна владеет 100% долей во второй, та в свою очередь 100% в третьей и т.д.

Такая схема бизнеса запрещена уже очень давно. Сейчас фирмы-матрешки хотят разрешить, но с определенными оговорками и ограничениями, например, один и тот же руководитель не может управлять каждой такой компанией, а собственник будет отвечать по долгам всех организаций в цепочке.

Ваша упорно ждет сальдо на ЕНС редакция