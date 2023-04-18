Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Налоговики просят два заявления для возврата средств с ЕНС

Налоги, уплаченные в 2022 году, могут быть зарезервированы, на ЕНС их компания не увидит, пока не подаст заявление об отмене зачета. Чтобы вернуть эти суммы, придется подать второе заявление – на возврат. Бухгалтеры интересуются – как разобраться, что налоговики упрятали в резервы?

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«Ночной бухгалтер». Налоговики просят два заявления для возврата средств с ЕНС
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Секретные резервы

Вот такое пояснение ситуации с резервами мы нашли на странице сайта ФНС якутских налоговиков:

Зарезервированная сумма – это сумма денежных средств, зачтенных в счет исполнения предстоящей обязанности.

Чтобы эта переплата не была учтена как ЕНП и не использовалась для погашения других налогов в 2023 году, формируются «искусственные» начисления по каждому авансу из представленного уведомления. Размер начисления равен сумме платежа.

Аналогичная работа была проведена в отношении авансовых платежей, произведенных в 2022 году, по налогам, срок представления отчетности по которым по состоянию на 01.01.2023 не наступил.

После подачи декларации или расчета эти начисления заменятся на фактические – из представленной отчетности. Если декларация не представлена в срок, такие суммы будут ожидать представления декларации в течение 10 дней. Потом «искусственные» начисления сторнируются и зарезервированные суммы вернутся в общее сальдо ЕНС.

А если начисления не вернулись? Или компания хочет свериться? Налогоплательщики говорят, что получить акт сверки через ЛК пока не удается, приходится лично обращаться в инспекцию, чтобы разобраться с такими суммами.

Или вот еще вариант предлагает читатель нашего телеграм-канала:

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Суть претензий – слишком высокие расходы. Одной из наших читательниц сообщили, что по распоряжению начальства инспекции ко всем, у кого доля расходов выше 83%, придут с выездной проверкой.

Но одно дело, когда налоговики что-то обещают на словах, другое дело, когда к вам приходит требование. Не реагировать на него нельзя – могут даже счет заблокировать, с другой стороны, они не всегда законны.

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  • Что будет, если не предоставлять документы по требованию.

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Это баллы, которые банки будут присваивать своим клиентам. Они помогу оценить финансовое состояние и платежеспособность того, кто хочет получить кредит. Этими данными банки будут обмениваться между собой.

Соответствующий проект ждет одобрения ЦБ. В пилотном проекте будут участвовать Тинькофф, Экспобанк и Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР).

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Справка, да не та

С отменой справок 182н у работников и и работодателей появилась проблема – как подтверждать доход для больничного. Мы уже рассказывали, что все выбирали разные враинты:

  • Все таки выдавать справку (но не ясно, а примут ли ее, например, проверяющие из СФР, когда решат проинспектировать выплаты).

  • Отправлять работника в СФР, чтобы он взял нужные данные.

  • Самим пытаться запросить сведения в Фонде.

  • Ничего не делать, платить исходя из имеющихся данных, пусть работник сам разбирается.

Роструд объяснил, что есть еще вариант – выдавать справки в свободном формате, ведь так положено по закону. Работнику обязаны выдать справку о зарплате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах по его запросу в течение 3-х дней.

Мифы о самозанятых, в которые многие верят

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Матрешки вернутся

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