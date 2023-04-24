Отпуск по уходу за ребенком до трех лет: как оформить и рассчитать пособие

Кто имеет право на отпуск по уходу за ребенком

В соответствии со статьей 256 ТК, по заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.

На практике можно часто встретить термин «отпуск по уходу за ребенком до полутора лет», однако нужно отметить, что такого отпуска закон не предусматривает.

Термин «отпуск по уходу за ребенком до полутора лет» используется лишь потому, что пособие по уходу за ребенком выплачивается до достижения им возраста 1,5 года, но юридически правильно такой отпуск называется «отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет».

В соответствии с законом, такой отпуск предоставляется женщине по ее заявлению, то есть использование отпуска по уходу за ребенком – это право, а не обязанность.

Если работница не хочет им воспользоваться, она может продолжать работу, но в таком случае пособие по уходу за ребенком выплачиваться не будет.

Важно помнить, что право на отпуск по уходу за ребенком имеют не только матери, имеющие ребенка (или детей) до 3 лет.

Такой отпуск может быть использован полностью или по частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком.

При этом пособие выплачивается только одному лицу, кто фактически будет осуществлять уход. Иными словами, в отпуске по уходу за одним ребенком не могут находиться сразу несколько членов семьи.

Однако если в семье двое детей до 1,5 лет, то отпуск можно взять 2 членам семьи.

Документы для оформления отпуска

Для оформления отпуска по уходу за ребенком закон требует от женщины (или от лица, фактически осуществляющего уход) подать работодателю только заявление.

Формы такого заявления нет – оно составляется в произвольном порядке. В заявлении следует указать дату начала отпуска и дату его окончания.

А вот для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком нужно предоставить работодателю уже целый комплект документов. В их числе:

заявление о назначении пособия (его можно совместить с заявлением о предоставлении отпуска по уходу за ребёнком);

свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей), за которым осуществляется уход, и его копия (либо выписка из решения об установлении над ребенком опеки);

справка с места работы (службы) отца (матери, обоих родителей) ребенка о том, что он (она, они) не использует указанный отпуск и не получает пособия, а в случае, если отец (мать, оба родителя) ребенка не работает (не служит) либо обучается по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях, – справка из органов социальной защиты населения по месту жительства отца, матери ребенка о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком (для одного из родителей в соответствующих случаях), а также для лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком вместо матери (отца, обоих родителей) ребенка;

сведения о застрахованном лице (их работник, как правило, предоставляет при приеме на работу).

В «нестандартных» ситуациях могут потребоваться и дополнительные документы (например, при рождении ребенка за границей, если работник – иностранный гражданин и т.п.). Полный перечень необходимых документов в таких случаях определен пунктом 56 приказа Минтруда от 29.09.2020 № 668н.

После получения необходимых документов работодатель оформляет отпуск по уходу за ребенком на период, указанный в заявлении работника (но не более чем до достижения ребенком возраста 3 лет), с выплатой ежемесячного пособия по уходу за ребёнком

Кто может получать пособие по уходу за ребенком

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается застрахованным лицам (матери, отцу, другим родственникам, опекунам), фактически осуществляющим уход и находящимся в отпуске по уходу за ребенком, со дня предоставления такого отпуска до достижения малышом возраста 1,5 лет.

Если за ребенком ухаживают несколько лиц (например, отец и мать), то пособие выплачивается только кому-то одному и до момента, пока ребенку не исполнится 1,5 года.

Как рассчитать размер пособия

Пособие по уходу за ребенком в общем порядке выплачивается в размере 40% от среднего заработка, но не менее минимального размера этого пособия.

На сегодняшний день минимальный размер составляет 8 591,47 руб. (статья 15 закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ).

В случае ухода за 2 и более детьми до достижения ими возраста полутора лет размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком суммируется. При этом суммированный размер пособия не может превышать 100% среднего заработка застрахованного лица, но не может быть и менее суммированного минимального размера этого пособия.

Формула для расчета пособия по уходу за ребенком выглядит следующим образом:

Размер пособия = средний дневной заработок · 30,4 · 40%

Средний дневной заработок для исчисления пособия определяется путем деления суммы начисленного заработка за 2 последних календарных года, предшествующих году, когда женщина ушла в отпуск по уходу за ребенком, на число календарных дней в этом периоде.

К примеру, если женщина использует отпуск в 2023 году, для расчета среднего дневного заработка берется сумма, которую она заработала за 2021 и 2022 годы соответственно.

Эту сумму нужно разделить на количество календарных дней в этих двух годах (за 2021 и 2022 год – 730 дней).

В определенных случаях можно заменить период в два последних года (для расчета среднего заработка) на другие года.

В соответствии с частью 1 статьи 14 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, если в указанных двух календарных годах либо в одном из указанных годов застрахованное лицо находилось в отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком, соответствующие календарные годы (календарный год) по заявлению работника могут быть заменены в целях расчета среднего заработка предшествующими календарными годами (календарным годом) при условии, что это приведет к увеличению размера пособия.

Если, к примеру, в 2021 или 2022 году женщина находилась в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком, она имеет право подать работодателю заявление о замене этих годов (или года) на предыдущие, но только при условии, что при расчете размер пособия будет больше.

При этом замена календарных лет, которые используются в целях расчета среднего заработка для исчисления пособий, может осуществляться не на любые годы по выбору работника, а на годы (год), непосредственно предшествующие годам, в которых работник находился в отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком.

Например: страховой случай наступил в 2023 году, но при этом в 2021–2022 годах работница находилась в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком. Эти годы могут быть заменены только на 2019–2020 годы.

Обратите внимание, что что замена лет расчетного периода – это право, а не обязанность работника.

Но есть периоды, которые не включаются в расчет. Если они были в 2 предыдущих календарных годах, то они не должны учитываться.

К таким периодам относятся:

периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком;

период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением заработной платы в соответствии с законодательством, если на сохраняемую заработную плату за этот период не начислялись страховые взносы в ФСС.

К примеру, если в 2021 и 2022 году в общей сложности работница находилась на больничном 30 дней, то заработанную сумму нужно будет разделить на 700 (730 дней – 30 дней).

Но при этом, конечно, есть ограничения по максимальной сумме среднего дневного заработка.

Так, в соответствии с законом, средний заработок, исходя из которого исчисляется пособие по уходу за ребенком, учитывается за каждый календарный год в сумме, не превышающей установленную на соответствующий календарный год предельную величину базы для начисления страховых взносов в ФСС.

Так, на 2021 год предельная база составляла 966 000 руб., на 2022 год – 1 032 000 руб. Это означает, что даже если работник заработал в этих годах больше, в расчет берется сумма, не превышающая этих показателей.

Максимальный размер дневного заработка для расчета пособия в 2023 году будет составлять:

(1 032 000 руб. + 966 000 руб.) : 730 = 2736, 9 руб.

Если работник заработал за 2 предыдущих года меньшую сумму, то для расчета берется фактически заработанная сумма.

Полученный размер среднего дневного заработка нужно умножить на 30,4. После чего полученную сумму нужно умножить на 40%. Полученная итоговая сумма и будет размером ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Так, предельный размер пособия в месяц в 2023 году будет составлять 33 280,7 руб.

Важно помнить, что при нахождении в отпуске по уходу за ребенком работник имеет право работать на условиях неполного рабочего времени с сохранением права на получение пособия.

При этом закон не говорит о том, на сколько нужно сократить рабочее время работника, чтобы получать одновременно и заработную плату, и пособие.

Однако по практике, чтобы не было претензий со стороны СФР, рекомендуется сократить рабочее время минимум на 50% (то есть если при полной занятости работник работал 40 часов в неделю, при неполной рекомендуется работа не более 20 часов).

Кроме того, работник в любое время может прервать отпуск и выйти на работу «на полный день». В таком случае со дня выхода на работу пособие выплачиваться не будет.

Порядок назначения и выплаты пособия

Саму выплату пособия осуществляет СФР.

После получения документов работодатель направляет информацию в СФР в течение 3 рабочих дней.

Работник может сам обратиться в СФР за назначением и выплатой пособия, представив необходимые документы, в случае, если работодатель прекратил деятельность или невозможно установить его местонахождение.

Выплата пособия осуществляется СФР в течение 10 календарных дней со дня получения документов.

Последующая выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком застрахованному лицу осуществляется территориальным органом Фонда с 1 по 15 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие.

Для исключения проблем с получением пособия по уходу за ребенком рекомендуется оформить для этих целей карту «Мир».