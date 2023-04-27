Учет формирования уставного капитала

За счет каких источников может быть сформирован уставный капитал
К основным источникам, за счет которых может быть сформирован уставный капитал ООО, подлежащий дальнейшему учету, относятся:
Вклады учредителей в виде денежных средств, имущества, ценных бумаг, дебиторской задолженности.
Основные средства фирмы.
При этом минимальный уставный капитал формируется за счет денежных средств в обязательном порядке (п. 2 ст. 66.2 ГК).
Величина минимального капитала может быть очень разной в зависимости от организационно-правовой формы бизнеса и вида деятельности.
Так, при открытии ООО в общем случае нужно сформировать капитал на сумму 10 тыс. руб., а к примеру, для открытия букмекерской конторы как ООО – 100 млн руб. (п. 9 ст. 6 закона «О госрегулировании азартных игр» от 29.12.2006 № 244-ФЗ).
Отдельные требования к УК могут устанавливаться региональными властями.
Капитал не сформирован: какими будут правовые последствия
В случае если компании не удалось сформировать УК в размере, который определен учредительными документами, ее учредителям (если компания зарегистрирована как ООО) потребуется:
1. По истечении предельного срока формирования УК, установленного учредительными документами (но не более 4 месяцев), попытаться обеспечить выкуп неоплаченной доли (п. 3 ст. 16, ст. 24 закона «Об ООО» от 08.02.1998 № 14-ФЗ).
2. При отсутствии покупателя на неоплаченную долю уменьшить УК.
Если его величина окажется меньше 10 тыс. руб., фирма может быть ликвидирована по судебному иску ФНС (подп. 1 п. 3 ст. 61 ГК).
До тех пор пока УК не сформирован, учредители:
не вправе распределять прибыль (п. 1 ст. 29 закона № 14-ФЗ);
обязаны нести субсидиарную ответственность по долгам фирмы (п. 4 ст. 66.2 ГК).
Формирование УК также может быть осуществлено и посредством его увеличения, при условии что у учредителей нет задолженности по обеспечению исходной величины капитала, которая прописана в учредительных документах (п. 1 ст. 17 закона № 14-ФЗ).
Как происходит увеличение уставного капитала
Увеличение капитала может быть осуществлено теми же способами, что и в случае с формированием его исходной величины. Но также можно привлечь капитал со стороны третьих лиц.
Увеличение УК характеризуется следующими нюансами:
Сумма, на которую увеличивается капитал за счет внесения в него имущества фирмы, не должна превышать разницу между чистыми активами и УК, суммированным с резервным фондом компании (п. 2 ст. 18 закона № 14-ФЗ).
Полная оплата УК, который решено увеличить за счет денег учредителей, должна быть произведена в течение 2 месяцев после принятия такого решения, если владельцами бизнеса не определено иное (п. 1 ст. 19 закона № 14-ФЗ).
А если полную оплату в срок осуществить не удалось, то имущество, которое было к тому моменту внесено в счет УК кем-либо из учредителей, возвращается данным учредителям в разумный срок, причем с доплатой в соответствии с положениями ст. 395 ГК.
Важно! В отношении учредителей, решивших не вносить деньги на увеличение УК, не могут быть применены какие-либо санкции (постановление Президиума ВАС РФ от 25.05.2010 № 446/10).
Решение об увеличении УК за счет инвестиций со стороны третьих лиц принимается учредителями единогласно. Такие вложения должны быть осуществлены в течение 6 месяцев после принятия решения об увеличении УК (п. 2 ст. 19 закона № 14-ФЗ).
Учредители могут уступить новую долю в бизнесе (либо ее часть), образовавшуюся вследствие увеличения УК, третьим лицам в статусе кредиторов – для зачета денежных требований к обществу (п. 4 ст. 19 закона № 54-ФЗ).
Учет формирования уставного капитала: основные проводки
Изучим теперь, какие проводки применяются при учете формирования уставного капитала.
Как только завершается регистрация фирмы в ФНС, в ее бухгалтерских регистрах отражается задолженность собственников по УК проводкой Дт 75 Кт 80.
По каждому вкладу, вносимому в счет погашения задолженности по УК, прописывается отдельная проводка, в которой дебетовый счет выбирается исходя из конкретной разновидности актива, направляемого на УК.
Такими активами, как мы уже отметили выше, могут быть:
Деньги (в этом случае выбираются счета 50, 51, 52).
Имущество (выбираются счета 08,10, 41).
Ценные бумаги (выбирается счет 58).
Указанные счета формируют проводки с корреспонденцией по кредиту счета 75.
Права требования по дебиторским задолженностям (редко, но практикуется).
В этом случае, как правило, применяются следующие корреспонденции:
Дт 76 Кт 75 – передано право требования в счет формирования УК фирмы;
Дт 51 Кт 76 – должник рассчитался перед фирмой.
Основные средства фирмы.
Их направление в УК фиксируется проводками:
Дт 08 Кт 75 – основные средства переданы от учредителя обществу;
Дт 01 Кт 08 – ОС введены в эксплуатацию.
В бухбалансе УК отражается в строке 1310 – как пассив. Однако текущая задолженность учредителей по взносам в УК в строке 1230 – уже как актив.
Этим обеспечивается требование о раздельном учете капитала и долга учредителей по взносам в него (п. 67 приказа Минфина от 29.07.1998 № 34н).
Налоговый учет уставного капитала: нюансы
При ведении налогового учета УК нужно иметь в виду, что:
Поступившие в счет погашения задолженности учредителей активы не являются доходами фирмы. Они не облагаются НДС, налогом на прибыль и на доход по УСН.
Отсутствие необходимости исчислять НДС с УК обусловлено инвестиционным характером передачи имущества, вкладываемого в УК. Такие инвестиции не относятся к реализации (подп. 1 п. 2 ст. 146, подп. 4 п. 3 ст. 39 НК).
Если учредитель организации – другая фирма, то она не вносит активы, внесенные в УК другого хозсубъекта, в свои расходы (п. 3 ст. 270 НК).
Если фирма-учредитель платит НДС и успела принять его к вычету (по переданному имуществу), то данный НДС необходимо восстановить и уплатить. При этом уплаченная сумма НДС не может быть включена в расходы, поскольку налог в данном случае не относится к реализуемому товару.
Если организация, в которой формируется УК, сама платит НДС, то она вправе принять его к вычету по имуществу, полученному от учредителя. Но при одном условии: если фирма-учредитель сама восстановила НДС, ранее принятый к вычету (письмо Минфина от 14.05.2015 № 03-03-06/1/27742).
Поступившие в счет УК фирмы активы не формируют доходов учредителей, облагаемых НДФЛ. При переоценке либо перераспределении долей, пусть и в пользу учредителя в финансовом выражении, налоговая база по НДФЛ также не возникает.
Если УК увеличивается за счет нераспределенной прибыли, то правомерно говорить о появлении соответствующей налоговой базы – на основании получения учредителями «иного дохода» в соответствии с подп. 10 п. 1 ст. 208 НК.
Аналогично у учредителей появляется облагаемый НДФЛ доход, если они решили по своей инициативе уменьшить номинальную стоимость УК (письмо Минфина от 14.04.2011 № 03-04-06/3-88).
Но если УК вынужденно уменьшен по причине того, что чистые активы меньше его, то налог уплачивать не нужно.
Учет капитала и чистых активов: нюансы
Важнейший элемент учета УК – периодическое сопоставление его величины и размера чистых активов.
Дело в том, что если по окончании второго года, следующего за тем, в котором зарегистрирована фирма, стоимость чистых активов будет ниже стоимости УК, то ООО должно выровнять величину обоих показателей (либо обеспечить превышение цены чистых активов над УК).
Сопоставлять величину УК и чистых активов нужно и в последующие годы.
Выравнивание показателей (или обеспечение превышения чистых активов над УК) возможно за счет:
увеличения цены чистых активов;
снижения величины УК.
Если этого не сделать, то общество будет подлежать ликвидации (п. 4 ст. 90 ГК).
Итоги
Уставный капитал может быть сформирован за счет денег учредителей, их имущества или дебиторской задолженности. Его бухучет ведется на счете 80.
Налоговый учет значительно упрощен в силу того, что УК в общем случае не образует налогооблагаемых доходов и не облагается НДС.
До тех пор пока УК не сформирован, владельцы бизнеса не вправе распределять прибыль. Размер УК не должен превышать стоимость чистых активов фирмы.