Уставный капитал

Учет формирования уставного капитала

Учет формирования уставного капитала (УК) ведется для того, чтобы деятельность фирмы соответствовала требованиям сразу нескольких отраслей законодательства – налогового, бухгалтерского, гражданского. Рассмотрим, в каких разновидностях данный учет может быть представлен, на примере формирования УК в ООО.

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Учет формирования уставного капитала
Иллюстрация: freepik/freepik

За счет каких источников может быть сформирован уставный капитал

К основным источникам, за счет которых может быть сформирован уставный капитал ООО, подлежащий дальнейшему учету, относятся:

  • Вклады учредителей в виде денежных средств, имущества, ценных бумаг, дебиторской задолженности.

  • Основные средства фирмы.

При этом минимальный уставный капитал формируется за счет денежных средств в обязательном порядке (п. 2 ст. 66.2 ГК).

Величина минимального капитала может быть очень разной в зависимости от организационно-правовой формы бизнеса и вида деятельности.

Так, при открытии ООО в общем случае нужно сформировать капитал на сумму 10 тыс. руб., а к примеру, для открытия букмекерской конторы как ООО – 100 млн руб. (п. 9 ст. 6 закона «О госрегулировании азартных игр» от 29.12.2006 № 244-ФЗ).

Отдельные требования к УК могут устанавливаться региональными властями.

Капитал не сформирован: какими будут правовые последствия

В случае если компании не удалось сформировать УК в размере, который определен учредительными документами, ее учредителям (если компания зарегистрирована как ООО) потребуется:

1. По истечении предельного срока формирования УК, установленного учредительными документами (но не более 4 месяцев), попытаться обеспечить выкуп неоплаченной доли (п. 3 ст. 16, ст. 24 закона «Об ООО» от 08.02.1998 № 14-ФЗ).

2. При отсутствии покупателя на неоплаченную долю уменьшить УК.

Если его величина окажется меньше 10 тыс. руб., фирма может быть ликвидирована по судебному иску ФНС (подп. 1 п. 3 ст. 61 ГК).

До тех пор пока УК не сформирован, учредители:

Формирование УК также может быть осуществлено и посредством его увеличения, при условии что у учредителей нет задолженности по обеспечению исходной величины капитала, которая прописана в учредительных документах (п. 1 ст. 17 закона № 14-ФЗ).

Как происходит увеличение уставного капитала

Увеличение капитала может быть осуществлено теми же способами, что и в случае с формированием его исходной величины. Но также можно привлечь капитал со стороны третьих лиц.

Увеличение УК характеризуется следующими нюансами:

  • Сумма, на которую увеличивается капитал за счет внесения в него имущества фирмы, не должна превышать разницу между чистыми активами и УК, суммированным с резервным фондом компании (п. 2 ст. 18 закона № 14-ФЗ).

  • Полная оплата УК, который решено увеличить за счет денег учредителей, должна быть произведена в течение 2 месяцев после принятия такого решения, если владельцами бизнеса не определено иное (п. 1 ст. 19 закона № 14-ФЗ).

А если полную оплату в срок осуществить не удалось, то имущество, которое было к тому моменту внесено в счет УК кем-либо из учредителей, возвращается данным учредителям в разумный срок, причем с доплатой в соответствии с положениями ст. 395 ГК.

Важно! В отношении учредителей, решивших не вносить деньги на увеличение УК, не могут быть применены какие-либо санкции (постановление Президиума ВАС РФ от 25.05.2010 № 446/10).

  • Решение об увеличении УК за счет инвестиций со стороны третьих лиц принимается учредителями единогласно. Такие вложения должны быть осуществлены в течение 6 месяцев после принятия решения об увеличении УК (п. 2 ст. 19 закона № 14-ФЗ).

Учредители могут уступить новую долю в бизнесе (либо ее часть), образовавшуюся вследствие увеличения УК, третьим лицам в статусе кредиторов – для зачета денежных требований к обществу (п. 4 ст. 19 закона № 54-ФЗ).

Учет формирования уставного капитала: основные проводки

Изучим теперь, какие проводки применяются при учете формирования уставного капитала.

Как только завершается регистрация фирмы в ФНС, в ее бухгалтерских регистрах отражается задолженность собственников по УК проводкой Дт 75 Кт 80.

По каждому вкладу, вносимому в счет погашения задолженности по УК, прописывается отдельная проводка, в которой дебетовый счет выбирается исходя из конкретной разновидности актива, направляемого на УК.

Такими активами, как мы уже отметили выше, могут быть:

  • Деньги (в этом случае выбираются счета 50, 51, 52).

  • Имущество (выбираются счета 08,10, 41).

  • Ценные бумаги (выбирается счет 58).

    Указанные счета формируют проводки с корреспонденцией по кредиту счета 75.

  • Права требования по дебиторским задолженностям (редко, но практикуется).

В этом случае, как правило, применяются следующие корреспонденции:

  1. Дт 76 Кт 75 – передано право требования в счет формирования УК фирмы;

  2. Дт 51 Кт 76 – должник рассчитался перед фирмой.

  • Основные средства фирмы.

Их направление в УК фиксируется проводками:

  • Дт 08 Кт 75 – основные средства переданы от учредителя обществу;

  • Дт 01 Кт 08 – ОС введены в эксплуатацию.

В бухбалансе УК отражается в строке 1310 – как пассив. Однако текущая задолженность учредителей по взносам в УК в строке 1230 – уже как актив.

Этим обеспечивается требование о раздельном учете капитала и долга учредителей по взносам в него (п. 67 приказа Минфина от 29.07.1998 № 34н).

Налоговый учет уставного капитала: нюансы

При ведении налогового учета УК нужно иметь в виду, что:

  • Поступившие в счет погашения задолженности учредителей активы не являются доходами фирмы. Они не облагаются НДС, налогом на прибыль и на доход по УСН.

Отсутствие необходимости исчислять НДС с УК обусловлено инвестиционным характером передачи имущества, вкладываемого в УК. Такие инвестиции не относятся к реализации (подп. 1 п. 2 ст. 146, подп. 4 п. 3 ст. 39 НК).

Если учредитель организации – другая фирма, то она не вносит активы, внесенные в УК другого хозсубъекта, в свои расходы (п. 3 ст. 270 НК).

Если фирма-учредитель платит НДС и успела принять его к вычету (по переданному имуществу), то данный НДС необходимо восстановить и уплатить. При этом уплаченная сумма НДС не может быть включена в расходы, поскольку налог в данном случае не относится к реализуемому товару.

Если организация, в которой формируется УК, сама платит НДС, то она вправе принять его к вычету по имуществу, полученному от учредителя. Но при одном условии: если фирма-учредитель сама восстановила НДС, ранее принятый к вычету (письмо Минфина от 14.05.2015 № 03-03-06/1/27742).

  • Поступившие в счет УК фирмы активы не формируют доходов учредителей, облагаемых НДФЛ. При переоценке либо перераспределении долей, пусть и в пользу учредителя в финансовом выражении, налоговая база по НДФЛ также не возникает.

Если УК увеличивается за счет нераспределенной прибыли, то правомерно говорить о появлении соответствующей налоговой базы – на основании получения учредителями «иного дохода» в соответствии с подп. 10 п. 1 ст. 208 НК.

Аналогично у учредителей появляется облагаемый НДФЛ доход, если они решили по своей инициативе уменьшить номинальную стоимость УК (письмо Минфина от 14.04.2011 № 03-04-06/3-88).

Но если УК вынужденно уменьшен по причине того, что чистые активы меньше его, то налог уплачивать не нужно.

Учет капитала и чистых активов: нюансы

Важнейший элемент учета УК – периодическое сопоставление его величины и размера чистых активов.

Дело в том, что если по окончании второго года, следующего за тем, в котором зарегистрирована фирма, стоимость чистых активов будет ниже стоимости УК, то ООО должно выровнять величину обоих показателей (либо обеспечить превышение цены чистых активов над УК).

Сопоставлять величину УК и чистых активов нужно и в последующие годы.

Выравнивание показателей (или обеспечение превышения чистых активов над УК) возможно за счет:

  • увеличения цены чистых активов;

  • снижения величины УК.

Если этого не сделать, то общество будет подлежать ликвидации (п. 4 ст. 90 ГК).

Итоги

Уставный капитал может быть сформирован за счет денег учредителей, их имущества или дебиторской задолженности. Его бухучет ведется на счете 80.

Налоговый учет значительно упрощен в силу того, что УК в общем случае не образует налогооблагаемых доходов и не облагается НДС.

До тех пор пока УК не сформирован, владельцы бизнеса не вправе распределять прибыль. Размер УК не должен превышать стоимость чистых активов фирмы.

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