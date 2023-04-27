Патентная система налогообложения для ИП в 2023 году: условия, льготы, калькулятор для расчета, образцы

Заявления на распоряжение сальдо по ЕНС для заполнения

Заявления на распоряжение сальдо по ЕНС для заполнения 601 Кб , 23 загрузки

Патентная система это особый режим налогообложения, который могут использовать только индивидуальные предприниматели. У организаций нет права на такой спецрежим.

Суть ПСН в том, что ИП может купить патент на выбранный срок и при этом не платить другие основные налоги. Так государство поддерживает развитие малого бизнеса.

Еще один аргумент в пользу применения ПСН предпринимателями-новичками это отсутствие отчетности.

Однако не каждый бизнесмен сможет перейти на патент. Есть ограничения по видам деятельности, по выручке и численности наемных сотрудников.

Если какое-то из условий нарушить, придется пересчитывать налоги по обычной системе и доплачивать в бюджет.

Чтобы этого избежать, разберемся со всеми правилами по порядку.

Какие налоги заменяет патентная система налогообложения

В отношении того бизнеса, на который ИП получает патент, он перечисляет единый налог (платеж). Этот единый налог заменяет собой три налога:

НДФЛ НДС, налог на имущество физлиц.

При ввозе товаров на территорию РФ платить НДС нужно в общем порядке. Не важно, применяет ИП патент или нет.

Страховые взносы предприниматель на ПСН должен платить как обычно: за себя и за сотрудников, если такие есть. Тарифы – те же, что и при других спецрежимах:

фиксированная сумма взносов за себя – в 2023 году 45 842 руб. плюс 1% допвзносов с доходов свыше 300 000 руб.,

единый тариф 30% для взносов за сотрудников – штатных и на ГПХ.

Потом сумму уплаченных взносов можно будет вычесть при уплате налога на ПСН. Но важно учесть ограничения – о них скажем дальше в разделе про вычет.

В чем плюсы и минусы ПСН

Конечно, самым большим плюсом патента является то, что на данной системе налогообложения ИП освобождается от уплаты ряда налогов. А значит и учет проще.

ПСН это прекрасный вариант для тех, кто только начинает свой бизнес.

Без минусов тоже не обходится, но их можно обойти.

Основные преимущества и недостатки патентной системы собрали в таблице ниже.

Таблица. Плюсы и минусы патентной системы налогообложения в 2023 году.

Преимущество Недостаток 1. Не придется сдавать налоговые декларации, поскольку сумма патента фиксирована на весь срок. Достаточно вести учет доходов (есть исключения, подробности дальше в статье). 2. Можно упростить первичку и регистры. Ведь налог не зависит от величины доходов и расходов, поэтому при проверке ИП инспекторы закроют глаза на документы с неточностями. 3. В ряде регионов есть «налоговые каникулы», когда вновь зарегистрированные ИП освобождены от уплаты налога первые два года. Про ограничения расскажем дальше в статье. 4. Можно покупать патенты на несколько видов деятельности и в нескольких регионах страны одновременно. 1. Налог придется платить, даже при простое бизнеса, когда отсутствуют доходы. Ведь сумма патента заранее фиксируется. 2. Действуют лимиты, при превышении которых ИП может слететь с ПСН. В общем случае это ограничения по численности, а для розницы и общепита – еще и по площади помещения обслуживания. 3. Перечень видов деятельности, при которых можно применять ПСН, ограничен. 4. Нельзя отказаться от патента, пока не истечет его срок. Только если вообще прекратить деятельность, в отношении которой применялась ПСН.

Чтобы обойти неудобство фиксированного платежа, в случае затяжного кризиса ИП, лучше сняться с учета в качестве плательщика ПСН и подать заявление о прекращении деятельности по патенту (форма № 26.5-4).

Тогда налоговики пересчитают сумму налога исходя из фактического количества дней, а переплату вернут или зачтут по заявлению ИП.

Кроме того, ФНС разрешает отозвать заявлениена патент, если успеть до начала его срока. Для этого нужно обратиться в налоговую по месту прописки и уведомить об отказе от применения ПСН.

На какие виды деятельности можно получить патент в 2023

Как мы уже упоминали в начале, патентный режим можно выбрать лишь для определенных видов бизнеса – не для всех.

В 2023 такой перечень в пункте 2 статьи 346.43 НК достаточно широкий, всего 80 направлений.

Вот лишь несколько наиболее распространенных видов бизнеса на патенте:

ателье одежды, обуви, шляп, шапок;

ремонт мебели и декора;

парикмахерские услуги;

косметология;

автостоянки;

сдача в аренду квартир, офисов, торговых площадей, гаражей и т. п. – как собственных, так и арендованных;

реконструкция и ремонт зданий и т. д.

В каждом регионе могут быть свои перечни разрешенных видов деятельности, в том числе дополненные новыми направлениями из ОКВЭД2 или ОКПД.

Внимание: с 2023 года из перечня разрешенных видов бизнеса на ПСН исключили производство ювелирныхи других изделий из драгметаллов, а также оптовую и розничную торговлю ими (п. 8 ст. 1 закона от 09.03.2022 № 47-ФЗ).

Какие виды деятельности запрещены для ПСН в 2023

Наряду со списком разрешенных видов деятельности для ПСН есть и перечень запрещенных. Его можно посмотреть полностью в пункте 6 статьи 346.43 НК.

К примеру, нельзя применять патентный спецрежим для следующих видов бизнеса:

Услуги общепита при площади зала больше 150 м² ;

Грузовые и пассажирские перевозки, если более 20 машин ;

Розница через стационарные точки, если торговый зал больше 150 м² ;

Оптовая торговля и работа по договорам поставки;

Продажа подакцизных товаров (подп. 6-10 п. 1 ст. 181 НК) и некоторых видов маркируемой продукции – лекарства, обувь и меховые изделия. А вот продажа пива и табачных изделий для ПСН не запрещена.

Дополнительное ограничение для розницы установлено также в подпункте 4 пункта 6 статьи 346.45 НК. Нельзя продавать товары, не относящиеся к этому виду деятельности.

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Какие есть ограничения для патентной системы налогообложения

Налоговый кодекс устанавливает не только ограничения по видам бизнеса. Есть еще дополнительные условия для работы на ПСН. Если их не соблюсти, ИП потеряет право на ПСН и должен будет вернуться на ОСН, упрощенку или ЕСХН.

Какие условия нужно выполнять, посмотрите в таблице ниже.

Таблица. Ограничения для применения ПСН в 2023 году.

Условие Как применять Доходы с начала календарного года не больше 60 млн руб. (пп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК) При применении ПСН важно отслеживать объем выручки по такой деятельности. При совмещении ПСН и упрощенки, суммируют доходы от обоих спецрежимов, при совмещении с общей системой или ЕСХН – для лимита берут только патентные. Средняя численность сотрудников не больше 15 человек Учитывают персонал по всем бизнесам ИП. Сюда входят и внешние совместители, и исполнители по ГПХ. Региональные ограничения (пп. 2.1 п. 8 ст. 346.43 НК) Например, доплимиты по: площади или общему количеству торговых залов и залов обслуживания для стационарных сетей и точек общепита;

общей площади, сдаваемой в аренду;

общему количеству авто;

территории действия патентов.

Если предприниматель нарушит установленные ограничения или решит закрыть бизнес, для которого применяет ПСН, то он должен уведомить об этом ИФНС. На это отводится 10 календарных дней (п. 8 ст. 346.45 НК).

Подробности с образцами найдете в конце статьи.

На сколько дается патент

Патент выдают на любой срок по выбору предпринимателя.

Минимальный срок – 1 месяц, а максимальный – 12 месяцев (п. 5 ст 346.45 НК).

О чем важно помнить, определяя срок патента:

Меньше чем на один месяц патент получить нельзя. Патент не может начинаться в одном календарному году, а заканчиваться в следующем – срок ограничен рамками одного года. Дату начала патента можно указать любую – в заявлении на его получение. Тогда срок ПСН истечет в то же число последнего месяца срока.

Например, ИП Петров решил заявить на получение патента в августе 2023 года. В заявлении для ИФНС он может поставить любую дату августа, как начало срока действия ПСН. Допустим, ИП выбрал 15.08.2023.

Тогда он должен заявить на патент как минимум со сроком до 15 сентября (не меньше 1 месяца), а максимум до 31.12.2023 (в рамках одного календарного года).

Как рассчитать стоимость патента в 2023: формулы и калькулятор

Перед тем, как подавать заявление для перехода на ПСН, помимо срока патента нужно определить также сумму к уплате в бюджет.

Формулы для расчета

Стоимость патента для ИП на 2023 год зависит от трех показателей – срока приобретения, налоговой базы и налоговой ставки в регионе, где планируется вести бизнес.

Формулы для расчета стоимости патента следующие:

Налоговая база – это потенциальные доходы ИП, а не фактические.

Каждый регион сам решает, каким может быть предполагаемый доход на единицу физического показателя, например:

один кв. метр площади помещений, которые сдаются в аренду – жилых и нежилых, в том числе выставочных залов и складов;

среднее количество сотрудников в штате;

один кв. метр площади автостоянки;

одна точка стационарной или нестационарной торговой сети, один объект общепита или один кв. метр площади объекта;

единица транспортных средств (ТС) – автомобильных или водных;

тонна грузоподъемности ТС;

одно пассажирское место.

Налоговая ставка ПСН закреплена п.1 ст. 346.50 НК и по умолчанию составляет 6%, но в некоторых регионах – ниже.

Стоимость патента фиксируется на выбранный срок.

В течение года параметры для расчета стоимости патента могут меняться, например ИП решил закрыть бизнес до срока действия ПСН или, наоборот, расширил бизнес – увеличилась площадь зала общепита. В таких случаях стоимость нужно пересчитать.

Инструкция, как правильно делатьперерасчет есть в письме ФНС от 16.07.2021 № СД-4-3/10084@.

Чтобы без ошибок рассчитать или пересчитать стоимость патента, получите консультацию у наших экспертов. Подключите Клерк.Консультации. Для подписчиков Премиум.Клерк бесплатно.

Онлайн-калькулятор для ПСН

Для расчета стоимости патента в своем регионе воспользуйтесь калькулятором ФНС.

Достаточно выбрать вид деятельности из предложенного сервисом списка и срок, на который планируете получить патент. Калькулятор сам подставит данные из регионального закона и посчитает итоговую сумму.

Рассчитаем стоимость патента на примере и покажем, как работает калькулятор ФНС.

ИП Большова П. А. решила с мая 2023 года оказывать парикмахерские и косметические услуги и приобрести патент на срок с 8 мая до конца года. Она проживает и зарегистрирована как ИП в г. Калуга. В свой салон Большова возьмет еще три сотрудника.

Рассчитаем стоимость патента на онлайн-калькуляторе ФНС.

Вводим все необходимые данные: период, УФНС (регион), муниципальное образование (бывает, что внутри области и даже города стоимость отличается), вид деятельности и количество сотрудников (если есть).

По данным калькулятора стоимость патента на выбранный период для ИП Большова получается 52 949 руб.

Сервис также подсказывает, что сумму налога можно оплатить двумя частями:

первый платеж – 17 650 руб.в срок не позднее 90 календарных дней после начала действия патента (в нашем случае до 05.08.2023),

второй платеж – 35 299 руб. не позднее срока окончания действия патента (в нашем случае до 31.12.2023).

Однако, калькулятор патента ФНС не учитывает, что налог можно уменьшить за счет страховых взносов, которые ИП платит за себя и работников. В итоге сумма платежей может снизиться вплоть до нуля.

Дальше расскажем, как применять вычет, и узнаем, сколько в итоге должна будет заплатить ИП Большова из нашего примера.

В каком порядке применять налоговый вычет на патенте

На что и как уменьшать

Предприниматели на патетной системе налогообложения вправе снизить стоимость патента за счет:

Фиксированных взносов за себя – в 2023 году 45 842 руб. + 1% с дохода свыше 300 000 руб. Страховых взносов за наемных сотрудников – по единому тарифу 30%. Пособий по болезни работников за первые три дня. Взносов на добровольное личное страхование персонала.

При этом действуют правила:

если есть наемные работники , то уменьшить сумму на ПСН можно не более чем на 50%;

если нет персонала, то стоимость патента снижается на всю сумму вычета.

Вернемся к нашему примеру с ИП Большовой.

Поскольку у нее есть наемные сотрудники, она сможет уменьшить рассчитанную стоимость патента (52 949 руб.) на половину, то есть на 26 475 руб. (округляем до полных рублей).

В итоге в бюджет ей придется перечислить только 26 474 руб.

Если вы уже оплатили патент без учета страховых взносов и прочих вычетов, можно его заявить позже. Сумму возникшей переплаты ИФНС вернет или зачтет в счет будущих платежей.

Как уведомить ИФНС о вычете: образец

Чтобы известить налоговую о применении вычета, направьте в свою инспекцию уведомление. Его форма утверждена приказом ФНС от 26.03.2021 № ЕД-7-3/218@.

Образец уведомления о вычете на патенте (фрагмент)

Скачать форму уведомления о вычете на ПСН.

Налоговая может отказать в вычете, если в уведомлении об уменьшении стоимости патента:

заявить сумму взносов и пособий, которые ИП еще не оплатил;

указать сумму вычета больше, чем стоимость патента.

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Как перейти на патентную систему налогообложения: образец заявления

Чтобы получить патент, предпринимателю достаточно подать заявление в ту же инспекцию, где он зарегистрирован.

Сроки заявления

Заявиться можно в любое время в течение года – минимум за 10 дней до начала желаемого срока ПСН.

Особые сроки лишь в двух случаях:

При регистрации предпринимательской деятельности впервые или заново можно сразу направить заявление для перехода на ПСН. Для применения ПСН с 1 января 2024 года сдать форму нужно не позднее 16.12.2023.

Способы подачи

Заявление на получение патента подается в налоговую: лично или через представителя; по почте или по ТКС, в том числе через ЛК ИП на сайте ФНС.

Для подачи онлайн у предпринимателя должна быть квалифицированная электронная подпись. Заявления онлайн считается полученным в день его отправки.

Получение патента

В течение 5 рабочих дней с даты принятия заявления налоговики выдадут патент либо откажут (п. 3 ст. 346.45 НК).

При этом сам патент или уведомление об отказе предприниматель получает:

в бумажном виде под расписку в ИФНС, если подавал заявление на бумаге,

в электронном виде по ТКС или через Личный кабинет, если тем же способом направлял заявление. Получать бумажный патент не придется.

Образец заявления на получение патента в 2023 году

Скачать форму 26.5-1 для заполнения.

Кто вправе воспользоваться налоговыми каникулами для ПСН

У предпринимателей, которые впервые зарегистрировались и выбрали ПСН, есть шанс вообще не оплачивать стоимость патента первые два календарных года. Но так не везде и есть условия – их назовем ниже.

Регионам продлили право вводить нулевую ставку по ПСН до конца 2024 года (ст. 3 закона от 26.03.2022 № 67-ФЗ, п. 14 Обзора Президиума ВС от 04.07.2018).

Каким критериям должен отвечать ИП на патенте

В регионе действует закон о налоговых каникулах.

Вид бизнеса входит в список льготных, как правило в производственной, социальной, научной сферах или в сфере бытовых услуг населению.

Точный список льготных видов деятельности посмотрите в законе своего региона либо на сайте регионального УФНС.

ИП зарегистрировался впервые или возобновил предпринимательскую деятельность в льготной сфере после вступления в силу регионального закона о каникулах.

Выполнены условия, прописанные в законе субъекта РФ. К примеру, где-то есть лимиты по количеству сотрудников и выручке.

Доходы от льготного направления бизнеса как минимум 70% в общей выручке либо больше.

Как применить каникулы ПСН

Чтобы воспользоваться правом на налоговые каникулы, никакие заявления подавать не нужно. Просто ИП, который отвечает всем условиям, ничего не перечисляет в бюджет в течение года.

Страховые взносы за себя и за сотрудников обязательно платить в любом случае.

Какой учет вести при патентной системе налогообложения

Патентный спецрежим освобождает предпринимателя от обязанности сдавать налоговую отчетность, но не от ведения налогового учета.

Важно фиксировать суммы дохода нарастающим итогом с начала года, чтобы контролировать право на патент.

Для таких целей ИП должен заносить все реальные поступления в книгу учета доходов на ПСН.

Если в какой-то момент установленный лимит выручки будет нарушен, важно вовремя пересчитать налоги.

Образец заполнения Книги учета доходов на ПСН

Скачать форму Книги учета доходов на ПСН.

Кроме того, если у бизнесмена есть сотрудники, нужно также вести учет заработной платы персонала и страховых взносов. Для этих целей можно использовать унифицированные формы, как например расчетно-платежная ведомость, табель учета рабочего времени, или разработать свои.

ИП на ПСН освобожден лишь от налоговой отчетности в рамках патентной деятельности. В остальных случаях нужно сдавать декларации и расчеты.

Например, декларацию по НДС при экспорте/импорте, новую форму ЕФС-1 по взносам в Соцфонд.

Когда предприниматель может потерять право на патент и как действовать

Лишиться права на использование патента можно в следующих случаях:

полученный доход превысил лимит 60 млн руб .;

количество наемных сотрудников превысило 15 человек ;

в рамках патента по рознице были проданы товары, которые к розничной торговле не относятся.

Подробнее про патент для розницы в 2023 году читайте в статье.

Что делать

Бизнесмен должен сам следить, не выходит ли он за рамки патента. Если видит, что лимиты нарушены, то обязан:

подать в ИФНС заявление об утрате права на ПСН (форма 26.5-3), пересчитать налоги с начала календарного года по той системе, на которую вернулся (например на УСН, если с ней ИП совмещал ПСН). представить налоговую отчетность в рамках новой системы налогообложения и доплатить в бюджет.

Образец заявления об утрате права на ПСН (фрагмент)

Скачать форму Заявления об утрате права на ПСН.

На подачу заявления есть 10 календарных дней с момента, когда какой-либо показатель вышел за ограничения.

Можно ли вернуть / зачесть «неизрасходованную» часть патента, слетев с него

Получив от ИП заявление об утрате права на ПСН, наловики пересчитают сумму патента и зачислят неиспользованный остаток на Единый налоговый счет (ЕНС). С 2023 года через него проходят все расчеты с бюджетом.

Допустим, предприниматель получил патент на полгода, а через 3 месяца потерял право на ПСН. В этом случае налоговая вернет на ЕНС часть стоимости патентаза 3 оставшихся месяца.

Далее бизнесмен может вернуть переплату или зачесть в счет уплаты других налогов, например тех, суммы которых получились при пересчете.

В 2023 году все возвраты и зачеты проводятся через Единый налоговый счет(ЕНС). Используйте форму заявления на распоряжение переплатой путем возврата или зачета.

Образец заявления на распоряжение переплатой на ЕНС.

Скачать форму Заявления на распоряжение сальдо по ЕНС для заполнения.

Предприниматели с несколькими патентами могут зачитывать «неизрасходованный» остаток по одному в счет платежей по другому, который продолжает действовать в том же году.

Чтобы не слететь с ПСН и сохранить право платить минимальные суммы в бюджет, получите индивидуальную консультацию по вашей ситуации у авторитетных экспертов. Подключите Клерк.Консультации. Для подписчиков Премиум.Клерк бесплатно.

Как закрыть бизнес на ПСН

Может быть и так, что предприниматель решит добровольно закрыть направление, для которого брал патент. Как мы говорили ранее в статье, такой вариант выгоден в том случае, если бизнес простаивает и нет доходов.

Тогда не придется оплачивать остаток патент или можно вернуть его, если все платежи уже проведены.

В ИФНС нужно подать заявление по форме 26.5-4. С этого момента налоговики пересчитают стоимость купленного патента с учетом фактического периода использования.

Остаток вернут на ЕНС – порядок тот же, что описывали выше при утрате права на ПСН.

Образец заявления о прекращении деятельности на патенте.

Скачать форму Заявления о прекращении деятельности на ПСН.