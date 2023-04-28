Трудовые отношения

Как отдыхаем в 2023 году: майские праздники, перенос выходных, нормы рабочего времени

Используйте производственный календарь рабочих и выходных 2023, чтобы не допустить ошибок в расчете заработной платы, отпускных и больничных. Пригодится для планирования и оплаты отпусков в период праздничных дней мая и июня. Также найдете решения на случай, если сотрудники работают в выходные.

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Как отдыхаем в 2023 году: майские праздники, перенос выходных, нормы рабочего времени
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Ниже смотрите поквартальный календарь, составленный на основе постановления Правительства от 29.08.2022 № 1505 о переносе выходных дней в 2023 году.

По нему вы сможете быстро сориентироваться, какие выходные дни в России в этом году, в том числе как отдыхаем на праздники в мае, июне, ноябре.

В статье также найдете нормы рабочего времени на 2023 год: для 40-часовой, 36-часовой и 24-часовой рабочей недели. Эти данные помогут правильно рассчитать и начислить оплату труда, отпускные и пособия.

В конце напомним, как оплачивать нерабочие праздничные дни, если сотрудник выходил на работу и если отдыхал. Также выясним, как оформить и оплатить работу в праздники.

Производственный календарь на 2023 год при пятидневной рабочей неделе

Скачать производственный календарь на 2023 год для пятидневки.

Цветом в календаре обозначены:

легенда календаря.jpg

I квартал

 

январь

февраль

март

I квартал

Количество рабочих и выходных дней

Календарные

31

28

31

90

Рабочие

17

18

22

57

Выходные, праздники

14

10

9

33

Нормы рабочих часов

40-часов. неделя

136

143

175

454

36-часов. неделя

122,4

128,6

157,4

408,4

24-часов. неделя

81,6

85,4

104,6

271,6

image.png

II квартал

 

апрель

май

июнь

II квартал

I полугодие

Количество рабочих и выходных дней

Календарные

30

31

30

91

181

Рабочие

20

20

21

61

118

Выходные, праздники

10

11

9

30

63

Нормы рабочих часов

40-часов. неделя

160

160

168

488

942

36-часов. неделя

144

144

151,2

439,2

847,6

24-часов. неделя

96

96

100,8

292,8

564,4

image.png

III квартал

 

июль

август

сентябрь

III квартал

Количество рабочих и выходных дней

Календарные

31

31

30

92

Рабочие

21

23

21

65

Выходные, праздники

10

8

9

27

Нормы рабочих часов

40-часов. неделя

168

184

168

520

36-часов. неделя

151,2

165,6

151,2

468

24-часов. неделя

100,8

110,4

100,8

312

image.png

IV квартал

 

октябрь

ноябрь

декабрь

IV квартал

II полугодие

Год

Количество рабочих и выходных дней

Календарные

31

30

31

92

184

365

Рабочие

22

21

21

64

129

247

Выходные, праздники

9

9

10

28

55

118

Нормы рабочих часов

40-часов. неделя

176

167

168

511

1031

1973

36-часов. неделя

158,4

150,2

151,2

459,8

927,8

1775,4

24-часов. неделя

105,6

99,8

100,8

306,2

618,2

1182,6

image.png

Когда выгоднее брать отпуск в мае – в выходные или в будни, читайте в разборе. Бесплатно для подписчиков Клерк.Премиум.

Нормы рабочего времени в 2023 году

Нерабочие праздничные дни в 2023 году

Согласно статье 112 ТК праздничные выходные в этом году в России:

  • 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы.

  • 7 января – Рождество Христово.

  • 23 февраля – День защитника Отечества.

  • 8 марта – Международный женский день.

  • 1 мая – Праздник Весны и Труда.

  • 9 мая – День Победы.

  • 12 июня – День России.

  • 4 ноября – День народного единства.

Традиционно в России два государственных праздничных выходных дня в мае, поэтому в этот месяц наибольшое количество нерабочих дней после января – 11. В январе 2023 отдыхали 14 дней.

Меньше всего нерабочих дней в августе – 8.

Выгоднее брать отпуска в тех месяцах, где выходных и праздников меньше. В итоге совокупная сумма отпускных и зарплаты за рабочую часть месяца выше.

Перенос выходных дней: майские и ноябрьские

Когда нерабочий праздничный день в календаре выпадает на выходной, следующий после него рабочий день становится выходным тоже.

Исключение установлено только для суббот и воскресений, совпадающих с нерабочими праздниками с 1 по 8 января.

В частности, в 2023 году выходные 1 и 7, 8 января не переносились автоматом. Правительство может переносить только два таких выходных.

В итоге Постановлением № 1505 был перенос с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля и с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая (выходной).

В мае помимо привычных суббот и воскресений отдыхаем:

  • 1 мая (понедельник) и 9 мая (вторник) – выходные праздничные дни;

  • 8 мая (понедельник) – выходной.

Как оплачивать командировку работника в праздничные и выходные дни, узнаете здесь.

В ноябре нерабочий праздничный день 4 ноября 2023 также совпадает с выходным днем (суббота).

Поэтому следующий после праздничного рабочий день, понедельник 6 ноября, россияне тоже отдыхают.

Нормы рабочего времени в 2023 году

В производственном календаре даются помесячные, поквартальные нормы, а также за полугодия и год. Они рассчитаны для рабочих недель разной длительности (40, 36 и 24 ч в неделю).

По графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье нормы ежедневной работы (смены) следующие:

  • при 40-ч. неделе – 8 часов,

  • при 36-ч. неделе – 7,2 часа,

  • при 24-ч. неделе – 4,8 часа.

Например, в мае 20 рабочих дней и 11 выходных и нерабочих праздников при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями.

Нормы рабочего времени в мае:

  • при 40-ч. неделе – 160 ч. (8 ч. x 20 дней);

  • при 36-ч. неделе – 144 ч. (7,2 ч. x 20 дней);

  • при 24-ч. неделе – 96 ч. (4,8 ч. x 20 дней).

Все нормы на 2023 год – в таблице для скачивания.

Обратите внимание, что 22 февраля, 7 марта и 3 ноября 2023 года – предпраздничные рабочие дни. Продолжительность работы в эти дни сокращается на 1 час, но зарплату за эти дни не уменьшают.

Как оформить работу в праздники

Нередко бывает, что сотрудники нужны на работе в выходные и праздники. Например, специфика деятельности компании предполагает обслуживание клиентов 24/7 – срочный ремонт, грузоперевозки, такси, круглосуточные магазины и т.д.

Может ли сотрудник отказаться работать в выходные нерабочие дни

Сотрудник вправе отказаться выходить на работу в выходные и праздники, если это не заложено в график его рабочих смен. В обычных случаях он даже не обязан объяснять причины отказа.

Чтобы работа в выходные или праздники не нарушала закон, уведомите сотрудника о необходимости выйти и возьмите с него письменное согласие. В противном случае он может написать отказ.

Пример письменного отказа от работы в выходной или праздник:

«Я, (Ф.И.О. работника), занимающий (-ая) должность (укажите должность) в (укажите структурное подразделение), ознакомился (-ась) с уведомлением. В соответствии со своим правом отказаться от работы в выходной/нерабочий праздничный день я заявляю, что отказываюсь от привлечения к работе в выходной /нерабочий праздничный день (укажите его дату и, при необходимости, причину отказа)».

Какие документы оформляет работодатель

Если компания или ИП планирует вызвать сотрудников на работу в течение майских или ноябрьских нерабочих выходных, важно оформить все необходимые документы.

1. Письменное распоряжение или приказ руководителя. Его составляют в свободной форме. Как правило, указывают даты вынужденной работы, причины и порядок оплаты (если это не прописано в локальном акте).

Приказ о работе в выходные и праздничные дни в 2023 году: образец.

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Скачать образец приказа.

2. Уведомление сотруднику о том, что он вправе отказаться. Его оформляют или отдельно, или в виде пометки в приказе. Например так:

«О согласии/несогласии просим сообщить до __ (указать дату, время)».

Роструд рекомендует составлять уведомление в 2 экземплярах, чтобы один остался у сотрудника, а второй – с его подписью, у работодателя.

3. Согласие сотрудника выходить на работу в выходной или праздник. Этот может как отдельный документ, так и отметка-подпись в приказе или уведомлении:

«На привлечение к работе согласен».

Прежде чем издавать приказ и запрашивать согласие сотрудника, нужно убедиться, что подобная сверхурочная работа в принципе допустима для него. Есть исключения – их собрали в таблице ниже.

Таблица. Кого нельзя привлекать к работе в выходные/праздники или есть на то ограничения:

Категория сотрудников

Основание

Обязательно уведомить под подпись о праве отказаться от работы в выходной

инвалиды

ч. 7 ст. 113 ТК

женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет

ч. 7 ст. 113 ТК

матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет

ч. 3 ст. 259 ТК

работники, имеющие детей-инвалидов

ч. 3 ст. 259 ТК

работники, осуществляющие уход за больными членами их семей, на что имеется медицинское заключение

ч. 3 ст. 259 ТК

отцы, воспитывающих детей без матери

ст. 264 ТК

опекуны несовершеннолетних

ст. 264 ТК

Нельзя привлекать к работе в выходные и праздники

инвалиды, если есть медзаключение с противопоказаниями к такой работе

 

несовершеннолетние, за исключением некоторых творческих специалистов (из перечня, установленного постановлением Правительства от 28.04.2007 № 252) и спортсменов в возрасте до 18 лет (ч. 3 ст. 348.8 ТК)

ст. 268 ТК

беременные женщины

ст. 259 ТК

Как оплачиваются праздники

Если сотрудник не работает

На оклады сотрудников нерабочие праздничные дни не должны влиять, то есть зарплату начисляют как обычно полностью при отработанной месячной норме месяце (ст. 112 ТК).

Для сдельщиков или тех, кто работает по графику, начисление зарплаты тоже зависит от того, выполнена норма или нет. Если работа в праздник считается сверхурочной, то и оплачивать ее нужно по повышенным ставкам/тарифам.

Как оплачивать отгулы в выходной день, разобрали здесь.

Если сотрудник вышел на работу

Работу в выходные и праздники нужно компенсировать в особом порядке (ст. 153 ТК). Есть два варианта:

  1. Начислить зарплату как минимум по двойному тарифу/ставке;

  2. Оплатить в одинарном размере плюс предоставить отгул, но только если сотрудник согласен на этот вариант.

Работодатель может устанавливать повышенные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день, то есть больше чем вдвое.

Порядок такой оплаты прописывают в коллективном договоре, локальном акте (например, Положении об оплате труда) или трудовом договоре (ч. 2 ст. 153 ТК).

Штатные сотрудники на договорах со сроком меньше двух месяцев могут рассчитывать только на повышенную оплату. Заменять ее отгулом нельзя (ст. 290 ТК).

Региональные нерабочие праздничные дни

В некоторых регионах есть свои нера­бо­чие празд­нич­ные дни, введенные законом субъекта РФ (ст. 6 ТК, п. 7 ст. 4 Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 26.09.1997 № 125-ФЗ).

В этом случае нужно следовать тем же правилам, которые мы описывали выше. То есть соблюдать порядок привлечения к работе в выходной праздничный день и оплачивать в повышенном размере.

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