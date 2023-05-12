Можно ли фирме взять в аренду автомобиль у самозанятого

Виды деятельности, которыми может заниматься самозанятый определены законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ. Ограничения установлены в ч. 2 ст. 4 и ч. 2 ст. 6 этого закона.

Самозанятым нельзя продавать подакцизные товары, полезные ископаемые, заниматься перепродажей или оказывать посреднические услуги.

На деятельность по предоставлению в аренду транспортного средства без экипажа как физическим, так и юридическим лицам, закон запрета не устанавливает.

Этот вывод подтверждает письмо Минфина от 17.02.2020 № 03-11-11/10799. Самозанятый вправе сдавать, как свой собственный автомобиль, так и взятый им в аренду по договору субаренды.

Право на применение спецрежима «Налог на профессиональный доход» (НПД) при сдаче в аренду автомобиля или жилья не зависит от наличия права собственности на такое имущество (письмо УФНС по г. Москве от 02.09.2021 № 20-21/131926@).

В любом случае со сдачи автомобиля в аренду самозанятый платит налог на профессиональный доход.

Важные детали при сдаче самозанятым автомобиля в субаренду

Сдать автомобиль в субаренду можно только с согласия арендодателя. Согласие арендодателя должно быть письменным (ст. 615 ГК).

Во-первых, в договоре аренды должен быть отдельный пункт, разрешающий сдачу авто в субаренду.

Во-вторых, в договоре субаренды должна быть ссылка на согласие арендодателя, и копия этого согласия должны прилагаться к договору.

Если автомобиль сдан без согласия арендодателя (как правило владельца), он может потребовать расторгнуть не только договор субаренды, но и основной договор аренды и взыскать убытки.

Договор субаренды не может быть заключен на срок, больший, чем по договору аренды.

В договоре субаренды должно быть указано, что арендодатель сдает автомобиль на правах арендатора по договору аренды, и привести реквизиты этого договора.

Далее, стандартно, в договоре нужно прописать:

Данные автомобиля, марку, мощность, ВИН и т.п.

Размер арендной платы и сроки уплаты.

Ответственность сторон, где важно прописать не только санкции при нарушении сроков оплаты, но и погашение ущерба, если таковой будет (ДТП, штрафы и т.п.).

Срок действия договора.

Дата передачи и возврата автомобиля.

Подписантов.

Передача авто должны быть зафиксирована актом.