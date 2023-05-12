Можно ли фирме взять в аренду автомобиль у самозанятого

Виды деятельности, которыми может заниматься самозанятый определены законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ. Ограничения установлены в ч. 2 ст. 4 и ч. 2 ст. 6 этого закона.
Самозанятым нельзя продавать подакцизные товары, полезные ископаемые, заниматься перепродажей или оказывать посреднические услуги.
На деятельность по предоставлению в аренду транспортного средства без экипажа как физическим, так и юридическим лицам, закон запрета не устанавливает.
Этот вывод подтверждает письмо Минфина от 17.02.2020 № 03-11-11/10799. Самозанятый вправе сдавать, как свой собственный автомобиль, так и взятый им в аренду по договору субаренды.
Право на применение спецрежима «Налог на профессиональный доход» (НПД) при сдаче в аренду автомобиля или жилья не зависит от наличия права собственности на такое имущество (письмо УФНС по г. Москве от 02.09.2021 № 20-21/131926@).
В любом случае со сдачи автомобиля в аренду самозанятый платит налог на профессиональный доход.
Важные детали при сдаче самозанятым автомобиля в субаренду
Сдать автомобиль в субаренду можно только с согласия арендодателя. Согласие арендодателя должно быть письменным (ст. 615 ГК).
Во-первых, в договоре аренды должен быть отдельный пункт, разрешающий сдачу авто в субаренду.
Во-вторых, в договоре субаренды должна быть ссылка на согласие арендодателя, и копия этого согласия должны прилагаться к договору.
Если автомобиль сдан без согласия арендодателя (как правило владельца), он может потребовать расторгнуть не только договор субаренды, но и основной договор аренды и взыскать убытки.
Договор субаренды не может быть заключен на срок, больший, чем по договору аренды.
В договоре субаренды должно быть указано, что арендодатель сдает автомобиль на правах арендатора по договору аренды, и привести реквизиты этого договора.
Далее, стандартно, в договоре нужно прописать:
Данные автомобиля, марку, мощность, ВИН и т.п.
Размер арендной платы и сроки уплаты.
Ответственность сторон, где важно прописать не только санкции при нарушении сроков оплаты, но и погашение ущерба, если таковой будет (ДТП, штрафы и т.п.).
Срок действия договора.
Дата передачи и возврата автомобиля.
Подписантов.
Передача авто должны быть зафиксирована актом.