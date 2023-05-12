«Ночной бухгалтер». Деньги на ЕНС не доходят, но налоговикам все равно — они засыпают компанию требованиями

Что ответить на требование?
Если у вас, как и у героини новости, отрицательное сальдо на ЕНС, но вы законопослушно все оплачивали, шлите в налоговую копии платежек и письмо в духе «За все уплочено — вот подтверждение».
Наши подписчики говорят, что пробовали с подобными проблемами разбираться через звонки в ФНС, но результат нет — налоговики и сами похоже не понимают, что происходит:
О(б)суждалки
Депутаты Госдумы развили необыкновенную активность. Законопроекты так и сыплются. Правда их содержание вызывает активные дискуссии на «Клерке».
Вот обсуждают проект о «налоге на развлечения». Представитель КПРФ предлагает брать1% от счета в кафе, ресторане или ночном клубе и направлять эти деньги на помощь армии.
А вот тут уже 162 комментария по поводу еще одного законопроекта — об обязательной отработке в 3 года после окончания ВУЗа. Его представил Государственный совет Татарстана.
Перевозчики готовятся к обязательному ЭДО
В 2023 году электронные документы в логистике и грузоперевозках использовать можно, а вот с 2024 года ожидается, что оформление транспортных накладных уже станет обязательным. Это продолжение курса Правительства на цифровизацию.
Можно игнорировать изменения и ждать до последнего, а можно начать внедрять ЭДО прямо сейчас и опередить «тормозящих» конкурентов.
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За звонки с рекламой хотят давать штраф в 1 млн
Надоела назойливая реклама и боты-обзвонщики? Возможно, скоро вы сможете им отомстить — отозвать свое согласие на получение таких звонков (даже устно), а если вас не прекратят доставать — компания получит штраф от 200 тыс. до 1 млн рублей.
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Продление КЭП личным визитом в налоговую. Рассказ от первого лица — собственным опытом продления КЭП делится специалист «Клерка» Виктор Любезный. Причем он не только расскажет о самой процедуре получения ключа в налоговой, но и покажет, как сделать так, чтобы новый сертификат у вас на компьютере заработал.
Спасибо, что дочитали до конца!
Ваша прянично-пятничная редакция