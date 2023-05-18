Как получить алименты на ребенка старше 18 лет: основания, суммы и документы

Рассказываем, как добиться алиментов на ребенка после 18 лет, как пересмотреть размер выплат, что делать, если родитель уклоняется от своих обязательств и можно ли взыскать долги по алиментам на ребенка, если он достиг совершеннолетия.

До какого возраста платят алименты

Согласно п. 1 ст. 80 СК, родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей.

Это правило касается и обязанности по уплате алиментных платежей.

Предполагается, что совершеннолетний гражданин может обеспечить себя сам, поскольку является полностью дееспособным.

Закон о выплате алиментов после 18 лет

Семейное законодательство обязывает обеспечивать только несовершеннолетних детей. После достижения 18 лет выплаты от родителей детям больше не положены.

Кроме того, право на алименты утрачивают и несовершеннолетние граждане, которые обрели полную дееспособность. Это возможно, если:

гражданин вступил в официальный брак до 18 лет;

произошла эмансипация, то есть ребенок приобрел полную дееспособность после 16 лет, например, он работает по трудовому договору или ведет предпринимательскую деятельность.

Однако законодательство также предусматривает случаи, когда ребенок имеет право на алименты после 18 лет.

Кому положены алименты после 18 лет

Алименты на детей до 18 лет и после — два разных вида взыскания.

Родители обязаны содержать совершеннолетних детей, если они нетрудоспособны и остро нуждаются в финансовой помощи, что определяет суд. Ребенок может сохранить право на алименты, если одновременно выполняются оба этих условия.

Нетрудоспособными являются граждане с инвалидностью, которую определяет независимая медицинская экспертиза.

Выделяют 3 группы инвалидности:

1 группа инвалидности. Предусматривает длительный медицинский уход. Такие граждане полностью зависят от помощи посторонних.

2 группа. Граждане нуждаются в помощи посторонних и ресурсах для жизнеобеспечения, однако могут выполнять определенные действия самостоятельно.

3 группа. Предполагает умеренно тяжелое нарушение функциональности организма. Граждане с 3 группой инвалидности могут обслуживать себя сами, самостоятельно передвигаться, имеют только частичную утрату трудоспособности.

На практике алименты при необходимости чаще назначают гражданам с 1 или 2 группой инвалидности, поскольку граждане с 3 группой инвалидности являются трудоспособными.

Однако даже нетрудоспособность не является достаточным основанием для выплаты алиментов на ребенка старше 18 лет, поскольку такой ребенок почти наверняка получает пенсию по инвалидности, соцпособия и другие виды социальной помощи, то есть может обеспечить себя самостоятельно.

Оценку материального положения совершеннолетнего нетрудоспособного гражданина проводит суд. Он также решает, нуждается ребенок в дополнительной финансовой помощи в виде алиментов или нет.

Можно ли получать алименты после 18 лет, если ребенок учится

Законодательство ничего не говорит об обязанности родителей выплачивать алименты на совершеннолетнего ребенка-студента. Даже если он обучается очно и на платной основе.

Тем не менее есть несколько законных способов получать алименты на совершеннолетних детей, обучающихся в вузе или ссузе.

Добровольные алименты.

Родители могут по собственному желанию материально помогать взрослому ребенку в период обучения. Такая договоренность может быть устной, тогда родитель может перечислять деньги на счет ребенка лично или передавать через второго родителя.

Оформить договоренность можно и письменно — в виде соглашения. В нем можно указать размер алиментов — процент от дохода или фиксированная выплата, частоту и период выплат.

При этом сторонами соглашения уже могут быть не родители, а родитель — плательщик алиментов, и совершеннолетний ребенок — получатель выплат. Такое соглашение заверяется нотариально.

Алименты в связи с нетрудоспособностью и нуждаемостью.

Студент с инвалидностью может претендовать на алименты, если пособий и других доходов будет недостаточно для покрытия его основных потребностей.

Размер алиментов

Семейный кодекс устанавливает следующий размер алиментов на детей:

25% от дохода на 1 ребенка;

33% от дохода на 2 детей;

50% от дохода на 3 и более детей.

Суд также может назначить алименты не в долях, а в фиксированной сумме, если определить доход должника сложно.

Если родители или один из родителей и совершеннолетний ребенок подписали алиментное соглашение, то размер выплат они определяют самостоятельно.

Если алименты взыскивают через суд, то он учитывает все обстоятельства и устанавливает их размер, необходимый ребенку. Чаще всего это фиксированная сумма, а не процент от дохода.

Для совершеннолетнего ребенка с инвалидностью суд может определить размер алиментов, ориентируясь не на прожиточный минимум или доход родителей, а на размер минимальной пенсии.

Как получить алименты на совершеннолетнего ребенка

Обратите внимание, что даже если ребенок с инвалидностью получал алименты до 18 лет, после совершеннолетия необходимо подавать повторный иск на выплаты.

До 18-летия выплата алиментов является бесспорной обязанностью родителя, после — для алиментов нужны веские причины, к которым относятся нетрудоспособность ребенка и его острая необходимость в материальной поддержке.

Действуют 2 вида взыскания алиментов:

Добровольный, когда опекун или родитель заключают с другим родителем или ребенком соглашение об уплате алиментов, которое заверяет нотариус. Судебный, когда необходимость в алиментах доказывают в мировом суде.

При этом иск можно подать в любое время, независимо от того, как долго ребенок является нетрудоспособным.

Особенности взыскания алиментов на совершеннолетнего ребенка через суд

Истцом в данном случае могут выступать:

сам ребенок;

второй родитель;

опекун, если ребенок признан недееспособным;

органы опеки, если родители не принимают участие в жизни ребенка.

В исковое заявление обязательно включают:

сведения о суде;

данные о сторонах спора;

обоснование необходимости ребенка в алиментах из-за его нетрудоспособности и острой нуждаемости в финансовой помощи.

Исковое заявление важно подкрепить доказательствами:

медицинские справки и заключение медкомиссии;

чеки о расходах на лекарства и лечение;

справки о доходах обеих сторон;

если алименты оформляют на родителя, который ухаживает за ребенком, необходима справка об инвалидности 1 группы с детства;

данные о доходах и расходах на ребенка.

Суд рассматривает обстоятельства дела и принимает решение об удовлетворении или неудовлетворении иска.

Если по делу принято положительное решение, им займутся судебные приставы.

Как получить алименты по решению суда или соглашению

Если суд принял положительное решение по иску, необходимо получить на руки судебное постановление и обратиться к судебным приставам.

Сюда же стоит обращаться и в случае, если родитель подписал алиментное соглашение (заверенное нотариально), но не перечисляет по нему деньги.

После начала исполнительного производства родитель сможет перечислять необходимые суммы самостоятельно или их будут удерживать из его доходов.

Когда прекращаются выплаты алиментов на совершеннолетних детей

Выплаты могут прекратить в нескольких случаях:

смерть одной из сторон;

отмена нетрудоспособности ребенка;

отмена финансовой нуждаемости ребенка через суд.

Какие меры можно принять в случае, если родитель уклоняется от выплаты

Если родитель не уплачивает алименты, установленные соглашением или решением суда, нужно обратиться в ФССП с заявлением. К нему прилагают бумаги, ставшие основанием для назначения алиментов.

Приставы откроют исполнительное производство, проведут беседу с должником. Если должник отказывается от уплаты алиментов, специалисты направят исполнительный лист по месту его работы, наложат запрет на выезд за рубеж и имущество гражданина для его продажи на аукционе, а также ограничат движение средств на его банковских счетах.

В отношении злостного неплательщика, если он не перечисляет алименты дольше 4 месяцев или задолжал сумму более 10 тыс. рублей, могут возбудить уголовное дело. Однако это крайняя мера в отношении злостных неплательщиков.

Как изменить размер алиментов на совершеннолетнего ребенка в случае изменения обстоятельств

Если алиментные обязательства закреплены в соглашении, то изменить их размер в большую или меньшую сторону также возможно у нотариуса.

Обратите внимание, что размер выплат не может быть меньше той суммы, которую бы назначил суд.

Если одна из сторон соглашения против пересмотра размера выплат, придется обращаться в суд.

Если выплаты назначал суд, изменить их размер также можно только там.

Основанием для снижения размера алиментов может быть:

ухудшение состояния здоровья плательщика алиментов;

появление новых иждивенцев у родителя, например, рождение детей, утрата трудоспособности супруга;

новый источник дохода у ребенка, например, ведение бизнеса;

снижение совокупного дохода родителя.

Если ребенок находится на полном гособеспечении, то это не может быть основанием для снижения размера алиментов.

Любое из оснований должно иметь документальное подтверждение.

Если родитель планирует снизить размер алиментов, он должен обратиться в мировой суд с соответствующим заявлением и доказательствами. Если суд примет положительное решение, через 30 дней экземпляр документа с печатью суда можно передать судебным приставам или в бухгалтерию по месту работы родителя.

В этом случае придется также заплатить госпошлину.

Ее размер составит:

4% от стоимости исковых требований, но не менее 400 рублей для суммы до 20 тыс. рублей;

3%, но не менее 800 рублей для сумм от 20 до 100 тыс. рублей;

2%, но не менее 3 200 рублей для сумм от 100 до 200 тысяч рублей;

1%, но не менее 5 200 рублей для сумм от 200 тысяч до 1 млн рублей;

0,5%, но не менее 13 200 рублей от суммы более 1 млн рублей.

Увеличить размер алиментов также можно в добровольном порядке с помощью соглашения или в суде.

Во втором случае потребуются доказательства того, что ребенку требуются большие суммы, например, ухудшилось его состояние здоровья и требуется дополнительное лечение, необходимость в новых лекарствах и другое.

Можно ли взыскать долги по алиментам, если ребенку исполнилось 18 лет

Подать повторный иск по взысканию алиментов нельзя, поскольку суд уже принял первичное судебное решение.

Подать исковое заявление можно только в том случае, если приставы закрыли исполнительное производство по причине совершеннолетия ребенка.

Требованием по нему будет продолжение взыскания задолженности по алиментам. Истцом в таких делах выступает родитель 18-летнего ребенка, поскольку алименты являются компенсацией его расходов по содержанию ребенка.

Если родитель не может участвовать в судебном процессе, подать иск может его доверенное лицо, в том числе совершеннолетний ребенок.

Подать первичный иск по взысканию алиментов после достижения 18 лет можно, если второй родитель уклонялся от материальной помощи ребенку и истец может это доказать, например, записью телефонных разговоров, перепиской и так далее.

Такое исковое заявление можно подать в мировой суд по месту проживания одной из сторон в течение 3 лет после достижения ребенком совершеннолетия.

Как оформить алименты на ребенка после 18 лет: главное