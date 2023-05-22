Присоединенные территории: как оплачивать командировки

Присоединенные территории
С 30 сентября 2022 года состав регионов пополнился за счет территорий, присоединенных к России:
Донецкой народной республики (ДНР);
Луганской народной республики (ЛНР);
Херсонской области;
Запорожской области.
Со дня вхождения новых территорий в состав России и до 1 января 2026 года действует переходный период. Он предоставлен для интеграции присоединенных регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а также в систему органов госвласти.
В течение этого времени российское законодательство начнет применяться в присоединенных регионах с учетом ряда особенностей, в том числе, в отношении командированных сотрудников.
Эти особенности установлены:
С момента присоединения территорий командировки в новые регионы стали считаться не загранкомандировками, а поездками в пределах страны.
Расчет среднего заработка
На время служебной поездки за командированным лицом сохраняется средний заработок.
Средний заработок, сохраняемый командированным сотрудником на время служебной поездки на присоединенные территории, исчисляют, как и в общем случае, в соответствии с постановлением Кабмина от 24.12.2007 № 922.
Но, несмотря на то, что эти территории входят в состав РФ, выплачивать средний заработок нужно в повышенном — двойном размере. Это определено и указом № 752, и постановлением № 1915.
Работодатель должен установить удвоенный средний заработок на основании своего письменного решения одновременно с решением о направлении сотрудника в командировку. К примеру, можно указать размер среднего заработка в приказе о командировке.
Средний заработок, сохраняемый при направлении лица в служебную командировку, относится к оплате труда и должен выплачиваться, как и зарплата, 2 раза в течение месяца (письмо Минфина от 09.04.2018 № 03-04-07/23964).
По ТК конкретных сроков выплаты зарплаты нет. Закон не предусматривает для ее выдачи конкретные даты в течение календарного месяца, но при этом устанавливает требование о максимально допустимом промежутке времени после окончания отработанного периода, в который должна быть выплачена часть заработка за этот период.
Поэтому, Минтруд полагает, что в целях предупреждения возникновения трудовых споров работодателю следует выплачивать средний заработок за время служебной поездки в те же сроки, что установлены в компании для выплаты зарплаты (письмо Минтруда от 27.06.2019 № 14-1/ООГ-4422).
Оплата сверхурочных
Никаких особых требований к оплате сверхурочных сотрудникам, привлеченным к работам на территориях присоединенных областей, не установлено. Поэтому, в этом случае применяются общие правила, действующие по ТК.
Сверхурочный труд сотрудников оплачивается в повышенном размере. При этом:
первые 2 часа работы оплачиваются не менее, чем в 1,5 размера;
остальное время оплачивается не менее, чем в 2 размере.
Повышенные размеры оплаты сверхурочной работы могут определяться коллективным договором, локальным актом или трудовым договором.
Работник вправе требовать вместо повышенной платы предоставления дополнительного времени отдыха, продолжительность которого не может быть меньше времени, отработанного сверхурочно.
Максимальная продолжительность сверхурочной работы должна составлять не более 4 часов в течение 2 дней подряд. Максимальная продолжительность сверхурочной работы в год — 120 часов.
В командировке сотрудник также может быть привлечен к сверхурочным работам. Сверхурочный труд в командировке оплачивается исходя из среднего заработка, который сохраняется за сотрудником в период служебной поездки.
Нормы оплаты такие же – за первые 2 часа не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере.
Выплата суточных
Командированным работникам возмещают суточные — дополнительные расходы, связанные с проживанием сотрудника вне места жительства.
Выплата суточных при командировках положена за каждый день пребывания лица в служебной поездке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки.
Исключение — направление лица в поездку, откуда он в силу территориальной удаленности пункта назначения, а также характера выполняемой в командировке работы, имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного проживания.
Размер суточных компания устанавливает в своем ЛНА. По закону она вправе указать любую сумму по своему усмотрению, поскольку ограничений для ее размера не установлено.
В отличие от обычных выплат для компенсации допзатрат лица на проживание вне места жительства, по указу № 752 размер суточных должен составлять 8 480 рублей для некоторых категорий госслужащих, направляемых в служебные поездки на территорию присоединенных регионов.
Аналогичный порядок предусмотрен для работников коммерческих фирм в постановлении Правительства № 1915.
Компенсация расходов
При направлении лица в служебную поездку компенсация расходов работника включает в себя:
затраты по проезду;
затраты по найму жилого помещения;
суточные;
иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.
Работодатель должен выплатить командированному лицу компенсацию расходов на оплату проезда. К ним относятся затраты на проезд:
к месту командировки и обратно;
из одного населенного пункта в другой, если работник командирован в несколько компаний, расположенных в разных населенных пунктах.
Указанные расходы включают оплату:
проезда транспортом общего пользования к станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти затраты;
услуг по оформлению проездных документов;
услуг по предоставлению постельных принадлежностей в поездах.
Помимо перечисленных расходов, для лиц, командированных на присоединенные территории, предусмотрена выплата безотчетных сумм. Такие суммы предназначены для компенсации дополнительных расходов, связанных с поездками.
Порядок возмещения расходов, связанных с командировкой, определяется коллективным договором или ЛНА компании.
Отдельного порядка по выплате командировочных сотруднику, направляемому в служебную поездку в новые регионы, не установлено. Поэтому, работодателю нужно руководствоваться общими правилами.
По ним выплатить аванс на командировку нужно до ее начала.
Работодатель обязан выдать командированному аванс на оплату расходов на проезд, наем жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные).
Сумма, которую необходимо выдать сотруднику, определяется исходя из продолжительности командировки, указанной в приказе о направлении работника в командировку, стоимости проезда, приблизительных расходов на оплату жилья, величины суточных, установленных в компании.
НДФЛ и страховые взносы
В общем случае абз. 12 п. 1 ст. 217 и п. 2 ст. 422 НК нормируют пределы суточных, которые освобождены от НДФЛ и страховых взносов. Эти предельные размеры составляют:
не более 700 рублей за каждый день нахождения в командировке по территории РФ;
не более 2 500 рублей за каждый день нахождения в загранпоездке.
Если размер суточных превышает установленный норматив, с сумм превышения уплачивается НДФЛ и начисляются страховые взносы.
Однако, правила по НДФЛ и страховым взносам в 2023 году для суточных, выплачиваемых при командировках в новые регионы, установлены иные.
Суточные, которые выплачиваются в соответствии с актами Президента и Кабмина лицам при направлении их в служебные командировки на территории, нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры, не облагаются НДФЛ и взносами полностью.
А вот с безотчетными суммами дело обстоит иначе. Так, от НДФЛ и взносов освобождены средства в пределах 700 рублей за каждый день нахождения в такой командировке. При условии, что они выплачены сотруднику в целях компенсации допзатрат, связанных с командированием лица на территории, нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры, и в размерах, определенных ЛНА работодателя.