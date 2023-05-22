Присоединенные территории: как оплачивать командировки

На время служебной поездки за командированным лицом сохраняется средний заработок.

Средний заработок, сохраняемый командированным сотрудником на время служебной поездки на присоединенные территории, исчисляют, как и в общем случае, в соответствии с постановлением Кабмина от 24.12.2007 № 922 .

Но, несмотря на то, что эти территории входят в состав РФ, выплачивать средний заработок нужно в повышенном — двойном размере. Это определено и указом № 752, и постановлением № 1915.

Работодатель должен установить удвоенный средний заработок на основании своего письменного решения одновременно с решением о направлении сотрудника в командировку. К примеру, можно указать размер среднего заработка в приказе о командировке.

Средний заработок, сохраняемый при направлении лица в служебную командировку, относится к оплате труда и должен выплачиваться, как и зарплата, 2 раза в течение месяца (письмо Минфина от 09.04.2018 № 03-04-07/23964).

По ТК конкретных сроков выплаты зарплаты нет. Закон не предусматривает для ее выдачи конкретные даты в течение календарного месяца, но при этом устанавливает требование о максимально допустимом промежутке времени после окончания отработанного периода, в который должна быть выплачена часть заработка за этот период.

Поэтому, Минтруд полагает, что в целях предупреждения возникновения трудовых споров работодателю следует выплачивать средний заработок за время служебной поездки в те же сроки, что установлены в компании для выплаты зарплаты (письмо Минтруда от 27.06.2019 № 14-1/ООГ-4422).