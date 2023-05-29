Как рассчитать размер будущей пенсии

Пенсия по старости состоит:

из суммы пенсионных коэффициентов (ПК) . Их накопление происходит за время официальной работы, то есть когда работодатель платит за работника страховые взносы,

стоимости одного коэффициента . Этот показатель ежегодно меняется. Сейчас его величина равна 123,77 рубля,

фиксированной части страховой пенсии. Она выплачивается тем, кто заработал достаточный стаж. В 2023 году эта величина составляет 7567,33 рубля.

Сумму пенсии можно рассчитать по формуле: сумма ПК × стоимость ПК + фиксированная часть страховой пенсии.

К примеру, пенсионеру со 120 накопленными баллами, начислят пенсию в размере: 120 х 123,77 руб. + 7 567,33 = 22 419,73 рубля.

Для получения информации о сумме своих ПК нужно запросить в СФР:

выписку,

справку о размере пенсии.

За выход на пенсию позже положенного возраста начисляют повышенные коэффициенты. Для оформления страховой пенсии в 2023 году достаточно иметь:

минимум 25,8 коэффициента,

официальный стаж не менее 14 лет.

В противном случае выплатят только социальную пенсию по старости. Ее оформление производится на 5 лет позже страховой.

Для расчета будущей пенсии можно воспользоваться также калькулятором на сайте госуслуг.