Расчет пенсии

Как рассчитать размер будущей пенсии

Телеграм-канал «Объясняем.рф» публикует разъяснения правил расчета пенсий.

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Как рассчитать размер будущей пенсии
Иллюстрация: Sh-Andrei/pexels

Пенсия по старости состоит:

  • из суммы пенсионных коэффициентов (ПК). Их накопление происходит за время официальной работы, то есть когда работодатель платит за работника страховые взносы,

  • стоимости одного коэффициента. Этот показатель ежегодно меняется. Сейчас его величина равна 123,77 рубля,

  • фиксированной части страховой пенсии. Она выплачивается тем, кто заработал достаточный стаж. В 2023 году эта величина составляет 7567,33 рубля.

Сумму пенсии можно рассчитать по формуле: сумма ПК × стоимость ПК + фиксированная часть страховой пенсии.

К примеру, пенсионеру со 120 накопленными баллами, начислят пенсию в размере: 120 х 123,77 руб. + 7 567,33 = 22 419,73 рубля.

Для получения информации о сумме своих ПК нужно запросить в СФР:

  • выписку,

  • справку о размере пенсии.

За выход на пенсию позже положенного возраста начисляют повышенные коэффициенты. Для оформления страховой пенсии в 2023 году достаточно иметь:

  • минимум 25,8 коэффициента,

  • официальный стаж не менее 14 лет.

В противном случае выплатят только социальную пенсию по старости. Ее оформление производится на 5 лет позже страховой.

Для расчета будущей пенсии можно воспользоваться также калькулятором на сайте госуслуг.

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