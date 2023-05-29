Как рассчитать размер будущей пенсии

Пенсия по старости состоит:
из суммы пенсионных коэффициентов (ПК). Их накопление происходит за время официальной работы, то есть когда работодатель платит за работника страховые взносы,
стоимости одного коэффициента. Этот показатель ежегодно меняется. Сейчас его величина равна 123,77 рубля,
фиксированной части страховой пенсии. Она выплачивается тем, кто заработал достаточный стаж. В 2023 году эта величина составляет 7567,33 рубля.
Сумму пенсии можно рассчитать по формуле: сумма ПК × стоимость ПК + фиксированная часть страховой пенсии.
К примеру, пенсионеру со 120 накопленными баллами, начислят пенсию в размере: 120 х 123,77 руб. + 7 567,33 = 22 419,73 рубля.
Для получения информации о сумме своих ПК нужно запросить в СФР:
выписку,
справку о размере пенсии.
За выход на пенсию позже положенного возраста начисляют повышенные коэффициенты. Для оформления страховой пенсии в 2023 году достаточно иметь:
минимум 25,8 коэффициента,
официальный стаж не менее 14 лет.
В противном случае выплатят только социальную пенсию по старости. Ее оформление производится на 5 лет позже страховой.
Для расчета будущей пенсии можно воспользоваться также калькулятором на сайте госуслуг.