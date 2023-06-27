Опасность переводов физлицам по 115-ФЗ для ИП и ООО

Многие предприниматели нанимают работников. Для выплаты зарплаты лучше использовать безналичные переводы. Они прозрачнее наличных.

Однако при перечислении денег персоналу нужно учитывать нюансы:

Выплата зарплаты — регулярно, не реже двух раз в месяц через зарплатный проект. Банк увидит бизнес как ответственного и честного работодателя.

Использование зарплатного проекта упростит работу по выплате зарплаты персоналу и снимет некоторые вопросы со стороны банка.

Помимо выплаты зарплаты, необходимо платить налоги . Банк без труда соотнесет объем выплаченного вознаграждения по трудовым договорам с суммой перечисленных НДФЛ и страховых взносов.

Частые зарплатные переводы физлицам без уплаты налогов и взносов — повод для подозрений в уходе от налогов и неисполнении обязанностей налогового агента и страхователя.

Важно правильно оформлять платежные поручения . Нужно указывать в назначении платежа максимум информации и корректно заполнять код операции. Эти сведения помогут банку правильно понять суть операции.

Итог : регулярно выплачивайте зарплату сотрудникам — через зарплатный проект, после уплаты всех необходимых налогов и взносов. Заполняйте платежки максимально полно и корректно.

Прочие переводы физлицам

Некорректное или неполное заполнение платежного поручения, может вызвать вопросы у банка в части характера операции.

Переводы подотчетным сотрудникам

Соотносите выдаваемую подотчетнику сумму с целью: несколько сотен тысяч рублей на бытовую химию или канцтовары — перебор. Банк, скорее всего, не оставит без вопросов такой платеж.

Помните, что перевод под отчет можно совершить только в адрес штатного работника или исполнителя по гражданско-правовому договору.

Платеж на карту физлица, не имеющего никаких договорных отношений с компанией, — вызовет вопросы. И если банк усомнится в причастности получателя денег к компании, он запросит документы, подтверждающие экономический смысл операции.

Платежи исполнителям на НПД и по договорам ГПХ за товары и услуги

Самозанятые, ИП и физлица, не имеющие особого налогового статуса, могут быть полноценными партнерами бизнеса, оказывать услуги и продавать товары.

С частными исполнителями часто проще договориться и решить какие-либо вопросы нежели с крупными компаниями. Однако не стоит упрощать расчеты.

Правила одинаковы для всех переводов вне зависимости от получателя денег:

В платежку нужно вместить максимум информации , которая поможет банку правильно идентифицировать операцию (предмет, реквизиты договора и акта, накладной или УПД).

Не пренебрегайте заключением договора и подписанием акта об оказании услуг, выполнении работ или накладной на передачу товара.

Платите налоги и взносы с гонораров граждан, не имеющих статуса ИП или самозанятого.

Собирайте чеки от самозанятых.

Заказывая товары, работы или услуги у фрилансеров, выбирайте проверенных специалистов по рекомендациям партнеров и знакомых.

Если ИП, самозанятый или физлицо имеют сомнительную репутацию, лучше с ними не связываться, так как тень падет и на ваш бизнес. Должную осмотрительность никто не отменял