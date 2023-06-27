Опасность переводов физлицам по 115-ФЗ для ИП и ООО

Почему банки наблюдают за выплатами физлицам
115-ФЗ требует от банков выявления операций, имеющих признаки сомнительных. Именно поэтому банки обращают внимание на переводы не только в адрес компаний, но и физлиц и проверяют их при выявлении подозрений.
Помните, что частые переводы физлицам без уплаты налогов и взносов могут стать поводом для проверки банка.
Ниже основные ошибки при осуществлении переводов и рекомендации как их избежать.
Трудовые отношения
Одна из ошибок предпринимателей с точки зрения 115-ФЗ — некорректное оформление перевода доходов от предпринимательской деятельности.
Бизнесмены часто перебрасывают деньги со счета ИП на личный, характеризуя их как оплату труда. Это неправильно.
Оплата труда уместна только там, где есть трудовые отношения, то есть между работодателем и сотрудником заключен трудовой договор.
У ИП в отношении самого себя трудового договора быть не может, а значит и выплачивать себе зарплату предприниматель не вправе.
Поэтому при перечислении денег со счета для бизнеса на личный используйте формулировки указывающие на характер операции, к примеру: «Доход от предпринимательской деятельности».
Помимо некорректных формулировок внимание банка будет привлекать вывод средств сразу после зачислений.
Реально работающему бизнесу деньги нужны на оплату товаров, работ или услуг, связанных с деятельностью. А нулевой остаток на счете для бизнеса укажет на отсутствие намерений предпринимателя оплачивать коммунальные услуги, налоги и прочие обязательные платежи, то есть компания может оказаться однодневкой, участвующей в отмывании доходов.
Всегда держите на счету сумму, достаточную для оплаты текущих обязательств и возникновения непредвиденных расходов бизнеса.
Многие предприниматели нанимают работников. Для выплаты зарплаты лучше использовать безналичные переводы. Они прозрачнее наличных.
Однако при перечислении денег персоналу нужно учитывать нюансы:
Выплата зарплаты — регулярно, не реже двух раз в месяц через зарплатный проект. Банк увидит бизнес как ответственного и честного работодателя.
Использование зарплатного проекта упростит работу по выплате зарплаты персоналу и снимет некоторые вопросы со стороны банка.
Помимо выплаты зарплаты, необходимо платить налоги. Банк без труда соотнесет объем выплаченного вознаграждения по трудовым договорам с суммой перечисленных НДФЛ и страховых взносов.
Частые зарплатные переводы физлицам без уплаты налогов и взносов — повод для подозрений в уходе от налогов и неисполнении обязанностей налогового агента и страхователя.
Важно правильно оформлять платежные поручения. Нужно указывать в назначении платежа максимум информации и корректно заполнять код операции. Эти сведения помогут банку правильно понять суть операции.
Итог: регулярно выплачивайте зарплату сотрудникам — через зарплатный проект, после уплаты всех необходимых налогов и взносов. Заполняйте платежки максимально полно и корректно.
Прочие переводы физлицам
Некорректное или неполное заполнение платежного поручения, может вызвать вопросы у банка в части характера операции.
Переводы подотчетным сотрудникам
Соотносите выдаваемую подотчетнику сумму с целью: несколько сотен тысяч рублей на бытовую химию или канцтовары — перебор. Банк, скорее всего, не оставит без вопросов такой платеж.
Помните, что перевод под отчет можно совершить только в адрес штатного работника или исполнителя по гражданско-правовому договору.
Платеж на карту физлица, не имеющего никаких договорных отношений с компанией, — вызовет вопросы. И если банк усомнится в причастности получателя денег к компании, он запросит документы, подтверждающие экономический смысл операции.
Платежи исполнителям на НПД и по договорам ГПХ за товары и услуги
Самозанятые, ИП и физлица, не имеющие особого налогового статуса, могут быть полноценными партнерами бизнеса, оказывать услуги и продавать товары.
С частными исполнителями часто проще договориться и решить какие-либо вопросы нежели с крупными компаниями. Однако не стоит упрощать расчеты.
Правила одинаковы для всех переводов вне зависимости от получателя денег:
В платежку нужно вместить максимум информации, которая поможет банку правильно идентифицировать операцию (предмет, реквизиты договора и акта, накладной или УПД).
Не пренебрегайте заключением договора и подписанием акта об оказании услуг, выполнении работ или накладной на передачу товара.
Платите налоги и взносы с гонораров граждан, не имеющих статуса ИП или самозанятого.
Собирайте чеки от самозанятых.
Заказывая товары, работы или услуги у фрилансеров, выбирайте проверенных специалистов по рекомендациям партнеров и знакомых.
Если ИП, самозанятый или физлицо имеют сомнительную репутацию, лучше с ними не связываться, так как тень падет и на ваш бизнес. Должную осмотрительность никто не отменял
Личные переводы
Используйте бизнес-счет только для целей бизнеса. Любые переводы близким людям, не связанные с бизнесом и трудовыми отношениями, делайте с личной карты, предварительно правильно оформив вывод средств с бизнес-счета.
Наличные расчеты с физлицами
При работе с физлицами придерживайтесь следующих рекомендаций: максимальное документальное оформление сделки, налоги и взносы и хранение документов не менее 5 лет.
Как предупредить риски по 115-ФЗ
СберБизнес предлагает предупреждать риски по 115-ФЗ с помощью Комплаенс-помощника. Это сервис, который анализирует бизнес и его операции по 20 параметрам. Клиент будет ежемесячно получать отчет и рекомендации по платежам в СберБизнесе.
Кроме того, предприниматель будет видеть:
риски работы с тем или иным контрагентом, в том числе физлицом;
цветовую разметку, сигнализирующую о наличии негативных факторов и операций, требующих внимания.
Обладая такой информацией, бизнес будет понимать свое положение относительно 115-ФЗ и рисков попасть под блокировку.
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