Как быть, если сотруднику по ошибке переплатили зарплату

Неправильно рассчитали отпускные, больничный, неверно внесли данные в базу по расчетам — и сотрудник может получить больше положенного.

Но если опечатки в документах можно исправить, то вернуть деньги не так просто, хотя в ТК есть возможность удержать зарплату.

Пример из практики. Сотрудник на удаленке, компания исправно платила ему зарплату несколько месяцев, но затем он прислал больничные листы за этот период, причем о болезни он не предупреждал. В итоге появилась большая переплата.

Компания сделала перерасчет и предложил сотруднику написать заявление о погашении переплат, но он не готов это сделать.

Ст. 137 ТК гласит, что переплату можно удержать или взыскать с сотрудника в суде только в случаях, предусмотренным законодательством. Таких оснований немного:

возмещение выданного, но неотработанного аванса,

погашение неизрасходованного аванса, который выдан на командировку или перевод,

возврат излишних сумм из-за счетных ошибок,

возврат неотработанных, но уже начисленных отпускных при увольнении.

Таким образом, по общему правилу переплату по зарплате (в т.ч. при неправильном применении норм закона) взыскать не получится.

С учетом указанных выше правил — исключений всего 3: счетная ошибка, невыполнение норм труда, если это подтвердит суд или орган по рассмотрению трудовых споров, и неправомерные действия работника, которые также установит суд.

Кроме того, согласно ст. 233 и 238 ТК взыскать с работника средства можно для возмещения работодателю причиненного материального ущерба. При этом удерживать можно не более 20% зарплаты, а в случаях, установленных законом, — 50%. Такие правила указаны в ст. 138 ТК.

Ошибочного начисления зарплаты в списке нет, поэтому в одностороннем порядке вернуть средства вряд ли получится. Конечно, по своей инициативе работник может написать поручение об удержании из зарплаты, но часто (и в данном примере тоже) сотрудники на это не идут.

Да, сотрудник получил деньги без оснований, поэтому по закону компания может обратиться в суд с заявлением о взыскании неосновательного обогащения. Но для этого нужно подтвердить недобросовестность работника или счетную ошибку, как говорит об этом ст. 1109 ГК.

Поэтому напомним, что счетная ошибка — ошибка в арифметических действиях (математический подсчет), а не сам факт неправильного начисления.

Кроме того, добросовестность работника презюмируется (утверждается по умолчанию), и именно работодатель должен доказать обратное. Однако критерии добросовестности в законе не указаны.

Судебная практика показывает, что осведомленность о размерах зарплаты и больничного пособия, а также несообщение об излишних выплатах — сами по себе не говорят о том, что работник злоупотребил положением и действовал недобросовестно.

Такой вывод сделал КС в постановлении от 11.01.2022 № 1-П. Компания должна доказать злой умысел сотрудника (по определению ВС от 27.05.2021 № 225-КГ21-2-К10).

Например, если работник намеренно ввел в заблуждение о том, что работал, когда он фактически и юридически был на больничном — для необоснованного обогащения. Но так или иначе, это определяется индивидуально и с учетом имеющихся обстоятельств и документов.

Поэтому, по сути, вариантов два: доказывать недобросовестность и обращаться в суд или договариваться о добровольном возврате.

Но прямое удержание, как говорит об этом ТК, будет рискованным — т.к. в ст. 137 нет такого основания как переплата. Даже если работник готов написать заявление.

Поэтому безопаснее заключить отдельное соглашение — добровольное поручение на перечисление средств его зарплаты.

Увы, он может и отказаться и у работодателя почти нет механизмов воздействия, например, какие-то стимулы к возврату долга. Других вариантов закон и судебная практика не дают.

Поэтому в вопросе выплат надо быть особенно внимательным.