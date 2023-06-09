Могут ли уволить беременную на испытательном сроке

Работодатель, в свою очередь, вынужден решать возникшие в связи с этим проблемы. Например, придется терпеть и оплачивать больничные, если беременность будет проблемной, закрывать глаза на возможные пропуски и опоздания, не имея возможности применить за них серьезные санкции, и, наконец, подыскивать сотрудника на замену ушедшей в декрет женщины, при этом сохраняя за ней ее рабочее место.

Государство старается проявить заботу о более уязвимой категории работников. Будущие матери составляют отдельный предмет внимания трудового права.

В этой статье содержатся все нюансы относительно допустимости увольнения беременной женщины, если она находится на испытательном сроке.

Нормативно-правовая база

В законодательных документах, посвященных трудовым отношениям, правам женщин, особенно готовящихся стать матерями, уделено особое внимание. В различных статьях ТК содержатся специальные нормы, касающиеся беременных:

гл. 41 ТК говорит об особом положении беременных сотрудниц;

ст. 253 содержит перечисление видов деятельности, к которым не может быть привлечена работница, ожидающая ребенка;

ст. 254 говорит о необходимости перевода беременных на более легкую работу, если это обосновано медицинским заключением, а также запрет для них на командировки, ночные дежурства и сверхурочный труд;

ч. 1 ст. 261 прямо запрещает увольнение беременной, за исключением особо оговоренных в законе случаев.

Испытательный срок закон разрешает устанавливать для соответствия работника профессиональным требованиям работодателя.

Закон не апеллирует именно таким термином, в нем говорится об «испытании при приеме на работу», просто чаще всего условием этого экзамена является как раз определенный срок.

В ТК обозначены принципы его назначения и специфика обеих сторон:

ч.1 ст. 70 ТК говорит о том, что работодатель может назначить этот срок только в процессе трудоустройства , и его возможность отражена в трудовом договоре;

минимальный срок испытания не устанавливается, максимальный варьируется от 2 недель до 3 месяцев , в отдельных случаях — до полугода;

ч. 1 и 4 данной статьи свидетельствует о легкой процедуре увольнения сотрудника во время прохождения испытания: не прошедший его сотрудник освобождается в течение 3 дней либо по своему желанию;

ст. 71 ТК разъясняет, что если увольнения в течение испытательного срока не последовало, считается, что оно пройдено успешно, и работник принят в штат на общих основаниях.

Беременность на разных этапах испытательного срока

Беременность может наступить у женщины в любой момент, и работодатель не всегда может быть о ней осведомлен.

Закон запрещает увольнять беременную женщину в любой ситуации, кроме полной ликвидации предприятия либо прекращения деятельности ИП.

Поэтому для защиты своих прав беременная женщина должна:

знать о наступившей беременности;

своевременно известить об этом работодателя;

документально подтвердить факт своего состояния, предоставив справку из женской консультации.

Рассмотрим различные условия, которые могут возникнуть, если женщина, устраивающаяся на работу с испытательным сроком, забеременела.

На момент трудоустройства

Разумеется, большинство работодателей не стремятся принять в штат женщину, которая скоро уйдет в декрет. Но закон запрещает отказывать в трудоустройстве из-за беременности (ст. 145 УК).

Однако согласно п. 4 ст. 70 ТК, потенциальный начальник не вправе устанавливать для таких гражданок испытательный срок.

Причем даже при письменном согласии женщины руководству запрещено назначать мероприятие подобного плана. Хотя есть ряд профессий, для которых испытание необходимо.

Итог: устраиваясь на работу, беременная работница не должна проходить никаких испытаний, а значит, ее невозможно уволить по неудовлетворительным результатам прохождения испытательного периода.

Беременность наступила во время испытательного срока

Законное время установления профессионального соответствия не всегда бывает коротким, и для сотрудницы, поступившей работать с испытательным сроком, вполне вероятна возможность забеременеть. Кроме того, к моменту трудоустройства женщина может еще сама не подозревать о своем состоянии, которое подтвердится только во время самого испытания.

В тот момент, как только работодатель узнает о таком положении сотрудницы, всякий испытательный срок для нее прекращается независимо от времени его прохождения и фактических результатов.

С этой минуты она считается принятой в штат и не может быть освобождена от должности по инициативе начальства вплоть до выхода из декретного отпуска.

Случается, что по состоянию здоровья беременная сотрудница вынуждена взять больничный, при этом она еще не сообщала работодателю о своем изменившемся статусе. В этом случае весьпериод больничного все равно исключат из испытательного срока, как и в том случае, если бы работница не было в положении.

После выхода на работу она предъявит медицинское заключение, которое ясно подтвердит ее состояние, и автоматически получит все льготы и привилегии, полагающееся работающей беременной, включая отсутствие испытательного срока.

Итог: если беременность наступила во время прохождения испытательного срока, он прекращается, как только женщина сообщила об этом работодателю и документально подтвердила этот факт.

Трудовая дисциплина беременной

Нарушение трудовой дисциплин — веский повод для увольнения любого сотрудника, кроме женщины, ожидающей ребенка.

Закон не считает отсутствия на рабочем месте, связанные с беременностью, прогулами.

Любые нарушения, которые могли бы повлечь увольнение, для беременной сотрудницы могут быть чреваты мягкими административными мерами, например, замечанием или выговором.

К сведению! Несмотря на защиту со стороны закона сотрудниц в положении от увольнения, следует помнить, что из декретного отпуска когда-то придется выходить, поэтому отношения с начальством лучше не портить.

А если все-таки уволили

Если ожидающую ребенка женщину в обход закона заставили проходить испытательный срок и уволили по его результатам, такое нарушение закона не стоит оставлять безнаказанным: работодатель получит серьезный штраф, а беременную сотрудницу восстановят в должности.

В такой ситуации женщине достаточно обратиться в инспекцию по труду, в районную прокуратуру или в суд не позже месяца со дня получения трудовой с увольнительной записью.

При этом ей не придется доказывать свою профессиональную состоятельность. Дело в том, что доказывать несоответствие уволенного предъявленным требованиям — это обязательство работодателя. В случае беременности уволенной сотрудницы такие доказательства ему не помогут, ведь проводить испытания для женщин в положении работодатель не имеет права.

Важно! Несмотря на сложное эмоциональное состояние, беременной подчиненной нельзя поддаваться на возможные провокации работодателя и писать заявление об уходе «по собственному желанию». В таком случае оспорить несправедливое увольнение уже не получится.

Если работницу оказывают давление, то она вправе обратиться в трудовую инспекцию или хотя бы предупредить о таком намерении работодателя.

Не успели оформить договор

Работодатель не спешит оформить ваши трудовые отношения, пообещав сделать это после прохождения испытательного срока? Известие о беременности вероятной сотрудницы не добавит ему энтузиазма.

Многие женщины полагают, что раз трудовой договор не подписан, то и работодатель вправе указать им на дверь в любой момент.

Это не так: фактическое выполнение работы означает устное заключение трудового договора.

Работодатель обязан оформить все официально, а если он не согласен, нужно обратиться в инспекцию по труду. Конечно, нужно будет доказать факт того, что вы приступили к работе: для этого можно пригласить свидетелей или привести какие-либо документальные доказательства.