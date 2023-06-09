Налоговый вычет за квартиру в 2023 году: условия, сумма, как оформить

О том, сколько составляет имущественный вычет в 2023 году, можно ли его оформить при ипотеке, какие нужны документы, как подать заявление через «Госуслуги», а также на каких условиях вычет предоставляется супругам и пенсионерам — в материале агентства «Прайм».

Вычет за квартиру

Согласно статье 220 НК после покупки жилья россияне могут вернуть часть средств, уплаченных в бюджет в качестве налога на доход физических лиц (НДФЛ).

Вычет можно оформить после приобретения жилой недвижимости (новостройка и вторичное жилье), доли в жилой недвижимости, а также земельного участка для строительства дома.

По словам Татьяны Бунегиной, эксперта рынка ценных бумаг и недвижимости, владельца инвестиционного агентства недвижимости Bestate, имущественный вычет можно получить с доходов от официальной зарплаты, поступлений за оказание услуг по договору ГПХ и продажи или сдачи в аренду жилья, при условии, что оно сдается по договору.

Как получить вычет

Подать заявление можно через работодателя, при личном посещении отделения налоговой службы и через личный кабинет на портале «Госуслуги» или сайте ФНС.

Как отметила юрист ООО «Юридическая группа «Совет» Мария Царева, получить налоговый вычет может только налоговый резидент России, то есть человек, который платит в казну налоги и находится на территории РФ не менее 183 дней. Также заявитель должен официально работать и платить НДФЛ.

При этом жилье должно быть приобретено за счет собственных средств или кредита, взятого в российском банке.

Налоговая служба

Чтобы получить имущественный вычет через налоговую службу, подавать документы необходимо после завершения налогового периода (календарного года), в котором была куплена недвижимость.

Прежде всего нужно заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. Бланк можно найти на сайте nalog.ru.

Затем следует получить у работодателя «справку о доходах и суммах налога физического лица», которая до 2021 года называлась «2-НДФЛ».

После этого нужно:

Подготовить копии документов, подтверждающих право на жилье. В зависимости от типа недвижимости (жилой дом, квартира или комната и т.д.) понадобятся: свидетельство о государственной регистрации права на жилой дом, договор о приобретении квартиры или комнаты, акт о передаче квартиры или комнаты или свидетельство о государственной регистрации права на квартиру или комнату.

Если собственник погашает проценты по кредиту, то необходимы кредитный договор или договор займа, договор ипотеки, а также график погашения кредита и уплаты процентов.

Подготовить копии платежных документов. Например, квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении средств на счет продавца, кассовые и товарные чеки, акты о закупке стройматериалов и т.д. Если недвижимость куплена в кредит — документы об уплате по процентам по кредиту.

Если имущество приобретается в браке, понадобятся копия свидетельства о браке и письменное соглашение сторон.

Все эти документы нужно предоставить в налоговый орган по месту жительства. Также можно оформить вычет через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

«С 2021 года налоговые вычеты можно получить в упрощенном порядке — на основании заявления. Теперь покупателю не нужно собирать документы и составлять налоговую декларацию. Это требование отменено законом от 20.04.2021 № 100-ФЗ. Налоговая сама соберет информацию у банков, застройщиков и Росреестра, а затем направит в личный кабинет налогоплательщика предзаполненное заявление на получение вычета», — сообщила Ирина Андриевская, директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру».

«Госуслуги»

Создать заявку на получение вычета можно и через сайт «Госуслуги». Для этого нужно придерживаться следующего алгоритма:

Зарегистрироваться на портале, если там еще нет учетной записи, и дождаться верификации.

Заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ. Важно указать год, за который производится отчет по налогам.

Затем нужно заполнить декларацию по полученным доходам на основании справки 2-НДФЛ за отчетный период.

Заполнить форму заявления на нужный налоговый вычет.

Необходимые документы

Для оформления имущественного вычета понадобятся:

декларация о налогах на доходы физлиц по форме 3-НДФЛ (бланк можно взять в налоговой или на ее сайте);

справка о доходах по форме 2-НДФЛ, которая сейчас называется «Справка о доходах и суммах налога физического лица» (получить у работодателя);

договор купли-продажи жилья;

свидетельство о праве собственности (или выписка из ЕГРН);

акт приема-передачи квартиры (или доли в ней);

документы, подтверждающие расходы на покупку имущества (банковские выписки, расписка от продавца о получении денег);

паспорт;

свидетельство о заключении брака (если квартира приобретена в браке);

договор с кредитной организацией (если квартира куплена в ипотеку);

график погашения кредита и уплаты процентов за пользование заемными средствами.

Сроки подачи

Подать налоговую декларацию и вернуть налог можно только за 3 предыдущих года, если собвственник не является пенсионером, но не раньше года, когда налогоплательщик получил право на вычет.

Например, жилье купили в 2020 году и в этом же году оформили право собственности. Значит, налог вернут за 3 года: 2020, 2021 и 2022.

Когда будет перечислен

Налог должны вернуть в течение 15 дней после окончания камеральной проверки — она длится месяц.

Если человек оформлял вычет через работодателя, то налог перестанут удерживать из зарплаты как только бухгалтерия получит уведомление из ФНС на предоставление денежной компенсации.

Как узнать, положен ли вам вычет

Имущественный налоговый вычет можно получить только один раз за всю жизнь. Претендовать на него может человек, который трудоустроен по ТК и уплачивает НДФЛ в размере 13%.

Узнать, положен ли вычет, можно в налоговой службе или на сайте ФНС.

Расчет и размер вычета

Имущественный вычет после покупки квартиры за свои средства не может превышать 260 тысяч рублей.

«Расчет производится исходя из максимально возможного объема учитываемого дохода в 2 миллиона рублей и условия фактической уплаты по нему НДФЛ по ставке 13%. Если квартира находится в долевой собственности супругов, то вычет может получить каждый из них. При этом гражданин может использовать вычет частями, пока не будет исчерпан лимит в 2 миллиона. Остаток можно переносить на будущие покупки», — объяснил Дмитрий Десятниченко, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики РАНХиГС Санкт-Петербург.

Особенности получения вычета за квартиру

По словам юриста Марии Царевой, имущественный налоговый вычет не всегда выплачивается всей суммой сразу, поскольку зависит и от фактически уплаченного НДФЛ за отчетный период.

Другими словами, в течение одного года из бюджета разрешается возместить сумму не больше той, которая была фактически в него внесена из зарплаты или иного дохода.

Если НДФЛ с дохода был меньше, подать заявление на остаток вычета можно в следующие годы.

При покупке второй квартиры

Воспользоваться правом на налоговый вычет за жилье можно только один раз. При этом, если в браке при покупке первой квартиры вычет получил только один супруг, то после приобретения второй квартиры на компенсацию имеет право второй супруг.

При покупке квартиры в ипотеку

Каждый гражданин может вернуть до 260 тысяч рублей, но при использовании ипотечных средств действуют немного другие правила.

«Если вы приобретали квартиру в ипотеку, получить вычет разрешено и за уплаченные проценты. В этом случае максимальная сумма к возврату составит 390 тысяч. Таким образом человек сможет в сумме получить 650 тысяч рублей», — отметила эксперт рынка ценных бумаг и недвижимости Татьяна Бунегина.

Супругам

Максимальный размер вычета составляет 2 миллиона рублей, однако если недвижимость куплена в браке, на компенсацию имеют право оба супруга независимо от того, на кого было зарегистрировано жилье.

Таким образом совместно можно будет вернуть 520 тысяч рублей.

Пенсионерам

Пенсионеры могут получить налоговый вычет за 4 года — за год покупки и за 3 года до этого.

«Например, если пенсионер сейчас продолжает работать, и его средний ежегодный доход составлял в последние 3 года 500 тысяч рублей, то он может заявить к вычету 1,5 миллиона по доходам за 2022, 2021, 2020 годы, а также воспользоваться правом возврата НДФЛ по доходам до 500 тысяч рублей в текущем году», — рассказал Дмитрий Десятниченко.

Неработающим

Если человек официально не трудоустроен и не платит НДФЛ, то он не может воспользоваться правом на налоговый вычет за жилье.

«При этом вычет переносится на следующие годы до полного его использования, поэтому как только у человека появится доход, с которого уплачивается НДФЛ, он сможет вернуть часть средств. Поскольку никаких ограничений по срокам для имущественных вычетов не предусмотрено, заняться оформлением можно даже спустя 10 лет после покупки недвижимости», — отметил Сергей Гебель, генеральный директор консалтинговой группы «Гебель и партнеры».

Предпринимателям

Если ИП работает по общему налоговому режиму, он имеет право на вычет.

«Если предприниматель использует специальный налоговый режим, НДФЛ не платит, поэтому и вычет оформить не может. Но если этот человек вдобавок к ИП получает доход как физлицо, например, работая по совместительству или сдавая в аренду квартиру, он может затребовать вычет с этого дохода», — отметила Татьяна Бунегина.

Если квартира оформлена на ребенка

Если купленная квартира оформлена на несовершеннолетнего ребенка, вычет за нее все равно могут получить родители. Хотя доля им и не принадлежит, они имеют право на возврат 13% от расходов.

Что важно, сам ребенок после этого право на компенсацию не теряет, поэтому сможет оформить вычет уже во взрослом возрасте.

Вычет за ремонт квартиры

По словам Сергея Гебеля, в состав имущественного вычета можно включить расходы на ремонт жилья, но для этого нужно доказать, что квартира была изначально приобретена без отделки.

«В договоре купли-продажи или договоре об участии в долевом строительстве должно быть указано, что квартира продается (передается) не завершенной строительством и без отделки — соблюдение этого условия является обязательным. В ином случае, если из договора не следует, что приобретается квартира, не завершенная строительством и без отделки, в предоставлении вычета будет отказано», — отметил эксперт.

Он добавил, что если недвижимость дороже 2 миллионов рублей, то смысла в оформлении вычета за ремонт нет.

Особенности получения вычета через работодателя

Чтобы получить вычет через работодателя, необходимо обратиться в территориальный орган УФНС.

«Собственник нужно предоставить подтверждающие право на вычет документы, после чего налоговая сама должна уведомить работодателя о праве налогоплательщика на имущественный вычет. Работник также обращается к работодателю с соответствующим заявлением. Преимущества получения вычета через работодателя в том, что не нужно ждать окончания текущего налогового периода, а вычет можно будет получать уже в текущем году, причем работодатель вернет всю сумму НДФЛ, удержанную с начала текущего года, а далее не будет удерживать НДФЛ, пока не будет исчерпана вся сумма вычета», — пояснил Дмитрий Десятниченко.

Отказ в получение налогового вычета

В налоговом вычете могут отказать, если:

недвижимость ими была приобретена за счет средств работодателя, в том числе и за счет средств федерального или муниципального бюджета;

недвижимость была куплена за счет материнского капитала;

квартира куплена у так называемых взаимозависимых родственников, матери, отца, брата, сестры и т.д.;

если человек получил квартиру в качестве подарка или вступил в законные права наследования;

собственник — участник специальных государственных жилищных и\или ипотечных программ.

Советы экспертов

«При покупке недвижимости обязательно сохраняйте договоры, платежки и чеки. Копии этих документов понадобятся при подаче заявления на налоговый вычет. Если один из документов утерян, его можно восстановить. Подтверждение платежа запросите в банке, а договор купли-продажи — в Росреестре, у риелторов или у продавца», — посоветовала эксперта рынка ценных бумаг и недвижимости Татьяна Бунегина.

«Важно учитывать, что налоговый вычет за покупку квартиры у родственников, например, у родителей или детей, не положен. Однако родство в этом случае устанавливается не по факту наличия близких взаимоотношений, а исходя из положений законодательства. Например, купить квартиру у супруга и получить вычет нельзя, но совершение сделки между супругом и отцом другого супруга не препятствует оформлению налогового вычета» — отметил Сергей Гебель.

«Советую отдавать предпочтение возврату средств чрез работодателя, как менее обременительному для гражданина. В сложных случаях следует обратиться к налоговому консультанту, а не пренебрегать возможностью получения налогового вычета ввиду низкой финансовой грамотности. Суммы расходов на их услуги по сравнению с возвращенными суммами уплаченного НДФЛ, будут несравнимо малы», — добавил кандидат экономических наук Дмитрий Десятниченко.