Налоговые изменения 2023

Что будут менять в НДС и в налоге на прибыль

Новый законопроект о реализации основных направлений налоговой политики предусматривает ряд изменений НК, в том числе по НДС и налогу на прибыль. Проект закона № 369931-8 размещен на сайте Госдумы.

Версия для печати
Что будут менять в НДС и в налоге на прибыль
Иллюстрация: pressfoto/freepik

Налог на добавленную стоимость

Среди планируемых изменений по НДС предусмотрено:

  • Освобождение от НДС услуг застройщика, оказываемых на основании договора участия в долевом строительстве, заключенного в соответствии с законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ, по которому объектом долевого строительства являются нежилые помещения, в том числе гаражи и машиноместа, в многоквартирном жилом доме.

  • Отмена освобождения от НДС услуг застройщика, оказываемых при строительстве помещений, предназначенных для временного проживания (без права на постоянную регистрацию), на основании договора участия в долевом строительстве, заключенного в соответствии с законом № 214-ФЗ.

  • Увеличение со 100 до 300 рублей лимита расходов на приобретение или создание единицы товаров (работ, услуг), передаваемых в рекламных целях, и освобождаемых от НДС.

  • Установление особенностей уплаты НДС при предоставлении на территории РФ органами государственной власти и органами местного самоуправления права ограниченного пользования земельным участком (сервитута), согласно которому НДС исчисляет и уплачивает в бюджет покупатель (получатель) таких прав.

  • Внедрение института электронной банковской гарантии, которая будет поступать в налоговые органы при возмещении НДС непосредственно от гарантов.

Научитесь работать со всеми ФСБУ без штрафов. Пройдите курс повышения квалификации: «Семь новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация». Получите официальное удостоверение и выходите на новый уровень зарплаты и повышение должности. Смотреть бесплатный демо-урок из курса.

Налог на прибыль

Среди планируемых изменений по налогу на прибыль предусмотрено:

  • Исключение из расчета для распределения налога на прибыль организаций между субъектами, где находятся обособленные подразделения налогоплательщика, показателя «расходы на оплату труда».

  • Продление до 2030 года 50-процентного ограничения по учету в текущем налоговом периоде убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах.

  • Установление правил формирования налоговой стоимости имущества (имущественных прав) в случае, когда налогоплательщиком расходы при их получении не осуществлялись, и получение этого имущества (имущественных прав) приводило к признанию внереализационных доходов.

  • Установление порядка налогового учета амортизируемого имущества при прекращении его использования для деятельности организации, но остающегося в собственности налогоплательщика, с целью возможности учета его остаточной стоимости, рассчитанной на момент прекращения использования.

  • Установление открытого перечня видов договоров страхования, по которым будут учитываться расходы для целей налогообложения.

  • Упрощение подтверждения условий применения повышающего коэффициента к расходам на НИОКР.

  • Предоставление права регионам устанавливать пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль для организаций, являющихся стороной специальных инвестиционных контрактов без участия РФ, а также уточнения для налогоплательщиков — участников специальных инвестиционных проектов, которым положениями НК уже установлены пониженные налоговые ставки по налогу.

  • Установление исключений для участников региональных инвестиционных проектов, обусловленных запретом для таких проектов направленности на производство подакцизных товаров.

  • Включение в состав активов, которые передаются унитарным предприятиям от собственника имущества этого предприятия и не учитываются в составе доходов, имущественных прав.

  • Ограничения на использование положений соглашений об избежании двойного налогообложения как механизма минимизации или уклонения от налогообложения.

Проект закона № 369931-8 внесен Правительством, размещен на сайте Госдумы.

Как найти работу джуну программисту. И почему php-программисты вымирают в Краснодаре? А еще фоточки офиса Клерка

В пятницу вечером около 40 смелых и красивых людей, пришли в офис Клерка, чтобы узнать как стать веб-программистом. Среди гостей неожиданно оказались и гуру краснодарской php-тусовки.

Как найти работу джуну программисту. И почему php-программисты вымирают в Краснодаре? А еще фоточки офиса Клерка

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Земельный налог у организаций

Земельный налог при УСН: порядок уплаты, сроки

Земельный налог при УСН обязательно должен быть уплачен в установленные сроки. Освобождение от уплаты земельного налога при УСН НК не предусмотрено. Рассмотрим в какие сроки нужно уплатить налог в 2023 году.

Земельный налог при УСН: порядок уплаты, сроки
Отчетность в СФР

ЕФС-1 за полугодие 2023: как правильно заполнить

С отчётных периодов 2023 года полностью отменена форма 4-ФСС, которую ранее сдавали по страховым взносам на травматизм. Вместо неё страхователи (работодатели) должны ежеквартально представлять в СФР раздел 2 отчета ЕФС-1. За полугодие 2023 (2 квартал) 2023 года поможет отчитаться эта статья.

ЕФС-1 за полугодие 2023: как правильно заполнить

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Патенты на интеллектуальную собственность

Заказать логотип и не нарушить закон: что нужно учитывать при сотрудничестве с дизайнерами?

Логотип есть почти у любого бизнеса. И у гиганта рынка «Chanel», и у продуктового магазина «Авокадо». Обычно за разработкой логотипа предприниматель обращается к дизайнеру. Но кому в таком случае принадлежат права на изображение: автору или заказчику? И как создать такой логотип, чтобы случайно не нарушить закон?

Заказать логотип и не нарушить закон: что нужно учитывать при сотрудничестве с дизайнерами?

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить

Пересмотр срока полезного использования основного средства при применении ФСБУ 6/2020 в 1С: Бухгалтерии предприятия, ред. 3.0

Всё меняется и ничего не стоит на месте. Вот и в процессе осуществления своей деятельности организации довольно часто приходиться корректировать некоторые моменты в учёте основных средств (ОС), например, поменять счёт начисления амортизации или поправить срок полезного использования (СПИ). А тут еще и законодательные акты преподносят «сюрпризы».

Пересмотр срока полезного использования основного средства при применении ФСБУ 6/2020 в 1С: Бухгалтерии предприятия, ред. 3.0
УСН

Региональные особенности применения УСН

В современном мире бизнес становится все более конкурентным и динамичным. Для успешной работы нужно не только иметь качественный продукт или услуги, но и уметь эффективно управлять финансами, в том числе налоговыми обязательствами.

Региональные особенности применения УСН
Читать еще