Что будут менять в НДС и в налоге на прибыль

Налог на добавленную стоимость
Среди планируемых изменений по НДС предусмотрено:
Освобождение от НДС услуг застройщика, оказываемых на основании договора участия в долевом строительстве, заключенного в соответствии с законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ, по которому объектом долевого строительства являются нежилые помещения, в том числе гаражи и машиноместа, в многоквартирном жилом доме.
Отмена освобождения от НДС услуг застройщика, оказываемых при строительстве помещений, предназначенных для временного проживания (без права на постоянную регистрацию), на основании договора участия в долевом строительстве, заключенного в соответствии с законом № 214-ФЗ.
Увеличение со 100 до 300 рублей лимита расходов на приобретение или создание единицы товаров (работ, услуг), передаваемых в рекламных целях, и освобождаемых от НДС.
Установление особенностей уплаты НДС при предоставлении на территории РФ органами государственной власти и органами местного самоуправления права ограниченного пользования земельным участком (сервитута), согласно которому НДС исчисляет и уплачивает в бюджет покупатель (получатель) таких прав.
Внедрение института электронной банковской гарантии, которая будет поступать в налоговые органы при возмещении НДС непосредственно от гарантов.
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Налог на прибыль
Среди планируемых изменений по налогу на прибыль предусмотрено:
Исключение из расчета для распределения налога на прибыль организаций между субъектами, где находятся обособленные подразделения налогоплательщика, показателя «расходы на оплату труда».
Продление до 2030 года 50-процентного ограничения по учету в текущем налоговом периоде убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах.
Установление правил формирования налоговой стоимости имущества (имущественных прав) в случае, когда налогоплательщиком расходы при их получении не осуществлялись, и получение этого имущества (имущественных прав) приводило к признанию внереализационных доходов.
Установление порядка налогового учета амортизируемого имущества при прекращении его использования для деятельности организации, но остающегося в собственности налогоплательщика, с целью возможности учета его остаточной стоимости, рассчитанной на момент прекращения использования.
Установление открытого перечня видов договоров страхования, по которым будут учитываться расходы для целей налогообложения.
Упрощение подтверждения условий применения повышающего коэффициента к расходам на НИОКР.
Предоставление права регионам устанавливать пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль для организаций, являющихся стороной специальных инвестиционных контрактов без участия РФ, а также уточнения для налогоплательщиков — участников специальных инвестиционных проектов, которым положениями НК уже установлены пониженные налоговые ставки по налогу.
Установление исключений для участников региональных инвестиционных проектов, обусловленных запретом для таких проектов направленности на производство подакцизных товаров.
Включение в состав активов, которые передаются унитарным предприятиям от собственника имущества этого предприятия и не учитываются в составе доходов, имущественных прав.
Ограничения на использование положений соглашений об избежании двойного налогообложения как механизма минимизации или уклонения от налогообложения.
Проект закона № 369931-8 внесен Правительством, размещен на сайте Госдумы.