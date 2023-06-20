Декларация по водному налогу за 2 квартал 2023: как правильно заполнить

На основании п. 1 ст. 333.15 НК плательщики водного налога за 2 квартал 2023 года должны представить декларацию по водному налогу не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. То есть до 25 июля 2023 года включительно (вторник).

Декларацию сдают в ИФНС по месту нахождения водного объекта.

Какой бланк использовать

Форма декларации по водному налогу (КНД 1151072), порядок ее заполнения и электронный формат отправки утверждены приказом ФНС от 09.11.2015 № ММВ-7-3/497@. С тех пор этот бланк не менялся.

Бланк состоит из:

Титульного листа.

Сведений о физлице — не ИП (заполняют, если физлицо не указало свой ИНН).

Раздел 1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет».

Раздел 2 «Расчет налоговой базы и суммы водного налога».

Раздел 2 включает 2 подраздела — 2.1 «Расчет налоговой базы и суммы водного налога при заборе воды из водного объекта» и 2.2 «Расчет налоговой базы и сумма водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды».

Обучитесь всему, что нужно для работы на УСН в 2023 году. Сможете правильно составлять отчетность, вести учет, защищать бизнес перед налоговой и избегать многомилионных штрафов. Пройдите курс и получите официальный диплом. Смотреть бесплатный урок из курса прямо сейчас.

Как заполнить

Общие правила

В отчет включают титульный лист, раздел 1 и подразделы 2.1 и 2.2 — в зависимости от видов водопользования.

Начинать заполнять нужно именно с этих подразделов, а потом переходить к разд. 1.