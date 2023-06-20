Декларация по водному налогу за 2 квартал 2023: как правильно заполнить

Когда сдавать
На основании п. 1 ст. 333.15 НК плательщики водного налога за 2 квартал 2023 года должны представить декларацию по водному налогу не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. То есть до 25 июля 2023 года включительно (вторник).
Декларацию сдают в ИФНС по месту нахождения водного объекта.
Какой бланк использовать
Форма декларации по водному налогу (КНД 1151072), порядок ее заполнения и электронный формат отправки утверждены приказом ФНС от 09.11.2015 № ММВ-7-3/497@. С тех пор этот бланк не менялся.
Бланк состоит из:
Титульного листа.
Сведений о физлице — не ИП (заполняют, если физлицо не указало свой ИНН).
Раздел 1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет».
Раздел 2 «Расчет налоговой базы и суммы водного налога».
Раздел 2 включает 2 подраздела — 2.1 «Расчет налоговой базы и суммы водного налога при заборе воды из водного объекта» и 2.2 «Расчет налоговой базы и сумма водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды».
Обучитесь всему, что нужно для работы на УСН в 2023 году. Сможете правильно составлять отчетность, вести учет, защищать бизнес перед налоговой и избегать многомилионных штрафов. Пройдите курс и получите официальный диплом. Смотреть бесплатный урок из курса прямо сейчас.
Как заполнить
Общие правила
В отчет включают титульный лист, раздел 1 и подразделы 2.1 и 2.2 — в зависимости от видов водопользования.
Начинать заполнять нужно именно с этих подразделов, а потом переходить к разд. 1.
Действует принцип сквозной нумерации независимо от наличия/отсутствия и количества заполняемых разделов, листов и приложений к ним.
Заполнять текстовые поля декларации нужно заглавными печатными символами.
В случае отсутствия какого-либо показателя во всех знакоместах проставляют прочерк.
Пример
Объем забранной воды в пределах установленного лимита составил 12345,678 тыс. куб. м.
Данный показатель с учетом знакомест указывают следующим образом:
12345—.678.
Все стоимостные показатели указывают в полных рублях: менее 50 копеек отбрасывают, а 50 копеек и более округляют до полного рубля.
При распечатке на принтере — шрифт Courier New 16 — 18 пунктов.
В декларации указывают суммы налога, коды по ОКТМО которых соответствуют территориям муниципальных образований, подведомственным данному налоговому органу.
Титульный лист
На титульном листе для 2 квартала — код 22.
Код 255 — означает, что по месту нахождения водного объекта.
Раздел 1
Строка 010 — КБК водного налога 182 1 07 03000 01 1000 110.
По строке 030 разд. 1 отражают общую сумма налога по всем видам водопользования к уплате в бюджет.
В случае недостаточности строк разд. 1 при заполнении декларации на бумажном носителе дополнительно заполняют необходимое количество листов.
Подраздел 2.1
Заполняют осуществляющие забор воды из водных объектов отдельно по каждому водному объекту и каждой лицензии с учетом целевого использования забранной воды.
Если в отношении водного объекта установлены различные налоговые ставки, подраздел 2.1 заполняют в количестве листов, соответствующем количеству расчетов водного налога по каждой ставке.
Коды водопользования и коды целей забора воды для разд. 2 (строки 050 и 080) берут из Приложений 4 и 5 соответственно к Порядку заполнения декларации по водному налогу.
По строке 050 указывают код водопользования с 11011 по 13140.
По строке 060 — общий фактический объем воды (в тыс. куб. м), забранной из данного водного объекта за квартал, относящийся к конкретному коду водопользования. Причём независимо от того, было водопользование в пределах лимита или сверх.
Строка 060 = строка 070 + строка 100
По строке 090 — лимит водопользования (в тыс. куб. м) по лицензии для данного водного объекта и данной цели водопользования.
По строке 100 — общий объем забранной воды из данного водного объекта за квартал, по конкретным коду водопользования и коду цели забора воды.
Строка 100 = строка 101 + строка 102
По строкам 110 и 120 — налоговая ставка за 1 тысячу кубических метров при заборе воды.
По строке 110 – ставка по подп. 1 п. 1 ст. 333.12 НК. По строке 120 — п. 2 ст. 333.12 Кодекса.
При заборе воды для водоснабжения населения по строкам 110 и 120 ставка установлена п. 3 ст. 333.12 НК.
По строке 140 указывают коэффициент, применяемый в случае отсутствия средств измерения количества забранных (изъятых) водных ресурсов из водного объекта.
По строке 150 — коэффициент для добычи подземных вод (кроме промышленных, минеральных и термальных вод) для их реализации после обработки, подготовки, переработки и/или упаковки в тару.
В случае неприменения дополнительных коэффициентов при определении ставки налога во всех знакоместах проставляют прочерк.
Строка 160 = строка 101 × строка 110 × строка 130 × строка 140 × строка 150 + строка 102 × строка 120 × строка 130 × строка 140 × строка 150
В случае отсутствия показателей, участвующих в расчете суммы налога, их значения принимают равными 1.
Подраздел 2.2
Заполняют налогоплательщики, использующие:
акватории водных объектов, кроме лесосплава в плотах и кошелях;
водных объектов без забора воды для целей гидроэнергетики;
водных объектов для целей сплава древесины в плотах и кошелях.
Подраздел 2.2 заполняют отдельно по каждому виду пользования водными объектами, водному объекту и каждой лицензии (договору).
Если в отношении водного объекта установлены различные налоговые ставки, подраздел 2.2 заполняют в количестве листов, соответствующем количеству расчетов водного налога по каждой ставке.
По строке 020 — код по ОКТМО по местонахождению объекта налогообложения.
По строке 030 — наименование водного объекта. Например, река, озеро, водохранилище и т. д.
По строке 050 — сведения о договоре на водопользование/пользования водными объектами, заключенном налогоплательщиком с органом/органами исполнительной власти субъекта/субъектов РФ и определяющим площадь предоставленного в пользование водного пространства.
Код водопользования в строке 060 указывают в соответствии с Приложением 4 к Порядку заполнения декларации.
Примеры
Использование акватории водных объектов (кроме лесосплава в плотах и кошелях): код водопользования с 21010 по 22140. По строкам 080 — 100 прочерк.
Использование водных объектов без забора воды для целей гидроэнергетики: код с 30100 по 32100. По строкам 070 и 090 — 100 прочерк.
Использование водных объектов для сплава древесины в плотах и кошелях: код с 40100 по 41200. По строкам 070 — 080 прочерк.
По строке 070 — налоговая база как площадь предоставленного водного пространства в квадратных километрах при использовании акватории, кроме сплава древесины в плотах и кошелях, при кодах водопользования с 21010 по 22140 по строке 060.
Площадь предоставленного водного пространства определяют по данным лицензии или договора на водопользование, а в случае отсутствия в них таких данных — по материалам соответствующей технической и проектной документации.
По строке 080 — количество произведенной за налоговый период электроэнергии в тысячах киловатт-час при кодах по строке 60 с 30100 по 32100.
По строке 090 — объем древесины, сплавляемой в плотах и кошелях за налоговый период в тысячах кубических метров, при кодах по строке 60 с 40100 по 41200.
По строке 100 — расстояние сплава леса в километрах на соответствующем водном объекте при отражении по строке 060 кода водопользования с 40100 по 41200.
По строке 110 — налоговая ставка, установленная п. 1 ст. 333.12 НК.
По строке 130 — сумма налога к уплате в бюджет за квартал по конкретному водному объекту и конкретной лицензии, договору.
Код водопользования по строке 060
Как рассчитать сумму по строке 130
С 21010 по 22140
(Строка 070 × строка 110 × строка 120) / 4
С 30100 по 32100
Строка 080 × строка 110 × строка 120
С 40100 по 41200
(Строка 090 × строка 100 × строка 110 × строка 120) / 100
В 2023 году упрощёнкой пользуются много организаций и в нее внесли много изменений. Это выгодный, удобный спецрежим, но трудный. Многие бухгалтеры путаются в УСН, поэтому мы создали программу профпереподготовки. Пройдите курс и станьте экспертом по бухгалтерскому и налоговому учету на УСН. Смотреть бесплатный урок из курса.
Пример заполнения
ООО «Гуру» производит забор воды из подземных источников р. Угры в Тульской области (Центральный экономический район) по лицензии на пользование недрами для добычи подземных вод для производственных нужд. Лицензией установлен годовой лимит — 160 000 куб. м воды.
Предприятие оснащено водоизмерительными системами: водозаборные скважины оборудованы приборами учета объема добычи подземных вод и устройствами для измерения уровней подземных вод согласно п. 8 Правил охраны подземных водных объектов (утв. постановлением Правительства от 11.02.2016 № 94).
За 2 квартал 2023 г. ООО забрало воды для технологических нужд в объеме 50 000 куб. м.
Поскольку у налогоплательщика нет утвержденного квартального лимита, он определяется как 1/4 годового лимита (п. 2 ст. 333.12 НК).
Сверхлимитный забор за 2 квартал 2023 г. составил:
50 000 куб. м – 160 000 куб. м / 4 = 10 000 куб. м.
Из-за сверхлимитного объема забора воды налог будет складываться из двух составляющих:
Показатель
Его расчет
Расшифровка
По объему в пределах лимита
40 000 куб. м / 1000 × 1267 руб. = 50 680 руб.
Где:
По объему сверх лимита
10 000 куб. м / 1000 × 360 руб. × 3,52 × 5 = 63 360 руб.
Где:
Сумма налога за 2 квартал 2023 составит:
50 680 руб. + 63 360 руб. = 114 040 руб.
По итогам 2 квартала 2023 г. ООО «Гуру» заполнило титульный лист, разд. 1 и подраздел 2.1 разд. 2 декларации.
Данных для заполнения сведений о физлице-не ИП, а также подразд. 2.2 нет, поэтому ООО их не заполняет.
При заполнении декларации программное обеспечение не использовалось.
Далее показан образец заполнения декларации по водному налогу за 2 квартал 2023 года с учётом приведённых условий.