Как отозвать заявление об увольнении

Можно ли отозвать заявление об увольнении

Сотрудник должен предупредить работодателя об увольнении по собственному желанию, как правило, не менее чем за 2 недели до увольнения (ч. 1 ст. 80 ТК).

Другой срок предупреждения установлен, в частности:

Указанные сроки исчисляются со следующего дня после того, как поступило заявление работника об увольнении (ч. 1 ст. 80 ТК).

В любое время до конца дня увольнения сотрудник может подать заявление на отзыв заявления об увольнении.

Он лишается этого права лишь в исключительном случае: когда на его место в письменной форме работодатель пригласил другого сотрудника, которому по закону нельзя отказать в заключении договора. Например, новый работник по письменному предложению переводится от другого работодателя.

Такому сотруднику нельзя отказать в заключении договора в течение месяца со дня его увольнения (ч. 4 ст. 64, ч. 4 ст. 80, ч. 4 ст. 127 ТК, пп. «в» п. 22 постановления Пленума ВС от 17.03.2004 № 2).

В какой срок можно отозвать заявление об увольнении

Часть 4 ст. 80 ТК содержит правило: «До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора».

Верховный суд высказал свое мнение по этому вопросу: работник вправе отозвать заявление об увольнении по собственному желанию вплоть до окончания дня, которым оформляется прекращение трудовых отношений, независимо от режима работы организации, поскольку в ст. 80 ТК не конкретизировано, когда заканчивается течение срока предупреждения работником работодателя о его намерении уволиться в том случае, если в последний день работы работник по каким-либо причинам отсутствовал на работе.

Для определения момента, с которым закон связывает прекращение течения срока, когда работник может отозвать свое заявление об увольнении по его инициативе, следует руководствоваться нормами ст. 14 ТК об исчислении сроков, в соответствии с которой течение сроков, с которыми закон связывает возникновение трудовых прав и обязанностей, начинается с календарной даты, которой определено возникновение указанных прав и обязанностей (определение ВС от 31.05.2013 № 5-КГ13-43).

Таким образом, работник может отозвать заявление об увольнении по собственному желанию в любое время, вплоть до окончания календарного дня, когда должно быть оформлено увольнение (ч. 4 ст. 80, ч. 4 ст. 127 ТК, определение ВС от 10.08.2012 № 78-КГ12-10).

Работник может отозвать заявление об отпуске с последующим увольнением по собственному желанию до дня начала отпуска, если на его место не пригласили в порядке перевода другого работника (ч. 4 ст. 127 ТК).

Можно ли отозвать заявление в день увольнения

Как мы сказали выше можно отозвать заявление в день увольнения вплоть до окончания этого календарного дня.

Можно ли отозвать заявление после увольнения

Если работник не отозвал заявление до истечения календарного дня увольнения, то с ним будет правомерно расторгнут трудовой договор.

Если после увольнения сотрудник выразил желание продолжить работать и работодатель поддерживает эту инициативу, то стороны могут оформить новый трудовой договор.

Бывают ситуации, когда сотрудник направил отзыв заявления почтой в положенный срок, а работодатель получил его уже после того как уволил работника.

Если работодатель хочет избежать спора, то ему в таком случае необходимо отменить увольнение по собственному желанию. При этом должны быть соблюдены следующие условия (ч. 4 ст. 80 ТК):

работник успел выслать такой отзыв до окончания дня увольнения;

на его место не приглашен сотрудник, которому по закону нельзя отказать в приеме на работу.

Если работодатель отказывается в такой ситуации отменить увольнение, то суды зачастую принимают сторону сотрудника (определение Московского городского суда от 17.04.2014 № 4г/7-2982/14).

Но у работодателя есть возможность отстоять правоту в суде и в том случае, если он не принял указанный отзыв (Апелляционное определение Верховного суда Чувашской Республики от 29.09.2014 по делу № 33-3461/2014).

Можно ли отозвать заявление об увольнении по соглашению сторон

Заявление об увольнении по соглашению сторон отозвать можно, так как это не запрещено. Но полагаем, что сделать это работник может только до заключения соглашения о расторжении трудового договора.

После его подписания в одностороннем порядке изменить условия соглашения нельзя, это возможно только по взаимному согласию сторон (п. 20 постановления Пленума ВС от 17.03.2004 № 2). То есть сотрудник, подписав соглашение о расторжении трудового договора, в одностороннем порядке отказаться от достигнутой ранее совместной договоренности не может.

Работодатель может удовлетворить такую просьбу работника и отменить договоренность. В таком случае, рекомендуем заключить отдельное соглашение.

Как отозвать заявление об увольнении

Нормативно установленной формы отзыва заявления об увольнении по собственному желанию нет.

В связи с этим рекомендуем оформить его аналогично заявлению об увольнении по собственному желанию, то есть в виде письменного заявления.

Работник вправе известить об отзыве заявления любым способом, в том числе телеграммой или письмом. Главное, чтобы можно было идентифицировать лицо, которое направило документ.

Если отзыв заявления направляется телеграммой, то работнику следует заверить свою подпись. Это позволит определить, что телеграмма поступила от конкретного лица.

Заверить подпись могут сотрудники оператора связи на основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Для этого на ней проставляется отметка «заверенная» (п. п. 98, 103 Требований к оказанию услуг телеграфной связи, утвержденных приказом Минцифры от 03.02.2022 № 85).

Как оформить заявление об отзыве заявления об увольнении

Порядок оформления заявления об отзыве заявления об увольнении законом не предусмотрен. В документе: