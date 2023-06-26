Битва ЕНС vc ИП, налоговики рассказали, как заполнить уведомление по УСН и ЕСХН, москвичи сегодня работают (или нет) за обычную оплату. 🔥 «Ночной бухгалтер» № 1464

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Готовь сани летом А заполнять уведомление по платежам учись заранее. Так посчитали в налоговый и выдали письмо, в котором объяснили, какие коды ставить в уведомлении по авансам на УСН и ЕСХН. Учитывая эпопею с кодами НДФЛ, в письмо ФНС стоит вчитаться.

Что вы там наоткладывали? Предприниматели, которые вынуждены сейчас слишком часто навещать кабинет на сайте ФНС, интересуются — почему не получается расшифровать секретные «Отложенные переплаты»? Во-первых, раз суммы нельзя расшифровать, не ясно из чего они сложились. О какой сверке, например, может идти речь, если ИП не может понять, что там в этой «отложке». Во-вторых, взять и вернуть эти суммы на ЕНС можно, но для возврата надо знать КБК, а его, как вы уже поняли, тоже не видать. Бухгалтеры ИПшников обсуждают ситуацию в комментариях:

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Заплатят поровну Итак, тем, кто не в курсе разъясняем: есть праздничные дни и есть выходные дни, а есть еще один зверь неведомый — «нерабочий день». С ним вы уже должны были познакомиться в пандемию. 26 июня в Москве объявлен именно нерабочим днем, поэтому никакой двойной оплаты за работу сегодня те, кто на нее вышел, не получат. При этом те, кто остался дома и не работал, тоже должны будут получить свою обычную оплату за июнь. В связи с нерабочим днем, официально объявленным, у них сократилась норма рабочего времени, как, например, в январе или мае. Если ее отработать полностью, то оплата будет обычной, например, полный оклад. P.S. Редакции не удалось разыскать сам Указ мэра, мы очень старались, правда.

Приставы быстро прикроют дело Изменился закон об исполнительном производстве — теперь пристав обязан закрыть производство в течение трех дней после того, как долги были погашены или должник был признан банкротом. Правда, вступит закон в действие только в следующем году.

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