Названия должностей топ-менеджеров в формате СхО

CFO (Chief Financial Officer) — Финансовый директор

CRDO (Chief Research And Development Officer) — Директор по исследованиям и разработкам, отвечает за весь НИОКР.

CSO (Chief Science Officer) — Директор по науке, Директор по научным исследованиям. Также может отвечать за высокие технологии и инновации (есть в Royal Bank of Canada)

CVO (Chief Value Officer) — Директор по ценностям — отвечает за то, чтобы все продукты и услуги в организации создавали ценность для клиентов, и чтобы цена за них соотносилась с этой ценностью (есть в University of Utah Health Care и Ceridian HCM Holding Inc.)