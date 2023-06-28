Увольнение иностранца в 2023 году

Особенности прекращения трудовых отношений с иностранцами

Иностранного сотрудника можно уволить на тех же основаниях, что и россиян, например, по собственному желанию или за прогул.

Кроме того, существуют специальные основания для прекращения трудового договора с иностранцами, которые указаны в ч. 1 ст. 327.6 ТК.

Применение того или иного основания для увольнения зависит от статуса иностранца: работник-иностранец с патентом (разрешением на работу), временно проживающий в РФ или с видом на жительство в РФ. Большинство из специальных оснований применяются, если иное правило не установлено законом или международными договорами (пп. 1, 2, 5 ч. 1 ст. 327.6 ТК).

Самыми распространенными специальными основаниями для увольнения иностранцев на патенте или работающих по разрешению на работу являются:

Реже к лицам, работающим по патенту или разрешению на работу, применяются специальные основания, предусмотренные, в частности, пп. 10, 11 ч. 1 ст. 327.6 ТК.

Временно проживающих в РФ иностранцев можно уволить (если иное не предусмотрено законом или международным договором РФ) в связи с аннулированием или окончанием разрешения на временное проживание в РФ (пп. 3, 6 ч. 1 ст. 327.6 ТК).

Лиц с видом на жительство можно уволить (если иное не предусмотрено законом или международным договором) в связи с аннулированием или окончанием срока действия вида на жительство в РФ (пп. 4, 7 ч. 1 ст. 327.6 ТК).

Для работника-иностранца, обучающегося в профессиональной образовательной организации или вузе, специальным основанием увольнения будет завершение или прекращение им обучения (п. 8.1 ст. 13 закона № 115-ФЗ).

Если обучающийся имеет статус в РФ временно проживающего в целях получения образования и досрочно прекратил обучение, трудовой договор с ним прекращается по истечении срока действия разрешения на временное проживание в целях получения образования (пп. 8.1, 8.2 ст. 13 закона № 115-ФЗ).

Отдельным основанием для увольнения ВКС является окончание срока действия его полиса ДМС либо прекращение договора о предоставлении соответствующих платных медуслуг такому работнику, заключенного работодателем с медорганизацией.

Исключения из правила могут быть установлены законами или международными договорами (п. 8 ч. 1 ст. 327.6 ТК).

Прежде чем уволить работника-иностранца, в некоторых случаях его нужно сначала отстранить от работы или уведомить об увольнении.

До увольнения нужно отстранить иностранного сотрудника от работы, если:

у работодателя приостановлено действие (закончился срок действия) разрешения на привлечение и использование иностранных работников (абз. 2 ст. 327.5 ТК).

Срок, на который можно отстранить сотрудника от работы на этом основании, законом не предусмотрен. Полагаем, что можно как отстранить иностранца от работы, например, до устранения причин, по которым было приостановлено действие разрешения, так и сразу уволить по п. 1 ч. 1 ст. 327.6 ТК, например, если компания больше не хочет привлекать к работе таких иностранцев и получать новое разрешение. Однако рекомендуем обратиться за дополнительным разъяснением по этому вопросу в Минтруд;

В последних 4 случаях отстранение возможно на срок до одного месяца. Если по истечении месяца эти документы не будут продлены (переоформлены), то придется уволить работника на соответствующем основании, установленном ч. 1 ст. 327.6 ТК (ч. 2 ст. 327.6 ТК).

Отстранение от работы обычно оформляют приказом.

Уведомить работника-иностранца об увольнении в письменной форме не менее чем за 3 календарных дня нужно (ч. 4 ст. 327.6 ТК):

при увольнении его по пункту 10 ч. 1 ст. 327.6 ТК в связи с тем, что невозможно предоставить работнику прежнюю работу по окончании срока временного перевода в соответствии с ч. 2 ст. 327.4 ТК. Например, временно перевели работника на не обусловленную его трудовым договором работу для предотвращения последствий производственной аварии и теперь невозможно предоставить ему прежнюю работу;

при увольнении его по пункту 11 ч. 1 ст. 327.6 ТК в связи с тем, что невозможно временно перевести работника в соответствии с ч. 3 ст. 327.4 ТК. Например, такое возможно, когда иностранец по причине чрезвычайных обстоятельств (пожара, землетрясения) не может продолжать выполнять свою работу. А работодатель при этом не вправе временно перевести его на другую работу, потому что в этом календарном году уже временно переводили его, а повторный перевод не допускается.

При увольнении иностранца в связи с аннулированием или приостановлением разрешения на привлечение и использование иностранных работников нужно выплатить ему выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка (ст. 327.7 ТК).

Уведомление об увольнении иностранца

Об увольнении иностранных сотрудников нужно уведомить территориальный орган МВД на региональном уровне в том субъекте, где работал уволенный (абз. 1 п. 8 ст. 13 закона № 115-ФЗ, п. 2 порядка подачи уведомлений о заключении и расторжении трудовых договоров с иностранцами, утвержденного приказом МВД от 30.07.2020 № 536).

Уведомить нужно об увольнении любого работника-иностранца, поскольку в абз. 1 п. 8 ст. 13 закона № 115-ФЗ нет исключений в отношении каких-либо категорий иностранцев.

Верховный Суд в отдельных постановлениях пришел к выводу, что на граждан Республики Беларусь, трудоустроенных в России, и их работодателей положения ст. 13 закона № 115-ФЗ не распространяются (ч. 4 ст. 15 Конституции, п. 1 решения Высшего Совета Сообщества Беларуси и России от 22.06.1996 № 4). Он признал незаконным привлечение к ответственности по ч. 3, 4 ст. 18.15 КоАП работодателя (должностное лицо работодателя), не уведомившего уполномоченный орган об увольнении (приеме на работу) гражданина Республики Беларусь (постановления от 07.06.2018 № 83-АД18-6, от 30.05.2017 № 78-АД17-19).

Однако мы рекомендуем при увольнении гражданина Республики Беларусь уведомлять об этом территориальный орган МВД. В законе № 115-ФЗ нет исключений в отношении какой-либо категории иностранных граждан.

Аналогичная позиция отражена в определении Верховного Суда от 10.03.2017 № 308-АД17-333 по делу № А53-22119/2015. При этом решением Высшего Совета Сообщества Беларуси и России от 22.06.1996 № 4, процедура такого уведомления не урегулирована.

Кроме того, Конституционный Суд также отметил, что обязанность работодателя уведомлять о заключении и прекращении (расторжении) трудового договора с иностранным гражданином не зависит от статуса иностранца, а также основания его пребывания (проживания) и осуществления им трудовой деятельности в РФ (постановление от 04.02.2020 № 7-П).

Таким образом, самый безрисковый вариант — уведомлять об увольнении гражданина Белоруссии территориальный орган МВД.

Как уведомить об увольнении иностранца через госуслуги

Уведомление можно направить в территориальный орган МВД любым из следующих способов (абз. 2, 3 п. 8 ст. 13 закона № 115-ФЗ, п. 8 порядка № 536):

подать на бумажном носителе в подразделение по вопросам миграции;

направить документ по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении;

подать уведомление в электронной форме, в том числе с помощью портала «Госуслуги».

Для подачи уведомления через госуслуги необходимо:

зайти в личный кабинет;

перейти к форме подачи уведомления. Понадобится подтвержденная учетная запись и усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП)

выбрать нужное уведомление;

проверить свои данные;

указать сведения об иностранце;

выбрать подразделение МВД, в которое нужно отправить уведомление;

подписать УКЭП и нажать кнопку «Отправить уведомление».

Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления, должно прийти электронное сообщение о приеме уведомления (п. 11 порядка № 536).

Образец заполнения уведомления об увольнении иностранца

Форму уведомления можно заполнить от руки или на компьютере. Сделать это нужно на русском языке, разборчиво, без сокращений, зачеркиваний или исправлений.

Уведомление, состоящее из нескольких листов, следует прошить и пронумеровать. На обороте последнего листа уведомления делают запись, в которой указывают количество подшитых листов, фамилию, инициалы и подпись лица, уполномоченного от имени работодателя подписывать уведомление либо уполномоченного компанией на подачу уведомления по доверенности (пп. 3, 4, 6 порядка № 536).

По ссылке можно посмотреть образец заполнения уведомления об увольнении иностранца.

Штраф за несвоевременное уведомление об увольнении иностранца

Уведомление нужно подать в течение 3 рабочих дней с даты расторжения трудового договора. За несвоевременное уведомление об увольнении иностранного гражданина ст. 18.15 КоАП предусматривает наказание в виде штрафа или приостановления деятельности компании.

Если работодатель не подает уведомление в территориальный орган МВД либо нарушает сроки подачи или форму подачи уведомления, в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге либо в Московской или Ленинградской области на него накладывается штраф (ч. 4 ст. 18.15 КоАП):

от 5 до 7 тыс. рублей — на физических лиц;

от 35 до 70 тыс. рублей — на должностные лица;

от 400 тыс. до 1 млн рублей — на компании. Также в качестве наказания возможно приостановление деятельности организации на срок от 14 до 90 суток.

В других регионах штрафы составляют (ч. 3 ст. 18.15 КоАП):