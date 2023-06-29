Налог на богатство, ФНС продолжает сравнивать 6-НДФЛ и РСВ, а работники мечтают о комнате ярости.💰«Ночной бухгалтер» № 1467

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Налог на Патрики Логика вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова проста — те, кто получает более 25 млн в год, должны платить повышенный налог на доходы, а большинство таких граждан находится в Москве, в частности, проживает на Патриарших прудах. Потратить средства предлагают на развитие… Москвы. Финансирование пойдет на менее фешенебельные районы. Еще часть денег хотят направить на помощь больным детям.

За базу поясните! Налоговая прислала требование разъяснить несовпадение баз в РСВ и 6-НДФЛ. Бухгалтер недоумевает — сами же сказали, что контрольные соотношения сверять между этими отчетами не будут, и вот вам, здрасьте. ФНС не смущает, что две базы теперь считаются совершенно по-разному. И раньше то они могли не совпадать, а теперь тем более. В РСВ указываются суммы начисленного дохода, а в 6-НДФЛ фактически выплаченного.

Как хотят расслабляться работники: бассейн, спортзал, йога и комната ярости Большинство россиян считает, что после напряженного рабочего дня нужна разгрузка. А вот представляют ее все по-разному. Одни готовы медитировать или плавать в бассейне, другие заниматься пауэрлифтингом или молотить грушу. Есть и те, кто не отказался бы от комнаты ярости — в ней можно было бы крушить и ломать все вокруг себя. А вы как расслабляетесь после работы? Поделитесь в комментариях. Можно еще поменять работу или, оставаясь в своей сфере, начать работать с чем-то новым для себя, например, стать бухгалтером маркетплейса. Помогайте селлерам правильно вести учет и зарабатывайте больше. Наш курс поможет может пройти как начинающий бухгалтер, так и опытный профессионал, ведь мы постоянно его обновляем. Узнаете о регистрации бизнеса, особенностях бухгалтерского и налогового учета, автоматизации, а еще научим «читать» отчеты маркетплейса. За прохождение курса дадим удостоверение о повышении квалификации.

От сумы и от крипты не зарекайся Верховный суд рассмотрел дело, в котором незаконно полученные доходы в виде криптовалюты были получены на счет, сконвертированы в рубли и затем переведены на банковские карты. Такие операции суд счет отмываем средств. Причем, в целях применения статьи 174.1 УК, не обязательно, чтобы деньги были использованы в обороте, одного факта конвертации и переводов достаточно. Наши читатели прокомментировали, как следует воспринимать ситуацию:

За что банк заблокирует счет Причин может быть несколько, это в том числе и сомнительные операции, вроде описанных выше. Стоит ли опасаться жестких санкций со стороны банка? На самом деле банк и сам не заинтересован в прессинге и потере клиентов, но при этом обязан соблюдать закон 115-ФЗ, иначе потеряет лицензию. О том, почему не нужно бояться банковских проверок и с какими мифами о комплаенсе давно пора попрощаться расскажем на вебинаре 26 июля. Вы не только узнаете из первых рук от эксперта-представителя банк, что изменилось в 115-ФЗ и как реагировать на банковские требования, но и получите полезный чек-лист с рекомендациями. Записаться на вебинар