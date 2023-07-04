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1С неправильно считает НДФЛ за июнь, на ЕНС пропали старые платежи, мы нашли сервис, который переводит ругательные сообщения в нормальные.🧨«Ночной бухгалтер» № 1470

Один из релизов 1С Бухгалтерии что-то неправильно творит с налогом НДФЛ — будьте внимательны. Бухгалтер жалуется, что в личном кабинете нет платежей за 2022 год и висят долги, а налоговики требуют их оплатить и не берут трубку. Хочется высказать все, что думаешь, начальнику, коллеге или ФНС? Мы нашли сервис, которые переведет ваши гневные сообщения.

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1С неправильно считает НДФЛ за июнь, на ЕНС пропали старые платежи, мы нашли сервис, который переводит ругательные сообщения в нормальные.🧨«Ночной бухгалтер» № 1470
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

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1С шалит

Но бухгалтерам не смешно. Проблема в одном из релизов программы, при начислении зарплаты оборотка по счету 70 выглядит нормально, а вот налог и сумму к выплате программа считает неверно.

Причем некоторые пользователи пишут, что проблема появляется не первый раз и встречалась раньше при начислении отпускных. И перекосило данные не только за июнь, а вообще с января.

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А вы уже посчитали зарплату за июнь в 1С, все нормально? Напишите нам в комментариях.

Мы все уронили!

ЕНС не перестает удивлять изобретательностью по части тренировки нервной системы бухгалтера. Заходишь ты в личный кабинет, а там долги! Причем образовались они, потому что внезапно исчезли платежи, перечисленные в 2022 году.

ФНС уже прислал требования и телефон для обращения, но дозвониться по нему бухгалтер не может. Коллеги дают советы, но даже у редакции заболели глаза от того, что надо сделать, чтобы разобраться с платежами.

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Переносите данные кассы в бухгалтерию вручную и дублируете данные?

Расскажем, как делать это проще.

Есть классная штука — синхронизация. Кассовую и бухгалтерскую программы можно соединить в приложении Эльба-Эвотор. Вы сможете передавать данные кассы в бухгалтерию в онлайн режиме за считанные секунды

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Когда накипело

Если хочется послать в… ближайший лес коллегу, начальник достал бесконечными требованиями, а налоговики «роняют» ЕНС, можно написать, все что вы о них думаете, а специальный сервис переведет все это в нормальное письмо.

И вы оторветесь, и окружающие (и ваша карьера) не пострадают.

Сдавать отчеты можно бесплатно

Через сайт ФНС вы можете отправить бухгалтерскую или налоговую отчетность. Такую возможность продлили до 1 июля 2024 года.

Но способ, во-первых, подойдет не всем (например, нельзя так сдать декларацию по НДС), во-вторых, он несколько сложнее, чем отправка через операторов.

А вот управленческие отчеты сдавать налоговикам не нужно, они пригодятся директору и даже учредителю. Бухгалтер, который понимает управленку «стоит» дороже и востребован в тех компаниях, которые не просто плывут по течению, а готовы развиваться (а значит гарантировать своевременную зарплату и ее индексацию).

Курс Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах создан лучшими экспертами Центра обучения «Клерка».

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Спасибо, что дочитали выпуск до конца!

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