1С неправильно считает НДФЛ за июнь, на ЕНС пропали старые платежи, мы нашли сервис, который переводит ругательные сообщения в нормальные.🧨«Ночной бухгалтер» № 1470

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1С шалит
Но бухгалтерам не смешно. Проблема в одном из релизов программы, при начислении зарплаты оборотка по счету 70 выглядит нормально, а вот налог и сумму к выплате программа считает неверно.
Причем некоторые пользователи пишут, что проблема появляется не первый раз и встречалась раньше при начислении отпускных. И перекосило данные не только за июнь, а вообще с января.
А вы уже посчитали зарплату за июнь в 1С, все нормально? Напишите нам в комментариях.
Мы все уронили!
ЕНС не перестает удивлять изобретательностью по части тренировки нервной системы бухгалтера. Заходишь ты в личный кабинет, а там долги! Причем образовались они, потому что внезапно исчезли платежи, перечисленные в 2022 году.
ФНС уже прислал требования и телефон для обращения, но дозвониться по нему бухгалтер не может. Коллеги дают советы, но даже у редакции заболели глаза от того, что надо сделать, чтобы разобраться с платежами.
Переносите данные кассы в бухгалтерию вручную и дублируете данные?
Расскажем, как делать это проще.
Есть классная штука — синхронизация. Кассовую и бухгалтерскую программы можно соединить в приложении Эльба-Эвотор. Вы сможете передавать данные кассы в бухгалтерию в онлайн режиме за считанные секунды.
Любые манипуляции с товаром в программе будут сразу отображаться на кассе, запасы товара будут автоматически обновляться на разных устройствах.
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Когда накипело
Если хочется послать в… ближайший лес коллегу, начальник достал бесконечными требованиями, а налоговики «роняют» ЕНС, можно написать, все что вы о них думаете, а специальный сервис переведет все это в нормальное письмо.
И вы оторветесь, и окружающие (и ваша карьера) не пострадают.
Сдавать отчеты можно бесплатно
Через сайт ФНС вы можете отправить бухгалтерскую или налоговую отчетность. Такую возможность продлили до 1 июля 2024 года.
Но способ, во-первых, подойдет не всем (например, нельзя так сдать декларацию по НДС), во-вторых, он несколько сложнее, чем отправка через операторов.
А вот управленческие отчеты сдавать налоговикам не нужно, они пригодятся директору и даже учредителю. Бухгалтер, который понимает управленку «стоит» дороже и востребован в тех компаниях, которые не просто плывут по течению, а готовы развиваться (а значит гарантировать своевременную зарплату и ее индексацию).
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Полезности для бухгалтера
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Спасибо, что дочитали выпуск до конца!
Ваша уставшая, но довольная редакция