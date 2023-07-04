1С неправильно считает НДФЛ за июнь, на ЕНС пропали старые платежи, мы нашли сервис, который переводит ругательные сообщения в нормальные.🧨«Ночной бухгалтер» № 1470

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1С шалит Но бухгалтерам не смешно. Проблема в одном из релизов программы, при начислении зарплаты оборотка по счету 70 выглядит нормально, а вот налог и сумму к выплате программа считает неверно. Причем некоторые пользователи пишут, что проблема появляется не первый раз и встречалась раньше при начислении отпускных. И перекосило данные не только за июнь, а вообще с января. А вы уже посчитали зарплату за июнь в 1С, все нормально? Напишите нам в комментариях.

Мы все уронили! ЕНС не перестает удивлять изобретательностью по части тренировки нервной системы бухгалтера. Заходишь ты в личный кабинет, а там долги! Причем образовались они, потому что внезапно исчезли платежи, перечисленные в 2022 году. ФНС уже прислал требования и телефон для обращения, но дозвониться по нему бухгалтер не может. Коллеги дают советы, но даже у редакции заболели глаза от того, что надо сделать, чтобы разобраться с платежами.

Переносите данные кассы в бухгалтерию вручную и дублируете данные? Расскажем, как делать это проще. Есть классная штука — синхронизация. Кассовую и бухгалтерскую программы можно соединить в приложении Эльба-Эвотор. Вы сможете передавать данные кассы в бухгалтерию в онлайн режиме за считанные секунды. Любые манипуляции с товаром в программе будут сразу отображаться на кассе, запасы товара будут автоматически обновляться на разных устройствах. Попробуйте интеграцию* бесплатно в течение 7 дней — убедитесь, насколько это удобно. *При регистрации не забудьте указать номер телефона, на который активированы ваши терминалы. Реклама: ООО «Инмар Технолоджис», ИНН 9729076004, erid:LjN8KB4nc

Когда накипело Если хочется послать в… ближайший лес коллегу, начальник достал бесконечными требованиями, а налоговики «роняют» ЕНС, можно написать, все что вы о них думаете, а специальный сервис переведет все это в нормальное письмо. И вы оторветесь, и окружающие (и ваша карьера) не пострадают.