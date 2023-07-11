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Роструд против зарплаты в последний день месяца, бухгалтеры обсуждают НДС на блины и «отцовскую карту». 👨‍👦«Ночной бухгалтер» № 1475

Выдача зарплаты в последний месяца нарушает ТК, считает Роструд. Бухгалтеры считают это бредом и вспоминают декабрьскую зарплату. Чтобы блины не дорожали, общественники предлагают снизить на них НДС, а Минфин отправляет их изучать ОКПД. Депутаты опять отличились и предлагаю ввести «отцовскую карту» с денежным лимитом.

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Роструд против зарплаты в последний день месяца, бухгалтеры обсуждают НДС на блины и «отцовскую карту». 👨‍👦«Ночной бухгалтер» № 1475
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

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Полстраны нарушителей

Примерно так охарактеризовали бухгалтеры разъяснения Роструда про выплату зарплаты в последний день месяца. Ведь в декабре многие компании выплачивали ее 30-31 числа.

Ведомство считает, что свой законный заработок сотрудник должен получать уже после окончания того периода, за который он начислен. То есть, например, зарплату за июль 31 июля заплатить нельзя, а 1 августа — пожалуйста. Наши читатели считают, что разъяснения Роструда, мягко говоря, странные и стоит самим внимательно изучать ТК.

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Вот, блин!

Кто бы мог подумать, что пока все вокруг сдают отчеты и ругают ЕНС, мы будем обсуждать блины. Но, как оказалось, тема очень даже животрепещущая.

Дело в том, что есть ряд товаров, на которые распространяется льготная ставка НДС 10%. Список есть в постановлении Правительства, где идет отсылка к кодам ОКПД. Блинов среди всего этого списка не обнаружено.

В комментариях уже спорят, как быть с блинами с начинкой и не засчитать ли их за пироги.

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Всем папам по карте

Раздать каждому отцу по карте и каждый месяц класть на нее по 2000 рублей на ребенка, чтобы использовать деньги на походы в зоопарк, музей или кино. Такое предложение в Минтруд направил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. «Клерки» нашли идею довольно забавной)

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Электронный офис

Малый бизнес часто вынужден чисто формально снимать помещение под офис, чтобы иметь «приличный» с точки зрения проверяющих юридический адрес. Ведь не каждый учредитель готов регистрировать свою квартиру в качестве юрдреса для бизнеса (хотя закон это позволяет, когда, например, учредитель и директор это одно лицо).

Если же компания работает в области электронных технологий или оказывает дистанционно услуги, например, занимается интернет-рекламой или создает сайты, то офис ей может быть вообще не нужен.

Законодатели нашли решение — в Госдуме рассмотрят проект закона, по которому регистрировать бизнес можно будет по электронному адресу.

Бухгалтеру пора осваивать госзакупки

Рынок государственных закупок сейчас — это возможность получить стабильный доход. Например, заключить контракт на долгосрочные поставки продуктов питания, или на производство строительных работ.

Но еще до подписания договора нужно пройти большой путь — от поиска заявки, до участия в аукционе. Зачастую в малом бизнесе задача мониторинга закупок и подготовки документации ложится на бухгалтера. Директор рассчитывает на компетентность специалиста.

Но одно дело — первичка и договор с обычным поставщиком, и другое — электронный аукцион и госконтракт.

«Клерк» помогает бухгалтеру освоить госзакупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ за шесть уроков! Научитесь правильно искать подходящие закупки, заполнять заявку и участвовать в аукционе, узнаете о рисках и регулировании споров, в т.ч. через ФАС. После контрольной онлайн-встречи с преподавателем пройдете аттестацию (к каждому уроку также есть тест).

Результат: практические знания для работы с госзакупками, удостоверение повышения квалификации, сертификат ИПБ России на 40 часов. Если вы решили пройти обучение на курсе, чтобы сменить профессию или найти новую работу — поддержим вас и поможем составить грамотное резюме.

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Ваша как же блинов захотелось, прощай диета редакция

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У продавцов лимонада срок действия фискального накопителя будет сокращен

С 1 июля сахаросодержащие напитки стали подакцизным товаром. Поэтому продавцы лимонада вынуждены были перерегистрировать свои ККТ. Что будет при этом с фискальным накопителем, разъяснили в ФНС.

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