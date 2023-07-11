Роструд против зарплаты в последний день месяца, бухгалтеры обсуждают НДС на блины и «отцовскую карту». 👨‍👦«Ночной бухгалтер» № 1475

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Полстраны нарушителей
Примерно так охарактеризовали бухгалтеры разъяснения Роструда про выплату зарплаты в последний день месяца. Ведь в декабре многие компании выплачивали ее 30-31 числа.
Ведомство считает, что свой законный заработок сотрудник должен получать уже после окончания того периода, за который он начислен. То есть, например, зарплату за июль 31 июля заплатить нельзя, а 1 августа — пожалуйста. Наши читатели считают, что разъяснения Роструда, мягко говоря, странные и стоит самим внимательно изучать ТК.
ФНС и трудовая инспекция не смогут к вам придраться
Из-за кучи изменений по работе с внештатниками ФНС стала больше проверять компании, которые с ними работают. Хотите заранее узнать о рисках? Специалисты проведут бесплатный анализ вашей компании:
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Вот, блин!
Кто бы мог подумать, что пока все вокруг сдают отчеты и ругают ЕНС, мы будем обсуждать блины. Но, как оказалось, тема очень даже животрепещущая.
Дело в том, что есть ряд товаров, на которые распространяется льготная ставка НДС 10%. Список есть в постановлении Правительства, где идет отсылка к кодам ОКПД. Блинов среди всего этого списка не обнаружено.
В комментариях уже спорят, как быть с блинами с начинкой и не засчитать ли их за пироги.
Всем папам по карте
Раздать каждому отцу по карте и каждый месяц класть на нее по 2000 рублей на ребенка, чтобы использовать деньги на походы в зоопарк, музей или кино. Такое предложение в Минтруд направил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. «Клерки» нашли идею довольно забавной)
Электронный офис
Малый бизнес часто вынужден чисто формально снимать помещение под офис, чтобы иметь «приличный» с точки зрения проверяющих юридический адрес. Ведь не каждый учредитель готов регистрировать свою квартиру в качестве юрдреса для бизнеса (хотя закон это позволяет, когда, например, учредитель и директор это одно лицо).
Если же компания работает в области электронных технологий или оказывает дистанционно услуги, например, занимается интернет-рекламой или создает сайты, то офис ей может быть вообще не нужен.
Законодатели нашли решение — в Госдуме рассмотрят проект закона, по которому регистрировать бизнес можно будет по электронному адресу.
Бухгалтеру пора осваивать госзакупки
Рынок государственных закупок сейчас — это возможность получить стабильный доход. Например, заключить контракт на долгосрочные поставки продуктов питания, или на производство строительных работ.
Но еще до подписания договора нужно пройти большой путь — от поиска заявки, до участия в аукционе. Зачастую в малом бизнесе задача мониторинга закупок и подготовки документации ложится на бухгалтера. Директор рассчитывает на компетентность специалиста.
Но одно дело — первичка и договор с обычным поставщиком, и другое — электронный аукцион и госконтракт.
«Клерк» помогает бухгалтеру освоить госзакупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ за шесть уроков! Научитесь правильно искать подходящие закупки, заполнять заявку и участвовать в аукционе, узнаете о рисках и регулировании споров, в т.ч. через ФАС. После контрольной онлайн-встречи с преподавателем пройдете аттестацию (к каждому уроку также есть тест).
Результат: практические знания для работы с госзакупками, удостоверение повышения квалификации, сертификат ИПБ России на 40 часов. Если вы решили пройти обучение на курсе, чтобы сменить профессию или найти новую работу — поддержим вас и поможем составить грамотное резюме.
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Здоровье бухгалтера
Как сохранить ментальное здоровье? Нужно заниматься спортом, как это банально ни звучит. Прочитайте в статье, какие виды спорта лучше всего справляются с этой задачей и с какой интенсивностью нужно заниматься.
Спасибо, что дочитали выпуск до конца!
Ваша как же блинов захотелось, прощай диета редакция