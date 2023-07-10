Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Зарплата

Выдавать зарплату в последний день месяца нельзя

«Привязывать» выплату зарплаты к последнему дню месяца нельзя. Об этом напомнил Роструд на сайте «Онлайнинспекция.рф». По мнению чиновников выдавать аванс 15-го числа, а окончательный расчет производить 30-го – нарушение ТК.
205

Чиновники Роструда напоминают: заработная плата перечисляется не реже чем каждые полмесяца. Если работодатель хочет установить аванс — 15-го числа, а окончательный расчет за месяц — 30-го числа, то это будет являться нарушением законодательства.

Конкретная дата выплаты устанавливается работодателем в правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном или трудовом договоре зарплатные даты должны быть не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который начислена зарплата. ст. 136 ТК.

Таким образом, заработная плата должна выплачиваться по истечении того периода, за который она начислена, а не в последний день периода. Об этом написали чиновники на своем сайте Онлайнинспекция.рф. Например, расчет за июль, сотрудники должны получать в августе, а не в последний день июля.

Обо всех нюансах по расчетам с работниками вы узнаете здесь.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк
    Клерк
    Управленческий учет

    Пять аналитических инструментов управленческого учета, которые помогут эффективнее вести бизнес

    Эти инструменты — незаменимые помощники как для бухгалтера, так и для руководителя, финансиста. Для одних это азы, для других — сложная система, поэтому разбираемся вместе.

    Пять аналитических инструментов управленческого учета, которые помогут эффективнее вести бизнес
    713
    Логотип nlukina
    nlukina
    Общество

    Появилась возможность осуществить свою детскую мечту. Роскосмос объявил о приеме кандидатов в космонавты

    Роскосмос начал прием заявок от всех желающих по вступлению в отряд космонавтов. Некоторые из новобранцев могут попасть в новую лунную пилотируемую программу.

    Появилась возможность осуществить свою детскую мечту. Роскосмос объявил о приеме кандидатов в космонавты
    18
    Логотип LIFE PAY
    LIFE PAY
    Онлайн-кассы

    Выбираем онлайн-кассу. Подробный гайд

    Практически весь бизнес при осуществлении расчётов должен применять контрольно-кассовую технику. Тип онлайн-кассы и особенности её применения зависят от вида деятельности, количества каналов продаж и масштабов бизнеса.

    Выбираем онлайн-кассу. Подробный гайд
    192
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Маркетплейсы

    Эксперимент со скидками в Озоне. Месяц пятнадцатый

    Посчитал, как успехи в моем эксперименте после 15 месяцев (апрель 2022 — июнь 2023). Кратко про челлендж: посчитать выгоду и посмотреть, за какое время удастся накопить на 4k-телек.

    Эксперимент со скидками в Озоне. Месяц пятнадцатый
    32
    Логотип nlukina
    nlukina
    Общество

    Получить права после вождения в пьяном виде быстро не получится. В стране ужесточили закон о порядке восстановления водительских прав

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает с 2024 года выдавать права или сдавать экзамен на повторное получение водительских прав гражданам, подвергнутым административному наказанию за вождение в нетрезвом виде.

    Получить права после вождения в пьяном виде быстро не получится. В стране ужесточили закон о порядке восстановления водительских прав
    594
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    206
    Читать еще