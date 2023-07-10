Выдавать зарплату в последний день месяца нельзя

«Привязывать» выплату зарплаты к последнему дню месяца нельзя. Об этом напомнил Роструд на сайте «Онлайнинспекция.рф». По мнению чиновников выдавать аванс 15-го числа, а окончательный расчет производить 30-го – нарушение ТК.

Чиновники Роструда напоминают: заработная плата перечисляется не реже чем каждые полмесяца. Если работодатель хочет установить аванс — 15-го числа, а окончательный расчет за месяц — 30-го числа, то это будет являться нарушением законодательства.

Конкретная дата выплаты устанавливается работодателем в правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном или трудовом договоре зарплатные даты должны быть не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который начислена зарплата. ст. 136 ТК.

Таким образом, заработная плата должна выплачиваться по истечении того периода, за который она начислена, а не в последний день периода. Об этом написали чиновники на своем сайте Онлайнинспекция.рф. Например, расчет за июль, сотрудники должны получать в августе, а не в последний день июля.