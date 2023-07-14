Поставка состоялась, но в товаре выявлен брак: можно ли списать поставщику неустойку по постановлению № 783

Заказчик потребовал возврата уплаченных денег за товар, а также уплаты пеней за просрочку исполнения гарантийного обязательства и штрафа за нарушение условия о качестве продукции, предусмотренных контрактом и законодательством о контрактной системе.

Суд первой инстанции иск заказчика удовлетворил.

Апелляция изменила решение, указав на необходимость списания пеней и штрафа в соответствии с постановлением Правительства от 04.07.2018 № 783.

Их размер не превышал 5% от цены контракта. Наличие акта приема-передачи товара подтверждает исполнение обязанности по поставке.

Однако, кассация с такими выводами не согласилась и оставила в силе решение суда первой инстанции:

поставленный товар оказался некачественным и не пригодным к использованию, он не был заменен поставщиком;

постановление № 783 в качестве условия для списания неустоек предусматривает исполнение обязательств по контракту в полном объеме. Обязательство по поставке товара, в том значении, которое указано в постановлении № 783, в данном случае нельзя признать исполненным. Поэтому правовые основания для списания пеней и штрафа отсутствуют.,

Документ: постановление АС Московского округа от 29.06.2023 по делу № А40-113256/2022.