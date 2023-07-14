Обзоры для бухгалтера

Домашних любимцев ограничат в прогулках: меняют закон о животных, бухгалтеры сдают уведомления по УСН «на глазок», новая проблема с ЕФС-1. 🐱‍👤«Ночной бухгалтер» № 1478

Кошкам и собакам придется ходить строго на поводках, оказывается посчитать точно сумму авансов по УСН невозможно — мешает неразбериха со взносами и нерадивые контрагенты, а еще бухгалтеры с нетерпением ждут, когда Соцфонд примет ЕФС-1.

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Домашних любимцев ограничат в прогулках: меняют закон о животных, бухгалтеры сдают уведомления по УСН «на глазок», новая проблема с ЕФС-1. 🐱‍👤«Ночной бухгалтер» № 1478
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

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Владельцам домашних животных нужно будет перечитать закон об ответственном с ними обращении. Сейчас в него вносятся правки.

Запретят свободный выгул (самовыгул) любимцев везде, кроме отведенных для этого мест. Где кошечкам и собачкам можно будет побегать без поводка или шлейки определит местная администрация.

В комментариях уже интересуются, как быть деревенским котам, которые привыкли к абсолютной свободе.

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Тютелька в тютельку

Так сдавать уведомления по авансам на УСН бухгалтеры не могут. То первички не хватает, то со взносами непонятно что (с ЕНС путаница — сколько в итоге из уплаченной суммы ФНС засчитает в уменьшение налога).

Поэтому бухгалтеры сдают уведомления с примерными суммами. В 2024 году, когда будет сдана декларация, начисления по уведомлениям «обнулятся» и суммы встанут как надо.

Некоторые даже декларацию сдают с приближенными сведениями, а уточненку подают, когда уже получены все недостающие документы.

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МВД должно быть в курсе о самозанятых

Неуведомление МВД о самозанятых-иностранцах может привести к штрафам (от 400 000 до 1 000 000 рублей) или приостановлению деятельности компании (от 14 до 90 суток).

Чтобы быть в курсе всех нововведений, приходите на бесплатное мероприятие «Как сотрудничать с самозанятыми иностранцами: документы, уведомления, сроки, ответственность» от наших партнеров «Консоль.Про», которое пройдет 20 июля в 11:00 по мск.

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Это что же такое — то одно, то другое

Не успели поутихнуть споры вокруг персонифицированных сведений, как появилась новая проблема — СФР долго принимает отчеты ЕФС-1.

Наши читатели считают, что это сбой, кто-то пишет, что отчет, отправленный неделю назад, наконец приняли, а другие все еще видят у документа статус «доставлен».

Роструд обновил списки работодателей, которых будет проверять в 2023 году

Несмотря на мораторий, компанию все же могут проверить, например, в перечень по Москве из разряда компаний с умеренным риском попали более 6,5 тысяч организаций и ИП.

В компаниях, у которых категория риска низкая, проверки не проводятся. Советуем заглянуть в перечни и все же проверить, есть там ваше предприятие или нет.

Если проверка из-за высокого риска вам не грозит, то Роструд может прийти по другому поводу — по жалобе сотрудника, например.

Как уволить работника так, чтобы не было судов, как правильно сокращать штат и экономить на зарплате?

Рассказываем на курсе «Кадровая оптимизация: сокращение расходов на ФОТ, работа с СМЗ, безопасное увольнение». Удобное онлайн-обучение, опытные преподаватели и официальное удостоверение после прохождения курса. И, конечно, профессиональные знания, которые защитят вас от фатальных ошибок.

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О(б)суждалки

Сегодня пятница, а значит хочется говорить не только о работе. Вы знали, что 14 июля — День взятия Бастилии? А вот наши читатели полдня с удовольствием обсуждают эту тему. Читайте пост в Трибуне от нашего шеф-редактора о том, откуда вообще взялся этот праздник и почему его любят отмечать в России. Не забудьте заказать в комментариях темы для следующего пятничного выпуска.

Спасибо, что дочитали выпуск до конца!

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