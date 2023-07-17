Лайфхаки для компаний: полезно знать при работе с внештатниками

Лайфхак № 1. Проверить статус самозанятого можно на любую дату

Зачем нужно проверять статус самозанятого, мы подробно рассказали здесь.

Проверить статус можно на сайте ФНС.

Лайфхак: дату можно поставить любую нужную вам, а не только текущую. Сервис подскажет, был ли ваш исполнитель самозанятым на конкретное число.

Например: когда вы последний раз платили вознаграждение самозанятому, очень спешили и не проверили его статус. А теперь вспомнили об этом, и хотите убедиться, что исполнитель состоял на учете, как плательщик НПД на дату получения денег, и вашей компании не придется платить за него взносы и корректировать отчетность.

Самый надежный способ не переживать за статус самозанятого на момент выплаты – вести расчеты через платформу YouDo Бизнес, которая возьмет на себя проверку исполнителей, выплаты и документооборот.