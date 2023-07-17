Лайфхаки для компаний: полезно знать при работе с внештатниками

Уверены, что знаете абсолютно все о нюансах работы с внештатным персоналом? Проверьте себя.

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Лайфхаки для компаний: полезно знать при работе с внештатниками
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Лайфхак № 1. Проверить статус самозанятого можно на любую дату

Зачем нужно проверять статус самозанятого, мы подробно рассказали здесь.

Проверить статус можно на сайте ФНС.

Лайфхак: дату можно поставить любую нужную вам, а не только текущую. Сервис подскажет, был ли ваш исполнитель самозанятым на конкретное число.

Например: когда вы последний раз платили вознаграждение самозанятому, очень спешили и не проверили его статус. А теперь вспомнили об этом, и хотите убедиться, что исполнитель состоял на учете, как плательщик НПД на дату получения денег, и вашей компании не придется платить за него взносы и корректировать отчетность.

Самый надежный способ не переживать за статус самозанятого на момент выплаты – вести расчеты через платформу YouDo Бизнес, которая возьмет на себя проверку исполнителей, выплаты и документооборот. 

Лайфхак № 2. Если оплачивать работу по счету, можно получить чек автоматом сразу после оплаты

Счет — необязательный документ, но работать с ним удобно и привычно для бухгалтеров компаний. А еще, счет — это платежные реквизиты, которые в нужный момент под рукой. Не нужно поднимать договор или искать в базе прошлый платеж.

Выставление счета – простая процедура, ваш исполнитель справится с ней в несколько кликов через приложение «Мой налог».

Самозанятый выдает счет, бухгалтер проводит оплату по документу и не переживает из-за неверного назначения платежа в платежном поручении.

При оплате счета, выставленного через приложение «Мой налог» по ссылке (банковской картой или через СБП), чек на оплату будет сформирован автоматически и поступит к вам на почту сразу после перечисления средств.

Для тех, кто не в теме, ФНС подготовила подробную инструкцию о том, как это работает.

Лайфхак: внесите условие о выставлении счета в договор с самозанятым, тогда выставление счета — станет обязательным элементом вашего сотрудничества.

Если вы сотрудничаете с большим количеством самозанятых, доверьте все расчеты и документацию платформе YouDo Бизнес. Проводим расчеты день в день. Разгрузите своих бухгалтеров, пусть они занимаются текущими задачами, и не переживают, что пропустят срок выплаты вознаграждений исполнителям и все проекты встанут. 

Лайфхак № 3. Можно уведомить МВД о самозанятом иностранце онлайн, не покидая офиса

Самозанятыми из стран ЕАЭС пользуются спросом у заказчиков, так как часто готовы выполнить работу за небольшую сумму. Но есть одно но: о заключении договора ГПХ надо в 3-дневный срок проинформировать МВД, иначе заказчику может грозить штраф до 1 млн рублей(ст. 18.15 КоАП).

Уведомление подают в территориальное отделение МВД, Но идти в него ногами или спешить на почту, не обязательно. Можно подать его онлайн через Госуслуги. Для этого вам потребуется квалифицированная электронная подпись (КЭП), которая сегодня есть у любой организации и большинства ИП.

Вот подробная инструкция, как создать профиль компании на Госуслугах, если у вас его еще нет.

Лайфхак: чтобы подать уведомление онлайн, выполните несколько шагов: 

  1. Войдите в профиль компании на портале Госуслуги.

  2. Перейдите по пути: Уведомления по трудовым мигрантам — Уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином (лицом без гражданства).

  3. Выберите: «Получить услугу».

  4. Внесите данные в форму.

  5. Подпишите документ КЭП.

  6. Отправьте уведомление.

Статус заявки можно отслеживать в личном кабинете.

Платформа YouDo Бизнес снимет с вас заботу по подаче уведомлений. Сервис автоматически сформирует документ и отправит его в МВД. Вам не придется отвлекаться от важных дел и переживать из-за штрафов.

Лайфхак № 4. Курьер-самозанятый может использовать кассовое приложение

Самозанятые, привлеченные по мере возникновения задач, обходятся дешевле штатных сотрудников. При этом самозанятый может выполнять функции курьера и принимать оплату от покупателей, используя онлайн-кассу своего заказчика (п. 6 ст. 4 закона № 422-ФЗ). Но многие компании переживают, как доверить недешевую кассовую технику стороннему лицу?

Сегодня это — не проблема. На рынке есть целый ряд мобильных кассовых приложений, которые устанавливаются на смартфон и работают в связке со стационарной или облачной кассой.

Лайфхак: используйте функцию «Мобильный кассир» (или другие аналогичные предложения от кассовых операторов) и привлекайте самозанятых курьеров к доставке. При передаче товара и получении средств курьер сможет на телефоне показать покупателю QR-код или отправить электронный чек на почту или в смс. 

Лайфхак № 5. Можно работать с самозанятым по ЭДО

Получение документов от самозанятого — непростая задача. Особенно, если вы сотрудничаете с ним удаленно.

И если с чеками все понятно, они формируются в электронном виде, то подписание договора и актов выполненных работ часто превращается в квест — обмен сканами, походы на почту, потеря писем в пути или отказ самозанятого от отправки документов. Приходит налоговая с проверкой, а у вас закрывающих документов нет, и прощай, расходы.

На помощь приходят сервисы ЭДО

Как это работает?

Лайфхак: вы заключаете соглашение с сервисом и приглашаете исполнителей к обмену документами. Исполнитель удаленно оформляет неквалифицированную подпись (НЭП), идти ему для этого никуда не нужно, достаточно сделать свое фото или видео с паспортом. Далее, вы и ваш исполнитель загружаете документы в сервис и подписываете их удаленно, документы всегда доступны для скачивания и просмотра в личном кабинете сервиса.

В YouDo Бизнес исполнители подписывают документы онлайн без дополнительных приложений, и они вместе с чеками выгружаются в кабинет заказчика. Ваши документы всегда будут в порядке. 

Лайфхак № 6. Где искать честные отзывы об исполнителях

Можно подать объявление в сети и ждать, когда поступят отклики от желающих с вами посотрудничать. Но всегда есть вероятность, что вам попадется ненадежный человек, который сорвет проект: получит аванс и не сделает работу или сделает ее из рук вон плохо. При этом сумма работ по договору будет такова, что судиться — себе дороже. Что делать?

Лайфхак: ищите исполнителей на серьезных ресурсах, где можно почитать реальные отзывы, увидеть оценки, которые ставили другие заказчики, посмотреть фото готовых работ. Конечно, 100% гарантии тут нет, но, как правило, исполнители, которые нацелены на долговременную деятельность, дорожат своей репутацией. Не стоит полагаться на отзывы, оставленные на сайте (в аккаунте исполнителя в соцсети), они могут быть оставлены ботами или друзьями. 

В базе YouDo Бизнес 3,5 млн проверенных исполнителей. Найдем вам внештатный персонал  для любых задач, проверим статус каждого исполнителя, проведем выплаты, оформим закрывающие документы. Попробовать прямо сейчас

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