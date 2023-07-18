Обзоры для бухгалтера

«Отрицательные» уведомления не принимают, посчитали взносы ИП на 2024 год, больше сотрудников пойдут в отпуск когда захотят, но не бухгалтер. 🤦‍«Ночной бухгалтер» № 1480

ФНС разрешила сдавать по УСН уведомления с отрицательными суммами, а вот программу свою предупредить забыла. В 2024 году фиксированные взносы ИП станут выше. Хотят расширить список работников, имеющих право на отпуск в удобное время, а вот бухгалтеров туда так и не внесли ((

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«Отрицательные» уведомления не принимают, посчитали взносы ИП на 2024 год, больше сотрудников пойдут в отпуск когда захотят, но не бухгалтер. 🤦‍«Ночной бухгалтер» № 1480
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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Вы сдавайте, а мы не примем

В своем письме от 10.07.2023 № СД-4-3/8716@ налоговики дали добро на сдачу уведомлений по налогу УСН с отрицательными суммами, чтобы можно было разобраться с колебаниями авансовых платежей в течение года

Например, в первом квартале компания получила прибыль, а за полугодие убыток — налог платить она не должна, мало того, по декларации она может показать его к уменьшению. Но декларация то сдается раз в год, а пересчитать налог и вернуть переплату хочется уже сейчас.

Налогоплательщики обрадовались и стали сдавать уведомления с отрицательными суммами. Но, видимо, программа ФНС еще не в курсе, что такая возможность есть, потому что выдает отказ.

Мы рады, что даже в такой ситуации наши читатели не теряют чувство юмора:

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Зафиксировали взносы

Взносы ИП в 2024 году уже известны и они будут выше взносов 2023 года примерно на 8%. Мы сделали удобную табличку для сравнения — пользуйтесь.

Отпуск не для всех

Родителей двоих детей тоже хотят включить в категорию лиц, имеющих право на отпуск в любое удобное время, но только при условии, что родитель одинокий, а младшему из детей еще не исполнилось 14 лет.

В комментариях бухгалтеры сетуют, что им отпуска не видать в любое время года.

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Работать можно в кайф

Если вам жизнь без отпуска не подходит, пора подумать о том, чтобы работать с упрощенцами. А знаете почему?

  • с ними проще договорится о работе из дома, на удаленке;

  • учет, особенно на УСН «доходы» проще, главное знать некоторые нюансы налогообложения;

  • можно работать с несколькими клиентами, УСН часто выбирают ИП и «малыши», которым не нужен от бухгалтера учет от и до, а только сдача отчетности и расчет зарплаты и налогов по сотрудникам (если они вообще есть).

Надоело работать с НДС и налогом на прибыль — переключитесь на упрощенку.

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Хочешь насмешить ФНС— расскажи ей о своих планах

Когда стало известно, что в этом году можно переводить налоги и взносы платежками со статусом 02 «по-старому», многие бухгалтеры этим вариантом воспользовались. Такие платежки должны были заменить уведомления.

Но, как оказалось, есть проблема. Уплаченные таким образом налоги и взносы все равно оседают на ЕНС и пока срок списания их по платежкам-уведомлениям не наступил, там и «висят». В это время, если срок какого-то другого налога подошел раньше, то с сальдо ЕНС спишут любые суммы, начиная с самых ранних поступлений, не важно, в каком качестве они фигурируют в платежках.

Такую ситуацию описала одна из подписчиц «Клерк.Консультаций».

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Рубрика: «Дождались»

ИП уже в начале года обзавелись электронными подписями, чтобы подавать в ФНС уведомления и заявления о зачете в электронном виде. Альтернатива — сдавать на бумаге (для заявления и ее не было — оно подается только электронно).

С 1 октября (ну чего там, всего то четвертый квартал года), можно будет подавать оба документы через ЛК ИП с помощью НЭП — неквалифицированной подписи, которую не надо нигде получать, она формируется прямо в личном кабинете.

Внимание не пропустите! Бухгалтеры и ИП — это для вас.

Мы подготовили разбор о том, какие налоги нужно включать в июльское уведомление — ничего не перепутайте!

Спасибо, что дочитали выпуск до конца!

Ваша а когда там следующий отпуск? редакция

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