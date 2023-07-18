«Отрицательные» уведомления не принимают, посчитали взносы ИП на 2024 год, больше сотрудников пойдут в отпуск когда захотят, но не бухгалтер. 🤦‍«Ночной бухгалтер» № 1480

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Вы сдавайте, а мы не примем
В своем письме от 10.07.2023 № СД-4-3/8716@ налоговики дали добро на сдачу уведомлений по налогу УСН с отрицательными суммами, чтобы можно было разобраться с колебаниями авансовых платежей в течение года
Например, в первом квартале компания получила прибыль, а за полугодие убыток — налог платить она не должна, мало того, по декларации она может показать его к уменьшению. Но декларация то сдается раз в год, а пересчитать налог и вернуть переплату хочется уже сейчас.
Налогоплательщики обрадовались и стали сдавать уведомления с отрицательными суммами. Но, видимо, программа ФНС еще не в курсе, что такая возможность есть, потому что выдает отказ.
Мы рады, что даже в такой ситуации наши читатели не теряют чувство юмора:
Зафиксировали взносы
Взносы ИП в 2024 году уже известны и они будут выше взносов 2023 года примерно на 8%. Мы сделали удобную табличку для сравнения — пользуйтесь.
Отпуск не для всех
Родителей двоих детей тоже хотят включить в категорию лиц, имеющих право на отпуск в любое удобное время, но только при условии, что родитель одинокий, а младшему из детей еще не исполнилось 14 лет.
В комментариях бухгалтеры сетуют, что им отпуска не видать в любое время года.
Работать можно в кайф
Если вам жизнь без отпуска не подходит, пора подумать о том, чтобы работать с упрощенцами. А знаете почему?
с ними проще договорится о работе из дома, на удаленке;
учет, особенно на УСН «доходы» проще, главное знать некоторые нюансы налогообложения;
можно работать с несколькими клиентами, УСН часто выбирают ИП и «малыши», которым не нужен от бухгалтера учет от и до, а только сдача отчетности и расчет зарплаты и налогов по сотрудникам (если они вообще есть).
Надоело работать с НДС и налогом на прибыль — переключитесь на упрощенку.
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Хочешь насмешить ФНС— расскажи ей о своих планах
Когда стало известно, что в этом году можно переводить налоги и взносы платежками со статусом 02 «по-старому», многие бухгалтеры этим вариантом воспользовались. Такие платежки должны были заменить уведомления.
Но, как оказалось, есть проблема. Уплаченные таким образом налоги и взносы все равно оседают на ЕНС и пока срок списания их по платежкам-уведомлениям не наступил, там и «висят». В это время, если срок какого-то другого налога подошел раньше, то с сальдо ЕНС спишут любые суммы, начиная с самых ранних поступлений, не важно, в каком качестве они фигурируют в платежках.
Такую ситуацию описала одна из подписчиц «Клерк.Консультаций».
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Рубрика: «Дождались»
ИП уже в начале года обзавелись электронными подписями, чтобы подавать в ФНС уведомления и заявления о зачете в электронном виде. Альтернатива — сдавать на бумаге (для заявления и ее не было — оно подается только электронно).
С 1 октября (ну чего там, всего то четвертый квартал года), можно будет подавать оба документы через ЛК ИП с помощью НЭП — неквалифицированной подписи, которую не надо нигде получать, она формируется прямо в личном кабинете.
Внимание не пропустите! Бухгалтеры и ИП — это для вас.
Мы подготовили разбор о том, какие налоги нужно включать в июльское уведомление — ничего не перепутайте!
Спасибо, что дочитали выпуск до конца!
Ваша а когда там следующий отпуск? редакция