«Отрицательные» уведомления не принимают, посчитали взносы ИП на 2024 год, больше сотрудников пойдут в отпуск когда захотят, но не бухгалтер. 🤦‍«Ночной бухгалтер» № 1480

Подписчикам «Ночного бухгалтера» дарим образцы документов, инструкции, чек-листы и подборки «Клерк» дважды в неделю бесплатно раздает полезные материалы только подписчикам «НБ». Сегодня в подписке — инструкция по списанию дебиторки (НУ, БУ, хранение документов и юридические нюансы). Подпишитесь сейчас, чтобы забирать бонусы бесплатно. Форма для подписки ниже⬇

Вы сдавайте, а мы не примем В своем письме от 10.07.2023 № СД-4-3/8716@ налоговики дали добро на сдачу уведомлений по налогу УСН с отрицательными суммами, чтобы можно было разобраться с колебаниями авансовых платежей в течение года Например, в первом квартале компания получила прибыль, а за полугодие убыток — налог платить она не должна, мало того, по декларации она может показать его к уменьшению. Но декларация то сдается раз в год, а пересчитать налог и вернуть переплату хочется уже сейчас. Налогоплательщики обрадовались и стали сдавать уведомления с отрицательными суммами. Но, видимо, программа ФНС еще не в курсе, что такая возможность есть, потому что выдает отказ. Мы рады, что даже в такой ситуации наши читатели не теряют чувство юмора:

Зафиксировали взносы Взносы ИП в 2024 году уже известны и они будут выше взносов 2023 года примерно на 8%. Мы сделали удобную табличку для сравнения — пользуйтесь.

Отпуск не для всех Родителей двоих детей тоже хотят включить в категорию лиц, имеющих право на отпуск в любое удобное время, но только при условии, что родитель одинокий, а младшему из детей еще не исполнилось 14 лет. В комментариях бухгалтеры сетуют, что им отпуска не видать в любое время года.

Работать можно в кайф Если вам жизнь без отпуска не подходит, пора подумать о том, чтобы работать с упрощенцами. А знаете почему? с ними проще договорится о работе из дома, на удаленке;

учет, особенно на УСН «доходы» проще, главное знать некоторые нюансы налогообложения;

можно работать с несколькими клиентами, УСН часто выбирают ИП и «малыши», которым не нужен от бухгалтера учет от и до, а только сдача отчетности и расчет зарплаты и налогов по сотрудникам (если они вообще есть). Надоело работать с НДС и налогом на прибыль — переключитесь на упрощенку. Пройдите курс Главный бухгалтер на УСН , учитывающий актуальные изменения 2023 года, и опередите конкурентов. Станьте любимым экспертом для своих клиентов, завоюйте репутацию профи. Прямо сейчас вы можете посмотреть пробный урок курса бесплатно — убедитесь, что мы сделали его с любовью к бухгалтерам.

Хочешь насмешить ФНС— расскажи ей о своих планах Когда стало известно, что в этом году можно переводить налоги и взносы платежками со статусом 02 «по-старому», многие бухгалтеры этим вариантом воспользовались. Такие платежки должны были заменить уведомления. Но, как оказалось, есть проблема. Уплаченные таким образом налоги и взносы все равно оседают на ЕНС и пока срок списания их по платежкам-уведомлениям не наступил, там и «висят». В это время, если срок какого-то другого налога подошел раньше, то с сальдо ЕНС спишут любые суммы, начиная с самых ранних поступлений, не важно, в каком качестве они фигурируют в платежках. Такую ситуацию описала одна из подписчиц «Клерк.Консультаций».

Как работать с самозанятыми безопасно и выгодно? Узнать, как привлечь качественный временный персонал и избежать нюансов можно на бесплатном вебинаре с Элиной Клименко, генеральным директором компании «Наймикс». Вы узнаете о практических кейсах и автоматизации бизнес-процессов. Получите бесплатный аудит компании и оптимизируете работу с самозанятыми. Присоединяйтесь к вебинару 19 июля в 11.00. Регистрация еще открыта!