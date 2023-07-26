Гранты: что это такое, как их получить, учитывать и платить налоги

В чем их отличие от субсидий

Субсидии выдаются только государством или его подразделениями. Например, муниципалитетом.

Гранты же могут быть не только государственными, но и частными. Выдавать их могут компании или даже физические лица.

Кроме того, грант обычно имеет своей целью движение вперед, развитие науки или социальных инициатив. А субсидия компенсирует затраты в неблагоприятных ситуациях. Это — поддержка бизнеса государством в том случае, если приключилась какая-то напасть или просто организация работает в неблагоприятных условиях. Например, в малорентабельной отрасли сельского хозяйства.

Кто может получить

Государственный грант может получить организация, которая не должна ни копейки налогов, а также соответствует определенным условиям. Можно получить один грант или несколько, если очень хочется.

В 2023 году в сфере IT государство представляет большой ассортимент грантов, на которые можно претендовать. Минцифры, например, распределяет гранты на разработку программного обеспечения, на цифровую трансформацию компаний и внедрение новых цифровых решений.

Суммы представленных грантов немаленькие: на кругленькие цифры до 500 млн. рублей.

Налог на прибыль

Как правило, налог на прибыль здесь не платится. Другой вопрос, что НК признает в качестве грантов.

В главе 25 НК грантами именуются поступления, полученные безвозмездно и которые не нужно возвращать.

При этом они должны быть направлены на конкретные программы в области науки, искусства, спорта, развития инновационных технологий и так далее. А также получены от российских некоммерческих организаций или физлиц.

С иностранцами, раздающими деньги, все сложнее.

Грантами признаются только средства, полученные от организаций из специального утвержденного списка.

На данный момент в этом перечне, ни много ни мало, целых 12 организаций. В их числе ООН по вопросам образования, науки и культуры или ООН по промышленному развитию. Серьезные, в общем, организации.

Если деньги получены от международной организации, не состоящей в этом списке, грантом для целей исчисления налога на прибыль средства не признаются и с них придется заплатить налог.

Под обложение налогом легко попасть и в других ситуациях. Шаг вправо, шаг влево — получаешь налог на прибыль.

Для получения средств нужно удовлетворять условиям, обозначенным грантодателем. Кроме того нужно отчитаться, как деньги потрачены. Если израсходованы не туда или отчитался не так — снова освобождение от налога на прибыль перестает действовать. Придется платить.

Раздельный учет

Кроме того, ведется раздельный учет доходов и расходов, связанных с грантом. Нужно быть в состоянии показать: это потрачено на грант, а это — вовсе нет.

Если раздельный учет должным образом не велся — опять и снова поступления по гранту облагаются налогом на прибыль.

При получении нескольких грантов раздельный учет должен быть реализован по каждому из них.

Гранты получают и многие небольшие организации, применяющие упрощенную систему налогообложения. В целях налога УСН гранты рассматриваются аналогично их признанию для налога на прибыль.

Раздельный учет грантов должен быть организован не только в налоговом, но и бухгалтерском учете. То есть не только для расчета налога, но и для составления показателей бухгалтерского баланса.

В бухгалтерском учете гранты также отражаются как средства, полученные в рамках целевого финансирования.